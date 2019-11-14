【11.14．上水】惡煞持伸縮棍結黨圍毆途人　當眾捉走黑衣少女

上水發生有人疑結黨「無差別」攻擊市民事件。網上流傳至少三條片段，拍攝到約二、三十名人士，戴Cap帽、口罩，手持伸縮棍、鐵通、長棍等武器，在北區大會堂外「無差別」襲擊市民，他們在牆邊拳打腳踢一名人士，並大呼「打佢！」，隨後又有數名男人前來施襲，部份人更疑從背囊取出武器。該批人士逞兇後，一齊同一方向離去，期間更一度持棍指嚇圍觀市民。

惡煞突然拳擊路邊女子 女子應聲倒地

第二條短片見到該批人士正在奔跑，惟其中一名身穿黑衫的男子，突然一拳擊向站在一旁身穿藍色衫的女子，遇襲女子應聲倒地。其後有途人不斷大叫：「打人呀！救人呀！」又稱：「行過咋喎！」圍觀市民對於該批人士的身份均議論紛紛，並質疑為何他們手持有疑似伸縮警棍的武器。其中一名市民說道：「揸住技伸縮警棍，仲問邊個？」有市民反駁：「便衣（警員）就可以周街打人架啦？」

白衫男當衫捉住黑衫少女跑走

第三條短片則拍攝到一名身穿白衫的男子，抓住一名身穿黑衫黑褲的少女，有街坊即時從天橋大聲詢問少女名字。少女聞言疑想高呼名字，惟白衫男當時即拖着少女跑走。據現場消息指，已有多名衝鋒車及防暴警員到場，暫時未知是否作出拘捕。

香港01記者向警方查詢，指事發時有多人報案，稱幾個人用鐵棍襲擊一名男子，傷者清醒由救護車送北區醫院敷治。