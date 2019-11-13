【11.13新界】上水兩批人互掟磚　70歲清潔工疑被黑衣人掟中命危

市民於本周一（11月11日）「和平紀念日」發起的三罷行動，持續至今日仍然繼續，多區爆發示威衝突及有示威者堵路，今午於上水廣場外，有身穿黑衣的示威者，與另一批人士發生爭執。

從網上片段可見，事發時有人手持長棍衝向黑衣人，有黑衣人見狀上前搶奪長棍，其他示威者亦加入戰團。上述兩批人士，隨後執起地上磚頭互掟。該片段可見，一名身穿黑衣人，舉起右手掟磚，該磚塊飛向另一名疑正在用電話拍攝、穿深色外套人士，被掟中人士隨即倒地。該片段被上傳網上時，有被加上紅圈指示出掟磚黑衣人、倒地人士及磚塊的飛行軌跡。

另一網上片段可見，多人不斷向示威者掟磚及叫罵，示威者後退並開傘抵擋，有女士高叫「走啦！死曱甴！」，其間一名年長男子懷疑受傷倒地不起，防暴警察其後到場施催淚彈驅趕。據知倒地男子為食環署一名70歲外判清潔工，被發現頭部受傷倒地，左邊太陽穴位置腫起。

醫管局指由今日（13日）凌晨至下午5時，因多區示威及衝突共接收48人到公立醫院求醫，年齡介乎1至81歲，其中一名被送往威爾斯醫院的男子情況危殆。威爾斯醫院發言人指，一名70歲男子今日下午因頭部受傷由北區醫院急症室經救護車轉送本院神經外科，目前情況危殆。基於保障病人私隱，院方不會透露病人具體臨床情況。受傷男子現時於醫院內科病房留醫，警員於病房外駐守。

食環署接受01記者查詢回覆稱：

本署一名街道潔淨服務承辦商員工今日(十一月十三日)午膳期間(當時並非在進行清潔工作)，在北區大會堂附近被發現頭部受傷，他隨即被救護車送往北區醫院接受治療，現時已轉送至威爾斯親王醫院留醫。

根據記錄，該名員工主要負責街道清潔工作，工作時間為早上七時至下午四時。



本署對此事件感到十分難過，現正透過服務承辦商聯絡該名員工的家人，並會提供適切的支援及協助。

事件現正由警方調查。

特區政府發言人表示，關注暴力行為導致有食環署外判員工嚴重受傷。政府發言人指，11月13日一名食物環境衞生署外判的年長員工，在午休期間懷疑被暴徒投擲硬物擊中頭部，導致重傷危殆，特區政府發言人表示十分難過，正透過服務承辦商聯絡該名員工的家人，並會向他們提供一切適切援助。發言人同時對「暴徒」惡行表示憤慨，警方會全力追查，務求將暴徒繩之於法。發言人續指，「暴徒」一連三天在各區作出極之危險的暴力行為，肆意襲擊其他市民，令人髮指。警方會果斷採取執法行動，回復社會秩序。特區政府呼籲市民保持冷靜和理性，同時應遠離暴力，保障自身安全。