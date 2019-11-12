【11.12衝突．中大】示威學生與警衝突持續　段崇智中催淚煙撤離

網民今早（12日）續發起「大三罷」，防暴警再次於多間大專院校與示威者對峙，其中中大學生與警方由早上開始一直對峙，副校長吳基培、吳樹培曾到場與學生溝通，惟沒有結果。下午5時，中大校長段崇智回校與警方交涉，得出結論校方派出保安、義務員工會守住橋頭，確保橋上治安，阻止任何人掉物件下橋，而警方便會在橋尾位置。學生不滿方案，要求警方離開校園，與校長爭論。段崇智其後打算離開前往警署了解被捕學生情況，警方發射催淚彈驅散，學生示威者以汽油彈反擊，雙方仍交戰中。

中大校長段崇智向學生交代與警方談判情況。（余俊亮攝）

談判結果：校方派保安、義務員工守橋頭 警守橋尾

下午5時，校長段崇智到達中大與警方交涉。他之後向學生表示，已與警方討論半小時，形容「有一點收獲」。對於為何警方進入校園，段崇智引述警方解釋，指有人在二號橋上掟物件至吐露港公路，警方要維護天橋，並不是進入中文大學。雙方經討論後得出一結論，校長指警方走向天橋等同進入校園，指揮官指可以不行向天橋，但必須承諾不再有人向橋下掉物件，校長指會派出保安、義務員工會守住橋頭，確保橋上治安，阻止任何人掉物件下橋，而警方便會在橋尾位置。指揮官表示可以，但校方必須要保證天橋的安全，校長形容是好重大的「Breakthrough」，要求大家考慮警方及校長討論的方案。

有學生情緒激動，追問被捕學生及傷者如何處理，校長回應稱現在最重要是二號橋的事情，同學們大感不滿，指警方於私人地方拘捕學生，質疑到底「橋重要啲定學生重要啲」。在場人士表示，今日有三名學生被捕，並問他們是否安全、有無受傷，校方則指已安排律師到警署，並會派校方高層保護被捕學生的權益。校方指學生已經被拘捕，會在法律層面幫助學生，並指要先解決未來一周學校內的情況，又指學生在校內不涉及非法集結，有人開咪要求校方向警方指﹕「校內拉人係唔合理，唔係同佢哋澄清呀！」其他同學鼓譟。有人表示，校方接受警方條件，會否由學生向警方開條件，而警方作出讓步接受學生條件，並指「佢哋入私人地方要我哋容忍啲？」並高呼「放人」。

晚上中大學生與警方爆發大混戰。（香港01記者攝）

雙方持續就「釋放學生」問題爭論，校方指要先處理被捕學生的情況，有學生指如果校長到警署後，只要學生不會被落案起訴及可以沒有受傷地離開，大家暫不作任何行動，而現階段應先要求警方離開，若警察再不撤出校園範圍，不排除有進一步行動升級，時間是今晚九時。校長再度表示，希望學生考慮他與警方的商討方案。

示威學生向警方防線投擲汽油彈。（余俊亮攝）

校長離開 警射催淚彈

其後學生護送校長出二號橋，讓校長前往警署了解學生情況。防暴警在距離段崇智100米外的位置舉起藍旗，然後再舉橙旗。有防暴警問學生﹕「係咪校長嚟，你哋就可拎武器。」、「係咪有人拎住啲竹呀？」防暴警又向校長稱﹕「你控制唔到你身後嘅人，你唔好過來。」防暴警向學生大叫立即散開，又指他們正參與非法集結，指是警察封鎖線不得衝擊，要求學生放下武器，不要計畫攻擊警方，其後雙方爆發大混戰，警方不斷發射催淚彈，而學生示威者以多枚汽油彈還擊。中大新聞與傳播學系客席講師梁啟智於社交網站表示，校長中了催淚彈並已撤離，正前往警署救學生，並稱有副校在前線，他描述校長中催淚彈一刻的情況，稱「絕對係警察放催淚彈先，然後山坡上的人才掟氣油彈。」