【警方記者會】中大後山理大泳池變靶場　警：學府變罪犯據點

過去一周，由網民發起的三罷行動演變成警民衝突，本港多區烽煙四起，其中以中文大學衝突最激烈，被堵塞超過兩日的吐露港公路，今午重開來回各一線，除了中大，浸大及理大亦有示威者在校園附近設路障，部分示威者留守校園。 警方指「暴徒」將大學改造成罪惡基地，理工大學游泳池及中大後山變成練靶場，浸大附近的醫院服務亦受影響，警察公共關係科總警司謝振中指，大學由原為作育英才、孕育社會棟樑的學府變成罪犯、暴徒無法無天的據點，大學多年辛苦建立的聲譽排名如大學百年老樹一樣「鋸咗就鋸咗，無咗就無咗」，是大學管理層及大學生不願認清的事實，又指如情況再惡化警方必然有相應措施處理。

謝振中稱大學成為香港最危險的地方。（陳浩然攝）

警察公共關係科總警司謝振中表示，過去多間大學被「暴徒」改造成罪惡基地，有人將理工大學游泳池及中大後山變成練靶場，有人於易燃品旁邊抽煙，又於大學設立檢查站，禁止意見不同的人進入大學，限制部分傳媒、救護、消防進入校園，浸大附近的醫院服務亦受影響，謝振中指，大學的危險程度相信大學校長及職員最清楚，要低調要人離開，有人不敢返回大學辦公室，不敢面對自己的學生、「暴徒」，大學的管理層亦不能完全遊説學生、管不到自己的校園及校內的暴徒。謝振中指警方十分關注中大校長段祟智所發的聲明。

指大學排名如百年老樹「鋸咗就鋸咗」

謝振中續指「暴徒」於理大外收費亭投擲汽油彈、佔據天橋等，目的絕對不是口中冠冕堂皇的理念，而是犯罪分子所講的藉口，口口聲聲要為市民爭取，但令想上班的市民被罷工、想上學熱的學生被罷課、留學生被迫撤離香港，事實是「暴徒」沒有為香港作出任何貢獻。謝振中指大學由原為作育英才、孕育社會棟樑的學府變成罪犯、暴徒無法無天的據點，指大學多年辛苦建立的聲譽排名、香港人引以為榮的法治社會及核心價值，如大學百年老樹一樣「鋸咗就鋸咗，無咗就無咗」，是大學管理層及大學生不願認清的事實，又指如情況再惡化警方必然有相應措施處理。

示威者稱開放吐露港公路一線 謝振中：突然「良心發現」

對於中大有示威者於凌晨見記者，稱決定今早6時起開放吐露港公路南北行各一條行車線至明早6時，謝振中指，暴徒突然「良心發現」指會釋出善意，又指有個別言論及媒體質疑警方於早上仍封路，至中午12時才重開是警方「玩嘢」，謝振中指「玩嘢」非警方而是暴徒，稱警方及路政署需要進行基本改道措施確保安全。

路政署：工人步近二號橋見有人向他拉弓

路政署助理署長（新界區）曹榮平指，一般於路面要將一條快速、繁忙及寬闊的公路重開，需要做很多準備工夫，署方今早接獲警方通知後已即時與承辦商安排進行臨時措施，將寬闊的馬路收窄至一條線，但指承辦商工人去到近二號橋50至100米時，開始有很多人向他們呼叫，甚至見到有人向他們拉弓，承辦商工人覺得安全受威脅於是離開。至早上11時許，署方再收到警方通知，「覺得係可能可以安全地完成陣型」，指至近12時陣型基本完成可以讓公眾使用。

接一大學報案 指暫不正面衝突

對於有大學指會向政府部門求助，謝振中指以他理解城市大學有就相關事件報案，但手上未有資料，又指中大校長段崇智於聲明中稱，如不能繼續履行使命會向政府部門求助，他未有資料顯示中大有否報案，亦暫未有資料顯示其他大學有報案。

對於過去多日大學內示威情況，謝振中形容情緒仍然非常高漲，大學內學生仍在製造武器，於聲稱為靶場內練掟汽油彈、襲擊市民及警員的技術，謝指於其情緒仍然高漲、什至有點瘋狂的情況下，警方暫時選擇不正面與他們衝突，但指希望學校管理層及教職員負起教育責任，以其他方法勸籲同學不要做犯法及危險行為，警方一直有進行情報搜集及留意情況，被問警方會否因接到案件或因應情報進入校園，謝指大學與其他地方無分別，沒有地方是無法可依，如留意到學校又危險情況，或行為令學校或周邊出現令嚴重罪行，警方有責任及能力處理，但現階段未能交代安排。

