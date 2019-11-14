【警方記者會】記者長氯痤瘡　警：將二噁英聯繫催淚煙摸不著頭腦

一名《立場新聞》男記者於社交專頁上表示，經醫生証實長了氯痤瘡，是人體積存高濃度二噁英的表徵，事件引起公眾關注，是否近日於示威衝突中警方經常使用的催淚彈成分有關。 行動部高級警司汪威遜表示，對有人將二噁英聯繫上警方催淚煙「摸不著頭腦」，稱醫學文獻指合法使用CS催淚氣體可以安全進行驅散，非一、兩個人，或有人聲稱狀況與催淚煙有關便是。汪威遜又指自己任職機動部隊教官多年，認為自己接觸催淚氣體的經驗被任何一個人多，至今仍沒有試過有氯痤瘡。

（余睿菁攝）

於今日警方例行記者會上，被問到警方於確認催淚煙有否含有二噁英前會否停止使用，行動部高級警司汪威遜表示摸不著頭腦，反問為何有人與二噁英有關「就入我哋催淚煙嘅數」。汪指催淚煙成份含鄰-氯代苯亞甲基丙二腈化學物質（CS），指據公開醫學刊物指，正常合法使用催淚彈驅散是安全，所引發的永久後遺症極少見，但指每人身體情況不同不能一概而論，又指是符合全球準則，而意大利、法國黃背心事件、北利時及美國邊境都曾使用催淚煙。汪又強調，使用催淚煙上並非一、兩個人，或有人聲稱狀況與催淚煙有關便是，「需要多少少科學根據可能會好啲」。汪又稱警方並非針對某一個國家而購入催淚彈，而且警方於購置後亦有經過一連串試驗，發覺效果差不多，明言吸入催淚煙固然對身體有影響，但盼市民與警方配合，就能減低催淚煙使用次數。

稱任職機動部隊教官多年 未試過有氯痤瘡

再被追問警方現時使用的催淚彈，當中除包括CS，於高溫發射時會否包括致癌物資如二噁英或山埃，汪威遜指催淚煙於燃燒時會發放CS，CS是影響人體黏膜的微粒，接觸到皮膚大家會覺得不舒服，「其實有風吹、有水沖已經走咗」，但指彈內有否二噁英，汪指「我唔係化學專家，我唔知燒完之後出嚟…我知道燒完出嚟嗰個就係CS」，指對將二噁英聯繫上警方催淚煙「摸不著頭腦」。被問到有否警員有患氯痤瘡，汪威遜指自己任職機動部隊教官多年，認為自己接觸催淚氣體的份量被任何一個人多，因訓練時他也會在場，至今仍沒有試過有氯痤瘡，又指有醫學文獻指合法使用CS可以安全進行驅散，汪指自己對此相信。

汪威遜稱自己任職機動部隊教官多年，認為自己接觸催淚氣體的經驗被任何一個人多，至今仍沒有試過有氯痤瘡。（余睿菁攝）

外國有示威者接觸催淚煙 眼角膜受損

CS是在1928年由兩名科學家Ben Corson和Roger Stoughton發明，兩人姓氏的首個字母便成為該物質的名字簡稱，美軍於越戰中曾大量使用，目前國際上的大型鎮壓行動中，亦常見CS身影。被CS感染的人被有灼熱的感覺，眼部會大量流眼淚，亦可能出現作嘔、頭痛、頭暈等徵狀。

惟根據其他國家的情況，有示威者因眼部接觸催淚煙而導致角膜受損，嚴重的甚至因吸入催淚煙窒息而死。美國、英國及委內瑞拉等的醫學協會亦曾反對於鎮壓中使用催淚彈。

記者會內容更新：

【17：32】被問到警方現時使用的催淚彈，當中除包括CS，於高溫發射時會否包括致癌物資如二噁英或山埃，汪威遜指催淚煙於燃燒時會發放CS，CS是影響人體黏膜的微粒，接觸到皮膚大家會覺得不舒服，「其實有風吹、有水沖已經走咗」，但對催淚彈內有否二噁英，汪指「我唔係化學專家，我唔知燒完之後出嚟…我知道燒完出嚟嗰個就係CS」，指對將二噁英聯繫上警方催淚煙「摸不著頭腦」。

被問到有否警員有患氯痤瘡，汪威遜指自己任職機動部隊教官多年，認為自己接觸催淚氣體的經驗被任何一個人多，至今仍沒有試過有氯痤瘡，又指有醫學文獻指合法使用CS可以安全進行驅散，汪指自己對此相信。

