【11.15．中大】吐露港公路開通　警：暴徒用弓箭指嚇清路障工人

網民發起的黎明行動持續，警方攻入多所大學，爆發警民衝突，其中以中文大學的衝突最激烈。中文大學對開的吐露港公路被堵塞逾兩日，今晨（15日），中大示威者兩度召開記者會，表示今早6時開始，會開放吐露港公路南、北行車線各一條，至今午12時許，吐露港公路來回各有一線開通。 警方今早發聲明表示，吐露港公路路面上仍然滿佈雜物玻璃碎等，嚴重威脅道路使用者的安全，當政府相關部門試圖清理路障時，示威者用弓箭、硬物等指嚇外判工作人員。

工程車在往九龍方向快線放置雪糕筒。（黃偉民攝）

今早，記者透過航拍，發現吐露港往九龍方向塞死，而科研路一帶亦出現車龍。

至早上10時許，有三輛警車及一輛工程車在中大對開一段的吐露港公路，工程車向二號橋方向行駛，工人在路面放下雪糕筒，現時吐露港公路往新界方向已經清理，正準備通車。示威者強調今早6時許已經清理來回快線障礙物，只是政府封路導致駕駛人士未能使用。

至中午12時15分，吐露港公路來回各開一線。

吐露港公路非常擠塞。（蔡正邦攝）

警方於10時45分左右發聲明稱，警方正努力開通吐露港公路部分行車線。警方表示，截至今日早上10時，吐露港公路已經被惡意堵塞將近60小時，嚴重影響新界居民的出行和緊急服務。警方稱，留意到暴徒聲稱今日凌晨約6時有會開放吐露港公路南北行車線各一，短暫恢復道路交通，惟路面上仍然滿佈雜物玻璃碎等，嚴重威脅道路使用者的安全。

警：有暴徒用弓箭、硬物等指嚇外判工作人員

警方又指，當政府相關部門試圖清理路障時，竟然有暴徒繼續用弓箭、硬物等指嚇外判工作人員，嚴重威脅他們的人身安全。由於公路上仍然滿佈硬物，加上缺乏指示牌及雪糕筒等指示交通措施，貿然開通公路必定會對道路使用者造成危險。鑒於吐露港公路仍然被堵塞，為保障市民和道路使用者的行車安全，警方正盡最大努力與其他政府部門合作清理路障，務求短時間回復交通。

警方對於暴徒繼續癱瘓交通網絡，罔顧民意的行為表示極度遺憾。警方再次呼籲香港中文大學校方應該履行相關承諾，盡快回復社會安寧和交通秩序。