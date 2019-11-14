【警方記者會】上水兩批人互掟磚　老翁被擊中頭命危　警鎖定疑人

上水連續兩日有兩批人生衝突。警方今日在例行記者會上表示，一名七旬食環外判清潔工昨日在上水廣場外拍照時，混亂中被磚石擊中頭部，傷者現留醫深切治療部，情況危殆，有腦幹死亡迹象，警方已經鎖定疑人。而今早上水有白衣人疑結黨「無差別」攻擊市民，當中有人手持伸縮棍，警方澄清相關人士並非警員，對於有黑衣女子疑被白衣人擄走，警方稱暫時未收到報案。

警察公共關係科高級警司江永祥表示，昨日上水港鐵站外，被磚頭擊中頭部的70歲男，仍留醫深切治療部，情況危殆，更有腦幹死亡迹象，根據網上片段可見，傷者當時只是在現場影相，案件已由新界北總區重案組調查，呼籲目擊者與警方聯絡，盡快將兇徒繩之於法。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華透露，傷者目前情況不樂觀，警方已鎖定懷疑涉案人士，希望能有好結果，當再消息會向公眾交代。

醫管局表示，截至下午6時半，涉事上水清潔工仍然情況危殆。

白衣人疑持伸縮棍打黑衣人 警澄清非警員

上水今早有人結黨，持伸縮棍、鐵通等，在北區大會堂外「無差別」襲擊市民，江永祥表示，今日中午時分，上水分區警署接獲報案，指有男子遭圍毆，衝鋒隊警員到場處理，但警員到場後有近百名身穿黑衣的人叫囂，指罵警員，警員只能作一個簡單掃蕩，巡查附近有否可疑人，但最可疑的就是叫囂的黑衣人，現場氣氛變差，警方不能於現場逗留太耐，若任何人就事件有資料提供，可聯絡上水分區警員。

江又表示，據網上片段見到，有關人士使用的伸縮棍，與警方使用的型號完全不同，澄清有關人士並非警員。至於網上流傳片段，當時一名白衣男子，抓住一名身穿黑衫黑褲的少女，女子多番掙扎卻無法逃脫，懷疑被遭擄走，她其後在網報稱平安，江表示暫時仍未收到報案，希望相關人士能盡快報案。