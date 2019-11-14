【11.14．新界總覽】警多區射催淚彈　嶺大兩外籍交換生被捕

過去數日網民發起黎明行動、破曉行動、晨曦行動，多區烽煙四起，其中以中文大學行動最具爭議。中大學生會會長蘇浚鋒向法庭申請臨時禁制令被拒，學生通宵留守，在防線內視察周邊馬路情況。 今日（14日）網民再發起曙光行動，上水上午有一批持鐵通人士襲擊途人，一名黑衣女子被一名白衣男子挾持。防暴警員到場處理，之後陸續有示威者堵路及聚集，警員在傍晚突然發射數枚催淚彈驅散。元朗下午則有未申請不反對通知書的撐警大遊行，而入夜後，防暴先後在荃灣、屯門施放催淚彈驅散，據悉兩名嶺南大學外籍交換生在屯門大會堂對開被捕。 今日亦是疑因躲避催淚彈而墜斃的科大學生周梓樂「頭七」，有人自發到將軍澳尚德停車埸悼念。有示威者到將軍澳站破壞，警方拘捕兩人。

防暴警員在將軍澳唐俊街落地，位於後方尚德的示威者以傘陣戒備。（李澤彤攝）

【0013】荃灣：沙咀道球場外，再有雜物起火，濃煙滾滾，消防趕抵將火救熄。

【0000】青衣：長安邨巴士總站對開有示威者聚集，防暴警先後兩輪施放催淚彈驅散，並向青衣城二期方向推進。

【2350】荃灣：大批黑衣人再衝出沙咀道，拉龍門堵路，亦有人鋪紙皮。

【2338】將軍澳：消防到場將路障火種救熄。

【2336】上水：現場人士陸續散去，餘下約二十名街坊。

【2318】荃灣：沙咀道路障已經清除，道路回復暢順，防暴警員登車離開。

【2317】將軍澳：尚德停車場傳出一下爆炸聲。

【2309】屯門：一人被搜出有防毒面具，被鎖上索帶後，帶上警車離走。

【2310】荃灣：在場人士表示，警方曾在大會堂後巷搜查市民。現場遺下一個口罩。

【2307】上水：防暴警員返回上水中心天橋，橋下約有30名街坊聚集。

【2301】屯門：至少八名市民亦於平台上被警方截查，其中三人經過搜身後獲放行。

【2301】屯門：示威者已散，屯門杯渡站架空路軌仍有三名防暴警駐守。有圍觀市民投訴，被警以粗口指罵。而屯門時代廣場對開屯門鄉事會路仍有防暴駐守，亦與時代廣場市民對罵。

屯門多輪催淚彈 兩嶺南大學交換生被捕

【2300】荃灣：大批防暴警員到沙咀道球場外驅趕圍觀市民，並將路上龍門架拉回球場，又驅趕大會堂天橋上市民。

【2259】將軍澳：一名戴上印有記者字樣頭盔的人士，被兩名警員截查。

【2247】屯門：兩名身穿灰色上衣的外籍人士於大會堂外平台被截查，兩人之後雙手被反綁，扣上索帶被捕，暫未知兩人所犯何事。消息人士指，兩名被捕外籍人士為嶺南大學交換生。

【2257】將軍澳：有人從天橋上向地面警員掉水樽，警手持胡椒噴霧跑上天橋。

【2252】荃灣：大鴻輝中心外有戴口罩的人士聚集，眾安街有四輛警車巡邏。

【2250】將軍澳：警員到唐俊街、寶邑路清理路障。

【2247】上水：示威者退至智昌路設置路障，防暴警員到石湖墟街市附近驅趕示威者後離去。

【2242】將軍澳：示威者散去。寶邑路十字路口被警車包圍，警方撤退，現場僅有數名警員。

【2241】上水：防暴警員在上水中心天橋落地面，黑衣示威者四散至馬會道。

【2240】屯門：防暴警員往屯門大會堂推進，跑至屯匯街停下，要求在場市民離開，有人從大會堂平台投擲汽油彈，警員立即散開並發射兩發催淚彈，消防員到場滅火，警方其後跑上平台追捕投擲汽油彈人士。

