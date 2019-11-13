【11.11示威】中大範圍5人被控暴動今提堂　旺角拘16人涉禁蒙面法

警方表示，警方於11月11日中午，在馬鞍山環迴路東一天橋上進行行動，以阻止示威者從高處掉下雜物至吐露港公路，惟有部分示威者向警務人員投擲石頭及氣油彈。人員經多次警告無效後，進行驅散行動。人員在現場拘捕4名本地男子及1名本地女子，年齡介乎18至21歲，涉嫌非法集結及違反《禁止蒙面規例》。此外，人員在該名20歲姓許男子身上檢獲一把懷疑扳手及在該名21歲姓傅女子身上檢獲一個懷疑鎚頭和一支螺絲批。兩人同時涉嫌「管有任何物品意圖摧毀或損毀財產」被捕。

經調查後，5名被捕男女已被暫控合共一項「暴動」及一項「違反《禁止蒙面規例》」罪，而該名20歲男子及21歲女子亦各被暫控一項「管有攻擊性武器或其他適合作非法用途的工具」罪。案件將於今日(11月13日)上午在沙田裁判法院提堂。案件由新界南總區重案組跟進。

警方所稱的「環迴路東」，相信是中文大學校園範圍內的「環迴東路」，「馬鞍山」則是中文大學位置，列入沙田警區馬鞍山分區之內。至於上述天橋相信是指「二號橋」，可通往校外範圍，橫跨吐露港公路。

此外警方續指，11月11日上午約8時，警方接報指一批示威者於旺角亞皆老街與染布房街交界聚集並設置路障堵路，遂到場展開驅散行動。行動中，人員共拘捕9男7女，年齡介乎14至22歲，涉嫌非法集結、違反《禁止蒙面規例》、藏有工具可作非法用途及拒捕。人員在行動中檢獲萬用刀、六角匙、剪鉗、摺刀、索帶及一批防護物品，包括眼罩、口罩及手套。案件交由旺角警區重案組人員跟進。所有被捕人士已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。