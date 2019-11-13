【11.12】全日示威共51人送院、最細僅10個月大　中大現場逾60傷

11.12全港多區再爆發嚴重衝突，警方施放多次催淚彈、橡膠子彈、胡椒球彈，示威者掟汽油彈等，事件中多人受傷。醫管局表示，在11月12日的大型活動中，由12日早上7時30分計，截至13日凌晨12時，共有51人送院，40男11女，年齡介乎10個月大至81歲。當中1人嚴重，為留醫威爾斯親王醫院的一名男子，其餘31人穩定，3人未見醫生故未知情況，16人已出院。

接收最多傷者的是威爾斯親王醫院，共有13名，另外廣華醫院有9名傷者，北區醫院有8名， 瑪麗醫院有7名，伊利沙伯醫院有4名，聯合醫院及仁濟醫院分別有3名。而那打素醫院、明愛醫院、瑪嘉烈醫院、東區醫院各有1名傷者。

消息人士透露，現時威爾斯親王醫院共接獲5名由中文大學送來的傷者，其中4名人士受皮外傷，屬輕傷；1名人士被化學物品灼傷，據悉情況不算嚴重。消息人士又說，相信陸續有傷者被送往威院，據了解其中一名人士腦部受傷，暫未知悉詳細狀況。

中大現場消息指有逾60人受傷

另外，中文大學的衝突日以繼夜，至今（13日）凌晨仍未停止。昨晚中文大學校長段崇智在示威學生護送下過二號橋，警方警告學生散開及放下武器，其後警方施放催淚彈，示威學生立即還擊，不斷向警方投擲汽油彈。雙方戰火激烈，而段崇智亦中催淚煙不適。衝突間警方曾開橡膠子彈等彈藥，有記者腹部中彈受傷，更有指有學生頭部中彈一度失去意識。副校長曾到場與警方指揮官商討，要求警方後退，並提出雙方停火，最終水炮車出動，登上二號橋射藍色水。

中大衝突中，現場消息指至少60人受傷。大部分傷者在中文大學運動場及健身中心接受治療。記者現場所見，只有一輛聖約翰救傷隊的救護車成功進入中大校園，駛入運動場救援，而有五輛救護車因吐露港公路堵路受阻，未能駛上中大。