警將軍澳拘捕兩人 上水舉黑旗示威者散去

示威者由尚德邨出發，到將軍澳港鐵站破壞，並嘗試撬開站口大閘，十分鐘後離開。（李澤彤攝）

【2036】將軍澳：警員舉藍旗，與在場人士對罵，要求他們離開。而示威者則退至尚德。

【2029】將軍澳：防暴警員撤退至寶邑路清理路障，現場仍有約一百名市民聚集。

【2027】上水：防暴在上水中心天橋上舉黑旗，警告將施放催淚彈。

【2023】將軍澳：警先後舉黑旗及橙旗，未施發催淚彈。

【2219】元朗：防暴移除大馬路橙色膠帶路障後，暫於大馬路駐守。

【2219】將軍澳：一批防暴迅速到場，最少兩名示威者被捕。其中一名被捕人為女性，警要求女同事到場增援。

【2212】將軍澳：示威者由尚德邨出發，到將軍澳港鐵站破壞，並嘗試撬開站口大閘，十分鐘後離開。

【2206】上水：防暴在上水中心天橋上舉藍旗，警告在場人士散去，及勿以鐳射槍照射警察。

+ 3 + 2

【2204】元朗：十字路口仍有約40人聚集，警車在大馬路巡邏，未有清理大棠路路障。

【2200】上水：防警繼續在上水中心天橋戒備，橋下有街坊出言挑釁，警方雷射槍射出強光。

【2157】將軍澳：唐明街仍有約50人在十字路口築起路障戒備，暫未見防暴警察。

【2139】屯門：警先後三次在市中心一帶，未有舉旗警示下發射催淚彈，現場煙霧彌漫。

【2136】元朗：防暴清除大馬路路障，卻未有清理大棠路路障，然後上車離去。部分防暴警員的頭盔後並無展示號碼及數字。

【2132】荃灣：示威者再次快閃增堵路，在沙咀道球場搬出龍門到馬路。

網上不少消息指防暴快將到場，黑衣示威者在將軍澳唐明街繼續戒備。（ 余睿菁攝）

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元朗堵路 屯門射催淚彈 多區悼周同學

【2132】屯門：有示威者投擲燃燒彈，警在未有舉旗警示下再向巴士站發射催淚彈。

【2128】屯門：防暴再發射催淚彈，並在近V City的輕鐵路軌戒備，未有推進。

【2128】元朗：防暴大棠路「落地」，移除路障。

【2124】元朗：市民於大棠路星展銀行外設祭壇，悼念早前於將軍澳疑墜樓喪生的科大同學周梓樂「頭七」。

【2116】將軍澳：網上不少消息指防暴快將到場，黑衣示威者在唐明街繼續戒備，未有衝擊。

【2118】屯門：屯門站一帶未見有示威者，防暴警員在V City對出十字路口戒備。

【2110】屯門：防暴在V City外、向屯門公園方向持續發射催淚彈，並向前推進，又叫現場記者「行開少少喇」。

【2106】元朗：示威者突然在大馬路、大棠路多個路口用橙色膠帶封路。兩輛警車經過，未有下車。

【2042】將軍澳：今日是科大學生周梓樂的「頭七」，接近30人自發到尚德停車場悼念。有附近街坊表示，自周同學離世後，有人自發在停車場二樓發起悼念已近一個星期。現場貼滿大量寫上祝福說話的便利貼及紙鶴，又有人在停車場欄杆附近放滿一地鮮花。而二樓悼念範圍附近一帶車位封閉。

