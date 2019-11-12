【警方記者會】雙11拘287人包括190名學生　江永祥：學校非無王管

昨日（11日）全港多區爆發警民衝突，警方於記者會表示，昨日共拘捕287人，包括206男81女，年齡介乎12至92歲，當中有190名學生。對於警方進入大學校園範圍發射催淚彈驅散示威者，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，警方不會容許香港任何地方變成罪犯的窩藏地，即使沒有搜查令，警隊條例賦予警方法定權力進入有關處所進行搜查、拘捕，「公安條例下學校根本不是私人地方，不存在攻入校園」，呼籲學生自首。

11.11拘287人 當中有190名學生

警方於記者會上表示，昨日（11日）共拘捕287人，包括206男81女，年齡介乎12至92歲，涉及非法集結、藏有攻擊性武器等。11月9日，警方共使用催淚彈3發；11月10日，警方使用催淚彈87發、橡膠彈40發、布袋彈3發、海棉彈1發；11月11日，警方使用催淚彈255發、橡膠彈204發、布袋彈45發、海棉彈96發，11名警員受傷，大部分因暴徒反抗而受傷。江指，昨日拘捕287人，當中有190名學生，情況令人擔憂，認為很多年青人追捧暴力，以為暴力就是社會的出路。

警：中大「暴徒」用30個汽油彈襲擊

江永祥指，今日（12日）「暴徒」在多間大學附近集結，在薄扶林道一條接近港大的天橋有暴徒向馬路擲凳、雪糕筒，市民駕駛電單車經過時遭摺凳擊中，失去平衡；理工大學天橋有暴徒從高處向馬路掟木檯及重型雜物，校園內亦有暴徒四處縱火，破壞校園，江形容「從來無見過高空擲無係可以爭取民主，見到只是全部危險動作對公共安全帶來極高威脅」江又指，有蒙面暴徒佔據通往城市大學的天橋，由高處向下掟磚頭、用鐵欄木板等設置路障；中文大學範圍有大批蒙面暴徒搬出學校龍門架作路障，向警方掟磚及汽油彈，有警員盾牌遭汽油彈掟中，「短短20分鐘的推進過程，同事就被30個汽油彈襲擊」，其間看到蒙面暴徒準備大批弓箭，又指暴徒用龍門作路障、打爛私家車玻璃等，「掟汽油彈係暴徒，攞弓箭出黎係暴徒，到底係邊個搬龍門？邊個準備謀殺？」

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥。(林振華攝)

警：公安條例下，學校根本不是私人地方

中文大學今午發表聲明，稱早上有人破壞夏鼎基運動場的門鎖，擅自闖入器材倉庫，並取走一批用於體育運動用途的弓、箭、標槍等物資。校方代表迅速處理事件，已經取回已知被取走的所有物品。江永祥形容，弓、箭、標槍是「極高殺傷力」，樂見校方及時處理事件。江指，警方因應暴徒行為，積極採取行動，包括進入大學範圍進行驅散及拘捕。

昨日（11日）防暴警進入校園，投擲多個催淚彈，並曾開多槍發射橡膠子彈、布袋彈，期間拘捕4名男子。對於外界質疑警方進入校園執法，江指不會容許香港任何地方變成罪犯的窩藏地，即使沒有搜查令，警隊條例已經賦予法定權力進入有關處所進行搜查、拘捕，「學校、商場、港鐵站，都唔會係無王管」警方提醒公安條例下，學校根本不是私人地方，警方會依法辦事。

警：有人犯法我哋就要處理，唔存在攻入校園

記者追問中大情況，數間大學分別拘捕多少人，又指警方反口破壞中大談判及攻入校園，警方有什麼進一步行動拘捕及驅散。江表示，今早如昨日情況相近，中大有天橋橫跨吐露港公路，有暴徒由天橋高處掟雜物至公路，擾亂交通及堵路，此行為非常危險，警員責無旁貸，恢復公路秩序，有人犯法就要執法，於是調派警員處理現場。警員到現場時，有暴徒搬雜物作路障，以磚及汽油彈攻擊警方，於是警方去中大校園的原因，合乎法律賦予警方的權力。他肯定不是要攻入校園，而是有人犯法，警方因有人犯法而作出驅散、拘捕，「除非你哋話掉嘢落公路、掉汽油彈唔犯法，有人犯法我哋就要處理，唔存在攻入校園，如果佢哋願意出嚟自首，唔再影響校園，可能係最理想結果。」