昨日58人被捕 警射逾2百彈藥

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥指，於昨日行動中拘捕58人，包括40男18女，年齡介乎12至62歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、藏有工具作非法用途、縱火、遊蕩、襲警、公眾地方行為不檢、集結時使用蒙面物品。一名18歲男子被控，10月26日於何文田天橋以噴漆進行刑事毀壞，今早於九龍城裁判法院提堂。警方昨日共使用194發催淚彈、58發橡膠彈、14發布袋彈、9發海棉彈，行動中2名同事受傷。

記者會內容持續更新：

【17：45】再被追問凌晨葵涌邨有片段拍得警員舉槍指向升降機內人士，江永祥指當時警員追捕一些暴徒到升降機，指並非警員選擇到升降機，而是有暴徒逃走到人群中蒙混過關，江指其動作會影響市民安全，警員使用胡椒噴劑及警棍是用作戒備，而如暴徒有反抗或使用暴力時警員可以作更快控制，稱不清楚警員有舉槍，指警員目的是希望追截暴徒而不希望有無辜市民受傷。

對於有大學指會向政府部門求助，謝振中指以他理解城市大學有就相關事件報案，但手上未有資料，又指中大校長段崇智於聲明中稱，如不能繼續履行使命會向政府部門求助，以他手上未有資料顯示中大有否報案，亦暫未有資料顯示其他大學有報案。

對於過去多日大學內示威情況，謝振中形容情緒仍然非常高漲，大學內學生仍在製造武器，於聲稱為靶場內練掟汽油彈、襲擊市民及警員的技術，謝指於其情緒仍然高漲、什至有點瘋狂的情況下，警方暫時選擇不正面與他們衝突，但指希望學校管理層及教職員負起教育責任，以其他方法勸籲同學不要做犯法及危險行為，警方一直有進行情報搜集及留意情況，被問警方會否因接到案件或因應情報進入校園，謝指大學與其他地方無分別，沒有地方是無法可依，如留意到學校又危險情況，或行為令學校或周邊出現令嚴重罪行，警方有責任及能力處理，但現階段未能交代安排。

【17：40】警方被問到若認為大學是如此危險的地方，為何警方這兩天不進入大學執法，謝振中指，曾有一間大學報案，其他大學則未知有否尋求協助，呼籲校方能正視校內的問題，謝指警方不是不處理，早前警方於中大二號橋希望能保護吐露港公路及鐵路，從來沒有想過進入中大，其間曾有「暴徒」襲擊警員，當時警方選擇撤離，因為留意到校內「暴徒」情緒非常激動，選擇避免與「暴徒」有過於猛烈的衝突，避免雙方有嚴重受傷，警方一直有留意大學的事態發展及情報收集，不同意警方完全沒有做任何事情的説法，警方現時認為學校形勢有急劇惡化的情況，希望校方能勸諭、控制風險。

【17：35】謝振中指大學校園內氣氛仍緊張，警方認為現在不是適合時間進入校園處理，而警方早前離開二號橋，目的是希望能讓雙方休息及冷卻，現時警方亦有讓校園內的人有時間商討，警方與校方有緊密聯繫，希望能和平解決事件，不但是堵路的問題，亦包括校園內的威脅，警方明白不是所有「暴徒」都是學生，校方處理時可能有困難，警方會密切留意事件，與校方保持聯絡，若有暴力事件發生，警方會嚴正執法。

被問到警方會否有任何措施防止警員或市民吸入二噁英，汪威遜指二噁英源頭有很多，不可全指是催淚彈的問題，但警員亦會進入有CS的環境，亦會感到不適，因此警員訓練時亦會體驗、感受催淚彈，亦會學習清除有害物質，而警員每天都會換上新的制服。被問到警方會否量度催淚彈中的二噁英含量，汪威遜指由源頭量度並不準確及不科學，事後量度或會較好，汪威遜強調自己不是科學家，或待科學家或政府有關部門之後量度香港空氣中二噁英的含量。汪威遜又指，警方不是每天都發射催淚彈，但「暴徒」每天都到處燒膠，在他角度燒膠才是二噁英來源，警方使用催淚彈是阻止「暴徒」，目的不是製造污染。汪威遜強調，警方會提供裝備及教導警員如何保障自己健康，但無可能有完全的保護，因完全的保護需要公眾配合，若沒有暴動就不用警方處理。

被問到中環一名男子遭警方如打欖球般撲到，江永祥指，警方拘捕時有不同戰術，若對方只涉及偷竊、較少暴力、沒有逃走的意圖，可能只需輕拍的膊頭，若面對暴力罪犯，警方需要使用較高武力，以他所知有關男子曾參與暴力事件，警方需用即時及全面的武力制服男子。