【17：22】曾有義務急救員被催淚彈燒傷背部，有傳媒關注究竟催彈有多高溫，會釋放幾多壓力？汪威遜表示，根據生產商，催淚彈需要燃燒才能釋出煙霧，這是一個必然過程，但未能提供溫度給壓力數值，僅稱暴力人士要施暴，就要承受催淚煙帶來效果。

有傳媒指上水白衣人打人發生於今早11時許，但有指警方在下午2時許才到場，江永祥表示，警方一直希望能盡早到現場處理暴力事件，但過往警方前進時被路障阻塞，亦被黑衣人阻撓，但警方暫未有相關事件的詳細資料。

對於示威者封鎖各大學外道路，江永祥表示，中大外的吐露港是主要幹道，亦鄰近東鐵綫，是來往新界及九龍主要通道；另香港大學外薄扶林道亦受阻；浸會大學外都有堵路，江稱據他了解，浸會醫院堵路已經對醫護及病人造成影響，更嚴重影響獅隧運作，江又稱，警方已經給予空間讓大學管理層和平解決事件，希望示威者盡快停止自私行為。

【17：15】被追問到上水食環外判清潔工頭部重傷案件調查情況，李桂華指傷者目前情況不樂觀，警方新界北重案組現時以傷人案方向處理案件，並已鎖定懷疑涉案人士，希望能有好結果及消息再向大家交代。

【17：13】被問到警方是否知悉上水今早有人會持鐵通襲擊市民，江表示，警方暫時沒有收到任何有關消息。江補充，今日中午時分，上水分區警署接獲報案，指有男子遭圍毆，衝鋒隊警員到場處理，但警員到場後有近百名身穿黑衣的人叫囂，指罵警員，警員只能作一個簡單掃蕩，巡查附近有否可疑人，但最可疑的就是叫囂的黑衣人，現場氣氛變差，警方不能於現場逗留太耐，若任何人就事件有資料提供，可聯絡上水分區警員。至於另一宗懷疑有女子遭擄走事件，江表示暫時仍未收到報案，希望相關人士能盡快報案。

昨晚天水圍警署遭人縱火，警方驅散期間一名青年頭部被催淚彈擊中危殆。江表示，昨晚有人於天水圍警署門外聚集並進行大規模襲擊，已是連續第二晚發生，斥他們破壞、投擲汽油彈攻擊警署，警員受嚴峻攻擊，因此警方需要使用武力驅散對方，過程中警方曾使用催淚彈，而此刻仍未有人報案，警方亦未能向醫院了解傷者的身份或傷勢。警方從電視畫面資料所得，該名青年應該於距離警署約100米地方受傷，警方未知道青年因何逗留現場，但隱約看到片段，青年戴著眼罩，不清楚他有否曾經參與現場非法集結或暴亂事件，警方將循此方向跟進。

被問到警方是否知悉「東江縱隊承傳綜合會」今午會於元朗遊行。行動部高級警司汪威遜表示，警方一貫做法，若遊行參與人數超過30人，最好事前知會警方，若集會超過50人亦需要知會警方。汪威遜表示，若事前知會，警方會盡快處理不反對通知書或反對通知書，若有人需要即時表達意見，警方的立場是盡量讓人表達意見，即時有人會與對方聯系，而警方目前沒有資料顯示，今午的團體有提早通知，相信對方希望表達意見，至於是否正確需要了解清楚後才清楚，「可能一、兩個鐘頭前知會唔出奇，因為有好多市民好忙」，舉例說中環突然有人集會，警方會盡量協助。

【17：10】被問到今日於上水襲擊市民的惡漢，手上持有懷疑伸縮警棍，江永祥指自己曾見過被分派到休班警員的伸縮警棍，而據網上片段見到有關人士使用的伸縮警棍，與警方使用的型號完全不同，江指不明為何公眾懷疑有關人士為警員，澄清有關人士並非警員。

對於有指懲教人員將成首批「特務警察」，警方會否知悉有其他部門參與及會否提供訓練，謝振中指警方對任何可協助警隊於處理最近暴力衝突的措施表示歡迎，重點是保障香港法治及維持治安，又指據公安條例行政長官可以隨時授權警務處處長以書面委任任何願意任「特務警察」的人士擔任「特務警察」，指今日港府已剛就此發表聲明。謝指有關計劃為試驗計劃，警方向委任不多於100名懲教人員為「特務警察」，有關人員熟悉如何使用防暴裝備，工作亦會與此相關，警方亦會在他們執行職務前提供相關訓練。