記者會文字更新：

【18：00】與會記者向質疑警方，有片段顯示昨日於西灣河有人因警員開火而中槍受傷前，涉事白衣警員主動提槍走近白色外套的懷疑示威者，為何警員當時不鳴槍示警而選擇持槍靠近，並以槍指向白色外套人士。李桂華回應指，就目前已公開的片段所見，警員開火的行動合理，並不就為何警員不先鳴槍示警作測。

江永祥回應記者提問警隊進入大學校園的原因時，指今早有多名人士朝吐露港公路投擲雜物及襲擊進入中大的警員，並否認警方是主動發起攻勢。江強調警員曾於20分鐘內承受30起汽油彈攻擊，認為在場警員別無選擇，需要控制相關局勢，並認為拘捕涉事人士是警員職務所在。

【17：44】被問到遭槍傷的男子涉嫌非法集結被捕，警方是否仍需開槍制服，方指自己沒有看相關片段，未知當時發生甚麼情況，但警員會根據武力指引使用槍械，向對方較大身體範圍開槍，方指會翻查片段，並指現時沒有人被擊中頭部。李桂華表示，警方會與律政司商討以最適合的罪名控告。

【17﹕24】記者追問中大情況，數間大學分別拘捕多少人，又指警方反口破壞中大談判及攻入校園，警方有什麼進一步行動拘捕及驅散。江表示，今早如昨日情況相近，中大有天橋橫跨吐露港公路，有暴徒由天橋高處掟雜物至公路，擾亂交通及堵路，此行為非常危險，警員責無旁貸，恢復公路秩序，有人犯法就要執法，於是調派警員處理現場。警員到現場時，有暴徒搬雜物作路障，以磚及汽油彈攻擊警方，於是警方去中大校園的原因，合乎法律賦予警方的權力。他肯定不是要攻入校園，而是有人犯法，警方因有人犯法而作出驅散、拘捕，「除非你哋話掉嘢落公路、掉汽油彈唔犯法，有人犯法我哋就要處理，唔存在攻入校園，如果佢哋願意出嚟自首，唔再影響校園，可能係最理想結果。」

西灣河開槍警員是否仍在前線工作，是否要放假。李表示，開槍警員有受傷，現正休假，不會執行日常工作，他亦要協助調查案件。

有防暴警噴黑巴士車頭，有警員在優品360拎可樂。江指沒想過有警員噴黑巴士車頭，認為警員沒有理由做此行為。而偷可樂事件，他指照片相當不清楚，而問過相關同事，紅罐不一定是該種飲品，而是小型滅火筒。他指近日警員常面對火的威脅，不論暴徒在店內縱火，以至中大校園20分鐘面對30枚汽油彈，警員需要滅火裝備傍身，在緊急情況有效滅火及救人。

【17﹕00】記者問及KBS為國家電視台，其訪問中，警方指確認不到警員身份，但他揭露有兩宗警員強姦示威者，警方至今在行動中共接獲多少宗性侵案。江表示，現階段沒有證據顯示蒙面者是警員，警方的調查工作從來都是保密，除了有需要知道的人士外，其他人不會知道，他不可能巧合負責調查多宗案件，其身份是假的已經不攻自破。他又指，昨日已提及，一般而言，有關性罪行調查，公共關係科不會主動向外公布，就算日常999接報，警方會主動提供打劫、偷竊罪行的資料，但從不向外公布性罪行。惟由於公眾關注，荃灣警署有人舉報懷疑被性侵個案，警方有限度向外公布資料，行動中除了荃灣警署案件外，警方沒有接獲其他類似案件。

