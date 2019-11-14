【11.13】天水圍15歲青年疑被催淚彈擊中危殆　警：未能了解傷勢

昨晚（13日）天水圍爆發示威，警方施放多輪催淚彈驅散。衝突中，一名15歲青年懷疑被催淚彈擊中頭部，當場失去意識陷入昏迷，立即被送院接受緊急手術，目前情況危殆，仍在深切治療部留醫。

青年疑被催淚彈擊中頭部，頭破血流倒地。（網上圖片） 昨晚9時許，天水圍警署外有大批示威者聚集，他們包圍警署不斷投擲汽油彈，警署的前門及後門火光熊熊，防暴警在天水圍警署天台施放催淚彈作出驅散。據現場目擊者稱，嘉湖新北江商場當時有多枚催淚彈從天而降，示威者四處閃避，其中一名男子走避期間，疑被催淚彈擊中頭部，他當時頭破血流，失去意識，由義務急救員抬走。 疑頭部中催淚彈少年命危 留醫深切治療部 該名15歲青年頭部疑中催淚彈陷入昏迷，由救護車送往屯門醫院搶救。基督教信義會香港信義會社工竺永洪到院協助，竺指少年送院時昏迷不醒，經4小時的緊急手術後，已清除腦部瘀血及顱內壓力，現時仍待甦醒。少年現時在深切治療部留醫，情況危殆，仍未脫離危險期。

警：無人報案未能了解傷者身分或傷勢

警察公共關係科高級警司江永祥表示，昨晚有人於天水圍警署門外聚集並進行大規模襲擊，已是連續第二晚發生，斥責示威者破壞、投擲汽油彈攻擊警署，警員受嚴峻攻擊，因此警方需要使用武力驅散對方，過程中警方曾使用催淚彈，而此刻仍未有人報案，警方亦未能向醫院了解傷者的身分或傷勢。警方從電視畫面資料所得，該名青年應該於距離警署約100米地方受傷，警方未知道青年因何逗留現場，但隱約看到片段，青年戴著眼罩，不清楚他有否曾經參與現場非法集結或暴亂事件，警方將循此方向跟進。

目前情況危殆，仍在深切治療部留醫。

昨日衝突共有67人受傷送院，年齡由10個月大嬰兒至81歲，其中兩名男子危殆，22男1女情況穩定，其餘已出院。另外，由今日凌晨至上午7時半，有19人受傷送院，年齡介乎17至55歲，其中1人情況嚴重，7人穩定留院，11人已出院。