對於有流言指港府將會以緊急法於周末實施宵禁令，謝指有關傳媒機構已澄清為虛構，而因決定有關宵禁令事宜的為行政長官，警方對此不評論，但指警方對能協助保障香港法治及維持治安、提升警方人力或由其他部門協助的新措施表示歡迎。

【17：00】一名經常上前線採訪的立場新聞記者稱，經醫生診斷證實出了氯痤瘡，令人關注催淚煙成份。被問到警方於確認催淚煙有否含有二噁英前會否停止使用，行動部高級警司汪威遜表示摸不著頭腦，反問為何有人與二噁英有關「就入我哋催淚煙嘅數」。汪指指催淚煙成份含鄰-氯代苯亞甲基丙二腈化學物質，據公開醫學刊物指，正常合法使用催淚彈驅散是安全，所引發的永久後遺症極少見，是符合全球準則，而意大利、法國黃背心事件、北利時及美國邊境都曾使用催淚煙。

汪又強調，並非一、兩個人，或有人聲稱狀況與催淚煙有關便是，需要更多科學根據，又稱並非針對某一個國家而購入催淚彈，而且警方於購置後亦有經過一連串試驗，發覺效果差不多，明言吸入催淚煙固然對身體有影響，但盼市民與警方配合，就能減低催淚煙使用次數。

就法庭拒批臨時禁制令，禁止警方在沒有搜令或合法理據下進入中大，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示歡迎裁決，根據警隊條例50(4)，如果私人場所內有人干犯罪案，如不即時拘捕有機會逃跑，警方可以在沒手令下進入、逮捕及搜查，裁決釐清警方過往進入商場或校園的行動。

對於再有白衣人懷疑結黨襲擊黑衣人，江永祥表示，現時當警車出勤，都會被黑衣人攻擊、放火燒警車，當有市民希望得到警方幫助，卻有暴徒襲警，批評當黑衣人攻擊他就是人理所當然，惟被人打又要警方幫手，反問有否思考過是誰打警車、警署及警員？江保證，警方會盡力保持警力處理任何暴力事件。

【16：45】被問會否為學生設下期限，謝振中指近日於大學內有很多暴力事件，指見到暴徒情緒非常高漲，警方不希望有衝突發生令雙方受傷，暫時選擇不正面與他們衝突，如周二於中大後退一步令大家有喘息空間。謝指警方一直與大學校長及管理層溝通，希望他們有方法能勸示威者停止違法行為和平散去。謝指認為大學有責任管理好校園，確保校園、學生及教職員有安全環境，但謝指由校方管理層得知，現時很多大學內的人不是學生，勸他們離開有一定困難。警方對暴力情況於大學蔓延會作風險評估，如情況有機會對學生或校外人士造成嚴重受傷，警方別無選擇會介入執法，但部署及行動細節現時不能交代。

對於昨日於上水一名食環外判清潔工疑被磚頭掟中頭部重傷，江永祥指現時警方正了解網上片段，新界北重案組人員正與現場有可能目擊事件的人了解事件，江呼籲目擊者與警方聯絡，盡快將暴徒繩之於法。指最近見到有熱心市民出來清理路障及雜物，江指警方歡迎見到，但要於安全情況下進行為最重要，另外警方對任何形式的暴力嚴厲譴責。另外對於天水圍一名墮樓女子，被指為早前一名15歲逝世女子的母親，江永祥指事件為假的，因此沒有補充。

【16：35】謝振中指， 為人師表應有道德責任, 教導學生明辯是非，不會追捧暴力，反問部分院校管理層及教師，只是維護學生感受及立場, 是否真的保護學生，犧牲了其他市民的安危，又稱一直以來用和平方式處理各校園的事件，呼籲學校及「暴徙」的支持者，要幫一幫社會，用和平理性方式解決問題。他又形容，大學校園暴力如癌細胞迅速擴散，香港5個月來已病得非常虛弱，經脈盡失，令市民出街寸步難行，擔心情況持續，不知道明日的香港會變成怎樣，香港人又如何熬得過。

【16：30】警察公共關係科高級警司江永祥表示，警方昨日拘捕224人，包括152男72女，年齡介乎14至69歲，涉及非法集結、藏有攻擊性武器、縱火、襲警、公眾地方行為不檢、身處非法集結時使用蒙面物品等。