網上片段可見，今日上午8時，城大指揮官指要警員對示威者「打頭」，記者追問警方的武力使用指引。行動部警司方志堅表示，他指，據了解，警員接報歌和老街在行人天橋用磚頭、鏹水彈襲擊路過車輛，歌咎老街是一條主要幹道，故意堵路，投擲硬物阻路，甚至襲擊車輛，有機會造成嚴重後果，是不負責任、不文明的犯法行為。警員到場後，有需要作出驅散。當時歌和老街滿地磚頭，車輛無法通過，警員推進時亦非常困難。刻意堵路正正是警員要作出驅散的原因。至於有無警員故意向天橋上的暴徒頭部開槍，他確意警方的武力使用及原則是相當嚴謹，展時間及多次重複的瞄準訓練後，相信警員接受專業訓練後已形成肌肉記憶，不會故意向人的頭部開槍。警方與社會上所有人士無怨無仇，並不是要刻意令人致命，使用武力的原則只是作驅散，希望暴徒停止他們的行為。至於是否有指揮官叫警員向人頭部開槍，他指近日視頻太多，他沒有看過相關片段，但就武力使用原則，如何瞄準、如何使用槍械、什麼情況使用槍械，警方的原則永遠不變。

西灣河開槍事件中，記者問及證人口供有什麼人，開槍警員提供口供外，有無做開槍報告，有無解釋為何認為對方是團伙，為何不是向有武器的人警示，其心理狀況是否適合帶佩槍。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，證人方面，是集中警方內部的證人，亦會找街坊、獨立證人，警方期望他們向警方聯絡，警方會跟進。有關開槍警是否需要交報告，根據警方安排，他會提供一份口供，為何會拔槍、開每一槍，他都要作出解釋，至於開槍調查報告是由案件主管負責，是一向開槍案件的處理方法。至於警員的心理狀況，開槍警員要接受心理面見，由心理服務科的專家負責作治療及評估。

【17﹕00】與會記者就警方昨日於西灣河的行動有否違反槍械使用指引、移動傷者是否不適當、會否檢討前線警員失控的提問。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華回應指，管方關注警員使用槍械流程是否符合指引及合法，李指在目前正循事發片段及證人口供方向蒐證，惟在目前欠缺傷者當事人口供的情況下，認為事發時開槍警員正面對一個團伙，而警方相信團伙的意圖為針對警員手槍。在此前題下，李認為警員開槍並無偏離「保護自身及他人身體免受傷害」的指引。

江永祥重申，處理傷者是警方關注的其中一部分，但被捕人的保安及安全亦為警方所關注。並指「呢個世界無如果，但如果佢走左又點算呢？」江指事情不能一概而論，兩者皆重要。故不認同移動傷者的行為不當。江指，警方武力使用原則是反應性，無人使用暴力警方即毋需使用武力。而警方而就國際特赦組織早前提出，前線警員以「報仇」心態對付示威者，江永祥指警方已就有關聲明中的兩件事情交調查隊作出跟進。就前線警員壓力問題，李指五個月以來「香港市民、示威者、暴徒以至到我同事（警員）」均受到壓力，而警方設有心理服務科為警員處理相關問題。江永祥指警方在昨日下午進入西灣河一座教堂的行動中，於地面停車場拘捕5名人士，涉嫌公眾地方行為不檢、藏有工具可作非法用途、非法集結、及於未經批准集結中使用蒙面物品。江指自己並未見過發問記者提及，有警員將槌仔放入被捕人士背包內之影片。江並言「咁咪好囉，將來如果要檢控上法庭時侯，就可以證明果樣野係咪仍既」

【17﹕00】被問到警方曾接受基本急救知識，為何昨日男子中槍後警員仍移動傷者，江永祥指過程中被捕人士傷勢及保安，均是警方的考慮，因過往曾有人被拘捕後，有人會騷擾拘捕或意圖搶犯。

至於懷疑遭警方強姦的女子發出聲明，指警方曾洩露女子私隱，李桂華表示，案件部分情節牽涉司法程序，因此未能透露案情。他續指，如此嚴重的案件，而且牽涉警員，會安排很高級別的調查單位處理，如總區重案組處理，之後搜證、核實案情，過程需要用工具令警方能查案，工具需要法庭搜令才可獲得，例如病歷，而法例上警方無指示需要通知報案人。至於女子指控警方故意披露案情細節，李桂華強調警方非故意，而是看到有需要作出澄清，而且那些非細節，而是大的情況，因為發現指控與警方所看到有很大分別。