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大河道零星堵路 防暴催淚彈驅散

有汽車衝過荃灣沙咀道的路障。（讀者提供）

【2043】荃灣：防暴發射最少兩枚催淚彈驅散，又叫球場內的人離開。多輛警車停泊沙咀道。

【2040】荃灣：防暴到沙咀道清走路障，現場恢復通車。

【2031】荃灣：一批防暴警員到場，在荃新天地商場連接的天橋戒備。

【2021】荃灣：零星人士從沙咀道球場搬出龍門至大河道馬路堵路。

【2017】將軍澳：唐明街一帶有少量黑衣人挖磚，設置路障。現場有悼念活動，壇前放滿鮮花。

【1931】科大：網上有人發起晚上8時09分到科大，悼念日前疑因躲避催淚彈而墜斃的科大學生周梓樂。惟科大在11月10日已宣佈校園關閉至本周日。門口外判保安表示，除教職員、校友，或得學校許可外，閒雜人等一律免進。亦有學生表示未有聽聞今晚的悼念活動。

防暴發射數枚催淚彈後，原本在龍琛里的示威者散去。（林振華攝）

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上水火車站外多人聚集 警突施發催淚彈驅散

【1905】上水：示威者由龍琛里轉到大會堂聚集，防暴警員在上水中心天橋戒備，並用電筒照向橋下的人。

【1845】上水：防暴突然在港鐵站附近發射數枚催淚彈。

【1816】上水：有過百人在龍琛里行人路聚集，亮起手機電筒，高叫口號。有防暴警員持盾牌戒備。

【1808】大埔：一田百貨落閘關門。

【1756】大埔：安慈路一帶有地磚被掘起，鋪成路障，有車輛照常駛過。

【1740】東涌：港鐵東涌站關閉，列車不停該站。香港站往返欣澳站則維持正常服務，港鐵提供免費接駁巴士由欣澳站往東涌站。

【1733】大埔：寶鄉路太和路約有50多名黑衣人聚集，有人以磚頭、雪糕筒、路牌等堵路。有示威者表示，今日未見防暴警察出現。

上水港鐵站封閉 元朗大馬路撐警遊行

【1643】上水中心外仍有約五十名黑衣人徘徊，不時有人向馬路掟磚設置路障，附近一帶未見警察，氣氛平靜。

【1615】屯門：市面平靜，但時代廣場部分商戶已落閘。

【1528】上水：港鐵站仍然封閉

【1520】元朗：大批撐警市民沿大馬路一直行到元朗大會堂旁球場集會，在對面元朗警署的防暴警員步出警署要求市民行上行人路，在場記者問：「係咪撐警就唔需要不反對通知書？」警員未有回應即步回警署內。

【1418】上水：警員沿橋向地面推進，要求在場市民包括記者全部離開，否則使用胡椒噴霧。警員在上水中心一帶巡邏。

【1410】上水：防暴警在火車站天橋拉起封鎖線，警方指有人扔東西。

【1404】上水：防暴警上警車離開，有人向警車掟水樽。

上水持鐵通惡煞圍毆途人 黑衣女被捉帶走

上水北區大會堂一批男子持鐵通襲擊途人。（網上片段截圖）

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【1400】上水：目撃者李先生表示，當時自己站於大會堂中銀附近，原來有十數名黑衣人聚集於天橋位置，及後他們走到天橋底，當時亦有十多名街坊在場，一群持棍的人士突然間由天橋底位置衝出，「十幾個人追兩三個人，係咁追住打。」他表示當時未有任何爭執發生，「無爭執架，（施襲者）衝出黎就已經打，個啲黑衣人喺下面走，佢地喺後面追住嚟打，個班黑衣人無武器，但個班人個個揸住棍，伸縮警棍個啲野！」及後一名男子蹲於牆角被打約幾多秒，「但幾十秒都好傷架啦，成頭血啊比佢打到」，有街坊立即喝停大叫「再打打死人架啦！」他們才停手。

另外，李先生又表示目睹一名女子於大會堂對出無故比打，「有個女仔企係到都畀人打，當時該名女子身穿黑衣，僅站立旁邊，認為該批人追個啲黑衣人順便打埋。」及後該批施襲者沿原路離開。