【17﹕30】被問到現時警員身上俗稱「白卡、藍卡」的行號呼號及委任證等，有警員用公仔遮掩部分，汪威遜指警員工作時不會「匿埋咗，唔知邊個喺邊度工作」，指需平衡機制讓大家需要投訴時可以找到同事，會盡量做好及已不斷提醒同事不要遮掩，但指同事於工作時大量裝備，及為顧安全時無法「仲要突個Number出嚟」，汪指警方已在優化機制，很快會推出，包括如何讓同事應用、一致化讓大家容易見到，如於保護裝備以外的特定位置等。

另外對於近100名來自懲教署的「特務警察」是否已經開始工作，謝振中指今早相關人員已作宣誓，未來數天會為他們提供基本訓練及實地工作，而對於未來數天會否於公開場合見到他們，謝指未能透露他們工作地點，但如見到他們時，他們會身穿懲教署人員的本來制服，但其肩膊上會有中英文清晰顯示的肩章。

【17﹕07】於上水兩批人衝突中疑被磚頭掟中頭部、昨晚傷害不治的70歲清潔工，江指事件是令人遺憾的悲劇，「一個無辜市民被黑衣暴徒一舊磚掟埋去」而喪命，而對於死者當時是否清磚，據同事相關調查、網上及流傳片段，相信死者非於現場清磚，而是手持電話懷疑拍攝，這是據片段的初步判斷，而現時案件已交新界北重案組調查，亦呼籲有消息市民及目擊者聯絡警方。被問到事件是否涉及政見衝突，江指最近發生很多不願見的事件，有熱心市民見到住所附近及道路被堵，用自己方法去清理，而有聲稱希望用堵路達到自己所謂理想的人出現阻止，江指相信這是同事指的政見衝突。

被問到對於有網上片段拍得於中環，一名警員以被人形容為「欖球式起跑」飛撲向當事人，但事主當時並無逃跑的情況，江指他手上沒有案件資料，但警員於拘捕不同人士，如情報顯示曾干犯極端暴力行為，警員於拘捕時需要全面控制，指自己過去於刑事部工作，如要拘捕一名涉店舖盜竊人士「我搭住佢膊頭已經拉到」，但如要拘捕兇暴性或曾干犯極端暴力罪行人士，就需要即時控制，指對不同人有不同拘捕方法。

另外被問到早前有網上片段拍得一名被制服人士未有反抗下，被警員向其頭上淋上水，被指為「水刑」，江永祥指據自己理解，曾於新聞上見到的「水刑」是某些國家的軍隊對恐怖分子嚴刑迫供的才稱為「水刑」，指與片段中同事是否去到如此極端，相信言語上大家為求「聽落好聽或勁」方會使用。而江指據有關同事指，於拘捕有關人士過程中有糾纏及曾「碌地」，其後因其頭頸有受傷及有泥沙於傷口，於是倒了很少量的水，相信與「水刑」有很大距離。

汪威遜表示，翻查文獻及公開文件後，相信二噁英的來源是燃燒雜物及塑膠。(陳浩然攝)

【16﹕25】有線電視攝影師昨晚於柴灣採訪期間遇警員要求脫下防毒面具，亦有記者於葵涌採訪期間被警方阻止拍攝，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，昨晚11時45分，警方接報柴灣一個議員辦事處有刑事毀壞案件，警方去到途中東區走廊去柴灣出口迴旋出處，遇到有人於行人天橋上投擲馬路，襲擊警員，警員趕到行人天橋上驅趕，曾經釋放催淚彈，輾轉警員上到天橋時，看到大部分人已離開，亦看到一名手持電話、身穿反光衣、戴頭盔、防毒面具的人士，警員為確認對方身份，上前跟進調查，要求他拿出身份證及記者證，過程中較趕急，警員希望盡快到天橋將暴徒繩之於法，語氣上激動一點，其後有警員到達，看到有個別警員語氣不理想 ，即時代替他處理確認身份的事。江永祥指，危急的情況下有些言語上齶衝突不是太理想，會向相關的部隊反映，但過去數月是在有太多突發、暴力事件發生，警方語氣上難免要「肯定一啲」，不會像新年、聖誕時警員「笑曬口」、友善對你講「先生麻煩你行過一啲」

至於葵涌事件，警方昨晚到葵涌邨處理堵路堵的「暴徒」，至大窩口、葵涌邨一天橋升降機中，「暴徒」將自己混入無辜市民中，升降機內有十多人，無可奈何要截停所有人，有「暴徒」企圖衝出升降機逃走，過程曾使用胡椒噴劑、警棍阻止逃走，警方需要確保安全距離處理事件，過程中拘捕8男2女涉非法集結。江永祥表示，若有警員要求記者不要採訪，一定不是符合日常的規矩，亦無相關指引，當中是否有誤會，歡迎記者找他討論。

