【11.14】交通：紅隧封閉　東鐵維持紅磡至大圍　多條巴士線停駛

11月14日，網民發起連續第四日全港三罷，名為「曙光行動」。今日(14日)凌晨時份，紅磡理工大學對開漆咸道近牲口站，有人用雜物堵塞行車路，現場交通受阻。此外，旺角彌敦道一帶亦有示威者聚集。直至清晨時份，紅隧來回線現已封閉，港鐵部份車站亦須關閉。

【06：05】新巴城巴表示，因應道路情況，新巴城巴現時約100條路線提供有限度服務，其餘路線暫停服務。乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。

新巴現時維持服務路線如下：

2, 2A, 4, 8H, 8P, 9, 13,14,15,18,18P,18X, 23, 25, 26, 27, 30X, 38, 42, 42C, 63, 66, 78, 81, 82, 82X, 88X, 91,94, 94A, 95,302, 302A, 590, 595, 601, 601P, 641, 680, 680A, 680B, 680P, 680X, 682, 682A, 682B, 682C, 682D, 682P, 702, 720,720A, 720P, 720X, 722, 904, 905, 905P, 914, 914P, 914X, 948A, 948B, 948P, 948X, 970, 970X, 971, 980A, 980X, 985A, 985B

城巴現時維持服務路線如下：

1, 1P, 5B, 5X, 6, 6A, 6X, 7, 8X, 10, 11, 12, 12A, 12M, 19, 20, 25A, 37A, 37B, 37X, 41A, 43M, 47P, 48, 70, 70P, 71, 71P, 72, 72A,73, 75 76, 77, 77X, 85, 90, 90B, 95C, 96, 97, 97A, 98, 99, 99X, 260, 511, 592, 606, 606A, 606X, 608, 619, 619P, 619X, 621, 671,681, 681P, 690, 690P, 780P, 788, 789, 962, 962A, 962B, 962C, 962E, 962P, 962S, 962X, 969, 969B, 981P, 982X

【05：50】九巴表示，因應路面情況，九巴及龍運巴士部份路線維持有限度服務。北區的居民可以利用279X/978於大欖隧道轉乘其他路線往各區。

九巴維持正常路線如下：

3D, 3M, 5, 12, 23, 26M, 29M, 31M, 32M, 34M, 36M, 37M, 39M, 43M, 46X, 59M, 66M, 80, 93A, 95M, 98A, 98B, 213M, 213S, 252, 260X, 273A, 278K, 286X, 621, 641, 680, 681, 978, 980X, 982X, 985, X42C