江又指，昨日上水港鐵站外，一名70歲男子被磚頭擊中頭部，仍在醫院深切治療部留醫，情況危殆，更有腦幹死亡迹象，案件由新界北總區重案組調查，從片段可見，傷者當時只是在現場影相。

江續指，周二（12日）香港大學外行人天橋，一名男子在清理堵路雜物時，被人掟磚擊中頭部，需送院治療，案件由西區警區刑事調查隊跟進。至於馬鞍山火人事件，傷者仍然留醫昏迷，情況危殆，約五成皮膚燒傷。

警方昨日施放578枚催淚彈、471發橡膠子彈、71發布袋彈、22發海綿彈，另有兩名警員受傷。

就昨晚網上有謠言指，荃灣有一名男子倒地，其後證實死亡，網上有指死者身有刀傷，誣衊警方殺死他後掟落街，警方嚴正澄清絕無此事，案件轉交葵青警區刑事跟進。警方播放現場大廈CCTV片段，顯示昨晚10時26分，死者單獨一人進入大廈，未見與任何人接觸，之後就墮樓，醫院證實，死者身上多處骨折，與高處墮下脗合，身上亦無刀傷或割傷，更無可疑傷勢。

【16：00】警察公共關係科總警司謝振中指，截至今日中午，全港有近20個主要路口被堵塞，15個港鐵站需要關閉或運作受影響，謝指有暴徒將大學變成武器庫、兵工廠，收藏及製造武器、物資，指行為與恐怖主義又走近一步。謝指於網上片段所見，中大校園有暴徒偷校內巴士駕駛，又藏有大量汽油彈及攻擊性武器，弓箭及巨型彈射器，足以將箭、汽油彈或磚頭射至數十米，又嘗試將火球射向路面。謝又指中大多處有破壞，電箱被毀壞，警方有收到中大職員反映，校內藏有大量汽油彈，擔心失火會造成危險，又指有員工稱暴徒情緒激動，擔心工作地方或員工宿舍被放火焚燒。

謝又指於理工大學有暴徒佔橋，封鎖過海隧道，又向馬路及收費亭掟汽油彈，向清理路障的市民掟雜物，另外學校有暴徒練習及使用弓箭，於天橋上向巡警及路過電單車發射向致命弓箭。謝又指另外於浸會大學有人同樣練箭及製汽油彈，又於校外聯合道設路障。謝指有暴徒及其支持者是自欺欺人，指行為只是堵路及破壞死物，將掟中市民後「會當乜都睇唔到」，指支持者運送武器及原材料，「係幫緊定害緊佢哋」。

謝振中指希望大家退一步想，警方並無所謂圍困、圍攻、攻擊及攻入校園，指所有人可以隨時離開學校，又指是有暴徒影響公眾安全，警方才介入處理，指現時暴徒及支持者因情況及立場不分青紅皂白，「所有人都叫得醒，唯獨扮訓嘅人永遠叫唔醒」。謝又指警方不會透露目前行動部署，但會繼續進行，呼籲校方兌現早前承諾，不要縱容學校成為暴徒兵工廠，指如情況持續，警方於有需要仍會有機會戒入處理。

警察公共關係科總警司謝振中（余睿菁攝）

過去數天警方一度於各大專院校與示威者對峙，並於校內發射多枚催淚彈，其中中文大學二號橋上的衝突最激烈，今日繼續有示威者留守中大校園。此外，今午有持不同政見的人士在上水北區大會堂外聚集，他們手持鐵通襲擊途人，有片段見到一名身穿黑衣的男子，被多人圍毆、一名疑為圍觀的女子，突然被襲撃，亦有一名身穿黑衣的女子被一名白衣男子捉走。

另外，昨日多區衝突造成多人受傷。昨午（13日）爆發衝突，一批人於火車站外馬路互相掟磚，其間一名男子被黑衣人掟中，今日情況仍然危殆。另外，晚上9時許，天水圍警署外有大批示威者聚集，並向警署投放汽油彈，有目撃者表示，嘉湖新北江商場及後有多枚催淚彈從天而降，示威者隨即閃避，一名15歲少男頭部疑誤中催淚彈，當場失去意識，今早情況仍然危殆。

昨日有防暴警於沙田好運中心附近戒備，有市民於平台叫罵，一名低層住戶拉開窗簾了解時，防暴警員向其窗戶發射一枚催淚彈，並射穿玻璃直飛入屋，濃煙四散籠罩單位，住戶立即帶同太太及寵物離開。警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華及行動部高級警司汪威遜，今午四時會召開記者會。