行動部警司方志堅表示，警方「行動呼號」希望能提升警方行動效能，因到大型暴力衝突現場，有不少組別被派到現場處理，有助現場指揮官識別不同組別的同事。至於「行動呼號」是否能有效識別，方指「行動呼號」是每個警務人員獨有的編號，與警員肩章上本身的職員編號是沒有分別，「正如你見到職員編號都唔知道佢身分係乜，只不過見到一組數字」若市民有需要作出投訴，方指能非常有效找到該名警員，強調「行動呼號」不會削弱公眾識別人員的功效。

方指，過往曾有超過2500名警員被「起底」，遭惡意放上公眾平台，方指「行動呼號」正在處理，希望可盡快推出。被問到警方如何確保前線警員會佩戴「行動呼號」，方指相信制度存在，之後再將安排解釋其他警員，亦有賴指揮官訓示給同事，將推出「行動呼號」的原因解釋給他們，令行動效益及社會知情權平衡。

一名警員在西灣河開槍擊中一名男子，男子中槍一刻。(《丘品新聞》授權《香港01》發佈片段截圖)

【16﹕00】警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，截止中午全港有50個地方堵路，160組交通燈受破壞，有暴徒將單車、水馬扔入鐵路路軌，接近50個港鐵站受影響，大學站有暴徒將雜物抛入路軌範圍，雜物掛在電纜上影響鐵路安全；沙田站有列車行駛時撞到單車，單車卡在列車底；紅磡站附近有暴徒將汽油彈掟入路軌；東涌站、黃埔、太子站等，有蒙面人阻礙列車關門、按動停車緊急制。公共巴士服務亦遭殃，車胎遭放氣，巴士司機位遭噴上油漆等。江永祥又指暴徒在多間大學附近集結，在薄扶林道一條接近港大的天橋有暴徒向馬路扔凳、雪糕筒，市民駕駛電單車經過時遭摺凳擊中，失去平衡。理工大學天橋有暴徒從高處向馬路掟木檯及重型雜物，校園內亦有暴徒四處縱火，破壞校園，江形容「從來無見過高空擲無係可以爭取民主，見到只是全部危險動作對公共安全帶來極高威脅」江又指，有蒙面暴徒佔據通往城市大學的天橋，由高處向下掟磚頭、用鐵欄木板等設置路障；中文大學範圍有大批蒙面暴徒搬出學校龍門架作路障，向警方掟磚及汽油彈，有警員盾牌遭汽油彈掟中，「短短20分鐘的推進過程，同事就被30個汽油彈自襲擊」，其間看到蒙面暴徒準備大批弓箭，又指暴徒用龍門作路障、打爛私家車玻璃等，「掟汽油彈係暴徒，攞弓箭出黎係暴徒，到底係邊個搬龍門？邊個準備謀殺？」

江指，學校聲明清楚指出有人破壞運動物品室的門鎖，闖入拿取弓箭、標槍，形容這些是「極高殺傷力」，樂見校方及時處理事件，拿回弓箭、標槍，免得暴徒襲擊任何人。江指，警方因應暴徒行為，積極採取行動，包括進入大學範圍進行驅散及拘捕，對於外界質疑警方進入校園執法，江指不會容許香港任何地方變成罪犯的窩藏地，即使沒有搜查令，警隊條例已經賦予法定權力進入有關處所進行搜查、拘捕，「學校、商場、港鐵站，都唔會係無王管」警方提醒公安條例下，學校根本不是私人地方，警方會依法辦事。

江指，昨日拘捕287人，當中有190名學生，情況令人擔憂，很多年青人追捧暴力，以為暴力就是社會的出路，這樣是於事無補。昨日有警員需要拔槍戒備，江指「以前當同事拔槍、向天鳴槍，施襲者會後退或逃走」但如今即使同事拔槍，暴徒都沒有離開，或撲向警員，更看到社交媒體有教學搶警槍或使用腐蝕性液體襲擊警員。

江表示，警方作出使用武力前，環境很複雜，警員要考慮的因素有很多，警告暴徒千萬不要在混亂情況下嘗試走近警員施襲或做出可疑動作，強調警員擎槍或給警告時應該離開，否則後果自負。