被問到催淚彈有機會釋放二噁英，行動部高級警司汪威遜指根據不同文獻，看到二噁英釋放源頭有很多，最主要是燃燒雜物及塑膠，大家看到過去數月誰經常燃燒塑膠，稱是「暴徒」每天用垃圾、水馬設路障再燃燒，絕對同意釋放出來的二噁英是傷害市民的健康，至於燒催淚彈亦有機會釋放二噁英，汪威遜指若可用催淚彈阻止「暴徒」聚集、焚燒塑膠，造成更大傷害，「點解我哋唔做呢？」汪威遜強調，警方一向使用所需的最低武力，呼籲「暴徒」不要再燒雜物，因短時間可能有即時人命傷亡，長遠破壞地球及香港。

【16﹕10】警察公共關係科總警司謝振中指，有暴徒一直威脅吐露港公路，至凌晨突然「良心發現」，指會釋出善意，於早上6時開放公路南北行各一條行車線，謝指有個別言論及媒體質疑警方於早上仍封路，至中午12時才重開是警方「玩嘢」，謝振中指「玩嘢」非警方而是暴徒。謝指於南北行行車線分別只有一條快線被清空，二號橋附近吐露港公路其他道路仍有大量雜物、利器及玻璃碎，行車安全受極大影響，警及路政署需要進行基本改道措施確保安全。

路政署助理署長（新界區）曹榮平指，於今早5時半收警方通知指希望協助將吐露港公路南北行各一條慢線開通，署方於是安排進行臨時交通安排措施，曹指一般於路面要將一條快速、繁忙及寬闊的公路重開，需要做很多準備工夫，而署方與已即時與承辦商安排進行一個「陣」般的臨時措施，將寬闊的馬路收窄至一條線，包括減速路牌等，曹指已以最短時間，將雪糕筒擺到近二號橋，但指二號橋一直有黑衣人士佔據，承辦商工人去到近二號橋50至100米時，開始有很多人向他們呼叫，講好多說話，甚至見到有人向他們拉弓。承辦商工人覺得安全受威脅於是離開，未能完成陣型。至早上11時許，署方再收到警方通知，「覺得係可能可以安全地完成陣型」，指至近12時陣型基本完成可以讓公眾使用。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥指，於昨日行動中拘捕58人，包括40男18女，年齡介乎12至62歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、藏有工具作非法用途、縱火、遊蕩、襲警、公眾地方行為不檢、集結時使用蒙面物品。一名18歲男子被控，10月26日於何文田天橋以噴漆進行刑事毀壞，今早於九龍城裁判法院提堂。警方昨日共使用194發催淚彈、58發橡膠彈、14發布袋彈、9發海棉彈，行動中2名同事受傷。

運輸署總運輸主任何均衡表示，吐露港公路連接新界東、新界北與市區的主要幹道，公路受阻對新界居民帶來嚴重出入影響，公路重開後巴士公司陸續安排相關巴士服務，港鐵東鐵線提供來往火炭至紅磡，亦已恢復大埔來往落馬洲及羅湖，暫不途經上水站，呼籲市民傍晚繁忙時間留意最新交通消息。

謝振中表示，過去多間大學被「暴徒」改造成罪惡基地，以雜物堵路，以弓箭、硬物攻擊清理道路的人。謝振中指，有人將理工大學游泳池及中大後山變成練靶場，有人於易燃品旁邊抽煙，又於大學設立檢查站，禁止意見不同的人進入大學，限制部分傳媒、救護、消防進入校園，浸大附近的醫院服務亦受影響，謝振中指，大學的危險程度相信大學校長及職員最清楚，要低調要人離開，有人不敢返回大學辦公室，不敢面對自己的學生、「暴徒」，大學的管理層亦不能完全遊説學生、管不到自己的校園及校內的暴徒。謝振中指警方十分關注段校長所發的聲明。

謝振中續指，「暴徒」於理大外收費亭投擲汽油彈、佔據天橋等。謝振中指，「暴徒」的目的絕對不是口中冠冕堂皇的理念，而是犯罪分子所講的藉口，口口聲聲要為市民爭取，但令想上班的市民被罷工、想上學熱的學生被罷課、留學生被迫撤離香港，事實是「暴徒」沒有為香港作出任何貢獻。

謝振中指大學由原為作育英才、孕育社會棟樑的學府變成罪犯、暴徒無法無天的據點，指大學多年辛苦建立的聲譽排名、香港人引以為榮的法治社會及核心價值，如大學百年老樹一樣「鋸咗就鋸咗，無咗就無咗」，是大學管理層及大學生不願認清的事實，又指如情況再惡化警方必然有相應措施處理。

謝振中指，11月13日中午，一名食環員工遭磚頭擊中死亡，警方對事件感到傷心及難過，對死者家人及朋友致以慰問。

吐露港公路今午通車。（黃偉民攝）