【1356】上水：防暴警員在新都廣場對開巡邏，一度與途人追逐。

【1338】將軍澳：在坑口站，沒有集會情況下防暴警員查一名戴口罩女子，女子受驚哭泣。防暴警員解釋，因該名女子突然靠近，覺得可疑所以截查。



【1323】上水：現場消息指中午約12時，有示威者在附近設路障，另一隊手持鐵通的人馬到場，一度捉走兩名女子，兩女其後被救回。現時數十名年輕人在場了解。



【1230】上水：防暴警員到場處理襲擊案



【1151】上水：警方接獲多人報案，指新都廣場對開街道有人用鐵通打人，數人襲擊一名男子。男傷者清醒送往北區醫院治理。



【1147】上水：北區大會堂有手持鐵通的男子襲擊途人，途人不斷大叫：「打人呀！救人呀！」又稱：「行過咋喎！」網上片段又顯示一名黑衣女子被一名白衣男子挾持，下落不明。另有一名長髮女子站立在新都廣場對開，沒有任何動作，突然被人打一拳。

將軍澳運動場傳爆炸聲 炸彈處理課到場

【1143】就葵福路嘉里貨運中心附近有人倒臥傷亡之案件，嘉里貨運中心管理處表示正翻查各CCTV了解事件，如有進一步資料，公司會作出公佈。



【1043】中大：消防清路障引起示威者不滿，消防解釋消防車也需要離開，須重啟一條行車線。消防協助滯留的車輛離開，提醒司機：「慢行！小心有釘！」



【1027】將軍澳：炸彈處理課到富康花園一帶處理懷疑爆炸品。



【1025】中大：消防接報到場將科學園路起火路障撲熄，並移離路面。



【0940】屯門：鄉事會路清潔工人用膠片將石塊推向路邊，準備清理。



【0932】港鐵：行走欣澳至東涌(消防局附近)的免費接駁巴士，由於路面有堵路及基於安全評估後，要停止運作。目前東涌綫列車只行走香港站至欣澳站。



【0925】中大：示威者試圖割斷吐露港公路路邊棕櫚樹。



【0915】中大：示威者向科學園路路障扔汽油彈。

【0816】中大：有救護車想通過科學園路，需駛上行人路離開。有直升機在上空盤旋。



【0807】港鐵：西鐵錦上路站由於有人打交，車站需要疏散，列車不停錦上路站。目前列車只行走紅磡至元朗站(中途不停錦上路站)



【0805】中大：科學園路被封，有私家車駛上行人路，出現人車爭路



【0756】港鐵：西鐵綫方面，天水圍站有列車被人阻礙車門及有大批人士爭執，列車運作嚴重受阻，元朗站至屯門站的西鐵綫列車服務即時暫停



【0749】中大：科學園路雜物被焚，消防員到場救熄。多人在公路下車，步行上班。



【0709】中大：黑衣人以雜物封閉科學園路，有私家車 闖過被投擲石塊。 科學園路有示威者與私家車司機發生爭執，司機要求示威者開路，示威者則指罵該司機：「日日都有人死，你仲諗住返工？」有示威者向路障扔汽油彈，路障起火。

【0700】中大：吐露港公路所有行車線被封，二橋上有黑衣人聚集。另外晚上有兩條行車線通車的科學園路亦於早上7時被示威者設路障阻塞。



【0400】中大：大約凌晨3時半，中大校園內發生車禍。據報一輛剷泥車，在崇基路何善衡工程學大樓附近失事撞欄，司機腳部被夾。消防及救護員接報後，現正趕往現場營救。有學生指有人在大學內駕駛車輛期間，疑因「炒車」腿部被夾受傷，有消防將其送院治理。

科學園路人車爭路，中大示威者鋸棕櫚樹。（蔡正邦攝）

示威者通宵留守 中大劍拔弩張

吐露港公路仍然佈滿雜物，來回線全封。（陳永武攝）