改道行走路線包括：

1A - 只來往基堤道及觀塘

3B – 只來往新柳街及慈雲山

3C – 只來往九龍醫院及慈雲山

5C – 只來往九龍醫院及慈雲山

7 - 只來往九龍醫院及樂富

9 - 只來往九龍醫院及彩福

13D - 只來往九龍醫院及寶達

14 – 只來往新柳街及鯉魚門邨

16 - 只來往九龍醫院及藍田

21 – 只來往新柳街及彩雲

24 - 只來往九龍醫院及啟業

26 – 只來往新柳街及順天

27 - 只來往九龍醫院及順天

35X – 不經界限街至窩打老道一段彌敦道

40X – 只來往昌榮路及馬鞍山

41A – 楓樹窩體育場開出，不經界限街至柯士甸道一段彌敦道

43X – 不停頌安邨至錦泰苑各站

57M, 58M, 61M, 67M – 只來往新界及荃灣

58X, 59X, 63X, 67X – 只來往新界及長沙灣

64K – 只來往元朗西及帝欣苑

68M - 不經元朗大馬路

69M, 265M – 天水圍只停總站，及只往荃灣

69X – 只來往天水圍站及長沙灣

73 – 只來往華明及帝欣苑

78K – 只來往粉嶺站及沙頭角

79K – 只來往粉嶺站及打鼓嶺

89D – 只來往馬鞍山及觀塘

93K – 只來往新柳街及將軍澳

95 - 只來往九龍醫院及翠林

109 – 改經西隧 至港澳碼頭

203E– 只來往九龍醫院及彩虹

230X - 不經界限街至柯士甸道一段彌敦道

234X - 不經界限街至柯士甸道一段彌敦道，加停荃灣站及長沙灣廣場

238X - 不經界限街至柯士甸道一段彌敦道，加停長沙灣廣場

242X – 不經界限街至柯士甸道一段彌敦道

258D / 259D - 只來往新界及彩虹

261 – 不停安定至豐景園，上水只停寶石湖路

265B – 天水圍只停天恒總站及只往長沙灣

268B – 不經元朗大馬路，及只往新港中心

268C - 不經元朗大馬路，及只往彩虹

269B - 天水圍只停天水圍總站及只往新港中心

269C - 天水圍只停天水圍總站，及只往彩虹

276P – 元朗只停山水樓及形點I，上水只停寶石湖路

279X – 不停上水站，改停彩園路

297 – 只來往新柳街及將軍澳

690 – 只來往北角及將軍澳

934 - 短程至港澳碼頭為終點站

934A – 短程至港澳碼頭為終點站

935 - 短程至港澳碼頭為終點站

936 - 短程至港澳碼頭為終點站

936 - 特別班 以告士打道維園為終點站，由深盛路泓景臺開出，興華街西，連翔道，西區海底隧道，干諾道中，夏愨道，告士打道，高士威道

948X - 短程至港澳碼頭為終點站

960 往灣仔 – 改停入境事務大樓

961 往灣仔 – 不停屯門消防局至豐景園，改停入境事務大樓

968 往銅鑼灣 – 不經元朗大馬路，改停入境事務大樓

968X – 不經元朗大馬路

981P – 不停曾壁山中學至錦泰苑各站

T270 – 加停華明、大欖隧道及循環線返回上水

其餘路線暫停服務。

龍運方面， 維持正常服務路線包括A38, R8, S1, S64。而改道行走路線如下：

A31 - 改經青康路、青衣南橋、荃灣路、石崗出口，德士古道天橋，返回荃灣眾安街站（不停長安至綠楊新邨）

A32 - 以葵芳南為總站，加停葵青劇院，不停葵涌邨至葵芳站

A33 - 往機場：龍門站後改經海皇路、海榮路往三聖邨，不停屯門官立中學、恆順園、恆豐園

往屯門：三聖邨後左轉海榮路、海皇路前往富健花園，不停兆麟政府大樓、青善遊樂場、置樂花園、屯門官立中學

A33P - 往機場：虹橋後不停屯門站至豐景園，加停華都花園(58M往荃灣方向)

A33X - 往機場：虹橋後不停屯門站至豐景園，加停華都花園(58M往荃灣方向)

往屯門：不停豐景園至屯門站，加停屯門大會堂

A36 - 往機場：只停朗屏站至山水樓

往元朗：只停鳳池村至朗屏站

A37 - 往機場：洪天路洪福邨後直往大欖

往洪水橋：大欖後直往洪元路洪福邨

A41P - 由烏溪沙開去到石門迴旋處後改經大老山公路、沙瀝公路、獅子山隧道公路、紅梅谷路，加停大圍海福花園然後上青沙去機場

A43 - 樂和街後，改經馬會道，取消祥華邨，粉嶺中心。華慧園後改行彩園路往機場，加停新田運輸交匯處

E31: 改經青康路、青衣南橋、荃灣路、石崗出口，德士古道天橋，返回荃灣眾安街站（不停長亨邨至大河道，加停眾安街）

E32: 博覽館開，以青馬作循環點

E32A: 東涌碼頭開，以青馬作循環線

其餘路線暫停服務

九巴指，以上路線的行車路線及班次亦會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。九巴及龍運會按實際交通情況，適時更新巴士服務資料。

【05：15】港鐵表示，經詳細風險評估及與相關政府部門商討後，港鐵各線(機場快線除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務於晚上10時結束。

由頭班車起，東鐵線只維持來往紅磡站至大圍站的列車服務，要視乎實際路面情況，決定是否能提供免費接駁巴士來往大圍至羅湖/落馬洲。

沙田站、火炭站、大學站、大埔墟站、太和站、粉嶺站、上水站、落馬洲站、羅湖站、 東涌、旺角、將軍澳、西灣河站、屯門站暫時關閉，列車亦不停相關車站。個別車站的出入口亦會暫時關閉。

輕鐵方面，由於個別輕鐵車站設施及信號設備被破壞，輕鐵服務調整如下：輕鐵705, 706及751P線暫停。輕鐵761P線在天水圍區將由天逸改經濕地公園，天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。

輕鐵751線在天水圍區將由天榮改經濕地公園，天逸，頌富及天耀站並返回屯門方向。在屯門區將由市中心改經安定，兆麟，以三聖為終點站。輕鐵614、614P線往元朗/兆康方向將由市中心改經屯門，河田，屯門醫院往元朗方向及兆康站。

所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站。所有輕鐵路線將維持13至25分鐘一班。

【04：00】大約凌晨3時半，中大校園內發生車禍。據報一輛剷泥車，在崇基路何善衡工程學大樓附近失事撞欄，司機腳部被夾。消防及救護員接報後，現正趕往現場營救。

有學生指有人在大學內駕駛車輛期間，疑因「炒車」腿部被夾受傷，有消防將其送院治理。

【03：55】紅磡現場：10多名防暴警員，聚集在紅隧收費亭附近，四下觀察。

【03：45】紅磡現場：紅隧九龍出口近理工對開，有示威者開啟消防街喉，水柱打橫激射而出。

【03：15】旺角現場：彌敦道與荔枝角道交界，有電箱起火，消防接報到場將火救熄。

【03：09】中大現場：消防員到場將火救熄。

【02：57】樂富現場：富美街位置有一輛夾斗車駛至，清理現場馬路上的雜物，現場有防暴警員從旁守衛。

【02：55】紅磡現場：紅磡海底隧道封閉。

【02：45】中大現場：二橋起火位置，有人拿滅火筒企圖前往電箱處滅火，遭其他人阻止，「會爆炸㗎！」

【02：25】 中文大學現場：二橋附近、大學路軌旁突然起火，一度傳出爆炸聲，冒出大量濃煙。據知起火為一個電箱。有學生指，大約凌晨2時10分，電箱突然著火，所有人都不知道起火原因，電箱至少爆炸3次，濃煙由二橋一直吹至大學站位置，煙霧籠罩整個崇基學院。

【02：20】理大現場：理工大學對出漆咸道近牲口站，現時有人用雜物堵塞道路，汽車駛至上址時需調頭，逆線離開現場。當中包括大型貨車、雙層巴士等。

中大二橋對開有電箱起火。(黃桂桂攝)

紅隧封閉。(陳永武攝)