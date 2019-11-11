【11.11三罷．藍田】休班警捱打　消防被指袖手旁觀　警發文辯護

反修例風波至今，示威現場不時出現警員與消防或救護員磨擦的場面。網上今日流傳片段顯示，藍田一個巴士站外，一名男子遭十多名黑衣示威者圍毆，旁邊至少有4名消防員，但未能成功制止，遭外界質疑消防「冷血」。警方深夜在facebook發文表示，一名休班警在藍田被指拍攝示威者掘磚遭圍毆，更為消防辯護，指出消防員曾試圖分隔雙方但無果，休班警再被鐵通追打，休班警最終成功跑上一輛消防車脫險，他頭部受傷及被搶去手機，需送院治理，強調事件不會影響兩部門的合作關係。

警方表示，今日下午4時許在藍田發生一宗襲擊致造成身體傷害案件。一名休班警務人員於藍田啟田商場附近的巴士站，被一批示威者包圍及指罵他用手機拍攝現場掘磚頭的情況，他之後嘗試離開現場，卻被追趕。

登上消防車始脫險

在追逐其間，休班警遇上數名消防員，並上前要求協助報警。該數名消防員一度成功分隔該休班警及示威者，惟現場人數眾多，休班警被拉走及再度被圍毆，有人甚至用鐵通襲擊他。最終，休班警成功登上停泊在附近的一輛消防車，等候救護員到場進行初步治理，並由警車接載返回警署。休班警頭部受傷流血，手機被搶去，送往醫院進一步治理。

指消防曾經分隔 惜寡不敵眾

警方強調，警務處及消防處留意到有關影片在網上流傳，並引起公眾關注，有人質疑在場消防員沒有向傷者施予援手。雙方管理層嚴正澄清，事發時現場環境非常混亂，消防員曾嘗試協助分隔雙方，惜寡不敵眾，未能制止。警務處及消防處嚴厲譴責一切暴力行為，並強調事件不會影響兩部門的合作關係，未來將會繼續互相支持。警方已就事件展開調查，必定將違法者繩之於法。