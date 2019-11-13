警朝好運中心開槍　催淚彈射爆睡房玻璃　住戶：又話留家最安全？

今日晚上，沙田出現零星警民衝突，防暴警在好運中心附近戒備，其間有市民在好運中心平台叫罵，樓上低層住戶鄭先生拉開窗簾了解時，突然被警員用強光照射，之後「砰」一聲巨響，一枚催淚彈射穿玻璃直飛入屋，濃煙四散籠罩單位，鄭先生立即帶同太太和愛犬直奔落樓。鄭先生擔心有毒氣體入侵家俬，全部都要棄掉，慨嘆現在申索無門，批評警方「明明話留喺屋企先最安全，點知又射上嚟，有咩辦法啫？」

家住竹林閣5樓的鄭先生在屋苑大堂接受香港01訪問，晚上9時許，他與太太在家中吃晚飯，其間聽到街上有警車聲，平台有人對罵，他遂走入主人房，拉看窗簾向下查看，有警員用電筒照射其單位，之後就向大廈方向發射催淚彈，「唔知係咪特登瞄住我哋單位嚟射，砰一聲玻璃爆咗，啲煙就喺屋企四散」，家中小狗牛奶妹嚇到亂跑，全家立即跑落大堂避難。

憂有毒氣體入侵 要更換全屋家俬

鄭先生強調，他並沒有參與任何叫喊，亦無任何挑釁，只是往外查看，他無奈表示，雖然已立刻關上房門，但催淚煙直攻全屋，「眼流鼻涕流晒出嚟」，不知何時才能回家，鄭又指出，有毒氣體入侵家俬，「全部都唔用得，要掉晒佢，如果我哋計劃生小朋友，仲點可以長時間喺度瞓？」

反問警方住戶是否有開窗簾權利

鄭慨嘆，就算要向政府申索都無從入手，感到相當無辜，又批評警方「明明話留喺屋企先最安全，點知又射上嚟，有咩辦法啫？」反問警方，市民留在家中是否有拉開窗簾的權利？直斥警方「要打搵個罩罩住啦！」