昨日馬鞍山有人被火襲擊案件，該名傷者上半身及頭部嚴重燒傷，經手術後仍昏迷，情況危殆，案件列意圖謀殺，由商罪科調查，警方呼籲目擊者聯絡提供資料，或將現場拍攝到片段交給警方，或致電28605012或28605013。

昨日行動中警方共拘捕287人，包括206男81女，年齡介乎12至92歲，涉及非法集結、藏有攻擊性武器等。11月9日，警方共使用催淚彈3發；11月10日，警方使用催淚彈87發、橡膠彈40發、布袋彈3發、海棉彈1發；11月11日，警方使用催淚彈255發、橡膠彈204發、布袋彈45發、海棉彈96發，11名警員受傷，大部分因暴徒反抗而受傷。

他澄清昨日在西灣河男子中槍情況，網上片段見到警員想扶起傷者，該名警員為機動部隊成員，接報處理交通警的場面，他下車後不太清楚現場情況，見到交通警員制服兩名被捕人士，他欲上前幫忙處理，不清楚傷者情況，欲為其雙手上索帶，上了一邊後，希望扣上另一手，然後發現傷者中槍傷，便停止不必要的動作。警員沒想到，被捕人士中槍傷及只上一邊膠手扣時，傷者男子仍然有能力嘗試逃走。警方無意令被捕人傷勢加重，處理所有被捕人士時，其安全及保安是警方重要考慮。

至於一個韓國節目中，有一個蒙面、匿名人士聲稱是警員，他無法分辨是否警員，亦相信不是。他接受訪問，對警隊多方行動提出指控，江嚴正指出，指控是惡意中傷，對無理指控感到遺憾及失望。過去多月有藏頭露尾、匿名人士出來作出對警方的重重指控，令人相當疲累，江表示，如果有證據，除下口、面罩向警方投訴，警方有健全機制，接受任何投訴。

另外，今早有網民質疑警員在橋上掟磚，翻查相關片段，當時警員在藍田區一行人天橋清理不知何來的磚塊，警方召來一貨車，將磚塊掟落貨斗運走。

過去日子，暴徒聲稱行為是為了香港，不惜一切代價，甘願放棄前途，去換取香港未來，聽起來好偉大，但浪漫式的口號只是美化打人、放火、破壞、襲警等罪行的藉口，揭穿了只是犯罪。有人高呼雞蛋面對高牆昤，雞蛋一定不會有錯，並會站在雞蛋一邊。但五個月來的暴力行為，相信雞蛋已形成另一高牆，當雞蛋錯到離譜、偏離公義，大家是否要盲撐下去?暴徒不可能靠消滅不同意見的人的聲音以爭取言論自由，亦不可能靠刑毀、縱火、傷人去爭取民主，暴徒更不可能以極端暴力的暴動行為去嚇怕香港人，他呼籲所有香港市民站起來，不要讓暴徒打壓和平理性的市民聲音，要抗衡香港市民權利，向暴徒說不，還香港一個安全、寧靜的香港。

繼昨日（11日）的三罷行動，示威者今日清晨繼續發起堵路行動，有巴士的車胎被人刺穿，亦有人堵塞各區主要道路，以及破壞港鐵站設施及向月台投擲物品，引致今早多個港鐵站需要關閉，全港最少11條巴士線暫停，逾百條巴士線或需改道行駛。其中在香港城市大學，疑有人從宿舍掟下雜物，防暴警在城大學術樓及宿舍範圍，施放最少五枚催淚彈；香港理工大學校董李傲然在李兆基樓地下與警員爭執，警員進入校園範圍將李扯出門外搜查，最後放行；香港大學今早亦有黑衣人從天橋上向駛經薄扶林道的警車掟磚；而在香港中文大學，大批黑衣示威學生與持槍的防暴警察對峙，至中午時分，兩名副校長到場與示威者溝通；

此外，在沙田、大埔、荃灣今早均有示威者被捕。旺角站亦被發現有不明物品，爆炸品處理課到場處理。警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華及行動部警司方志堅今日下午4時將會開記者會，料交代今早各區的示威及衝突情況。