【飛磚謀殺】食衞局表沉痛　死者前妻：其子從內地來港辦理身後事

食環署外判清潔工羅長清本周三（13日）在上水北區大會堂拍攝不同政見人士衝突時，被磚頭擊中頭部重創，留醫北區醫院一日後不治。今午（15 日）有市民到事發地點獻花舉行公祭，死者前妻指，前夫育有一名40多歲兒子昨從內地來港辦理父親身後事，暫未需協助。食衞局局長陳肇始對事件深表沉痛及憤慨，已要求承辦商盡快處理勞工保險及補償事宜，並指示署方繼續與死者家屬保持聯絡，在可行情況下提供一切適切的支援及協助。死者所屬清潔公司「立高」表示已與家屬聯絡，並協助社會福利署跟進。

死者前妻萬女士表示，羅長清有一名40多歲兒子，得悉父親死訊後昨（14 日）從內地來港辦理身後事，正忙於處理，暫未需協助。

70歲死者任職食環署外判清潔工，死者所屬清潔公司「立高」表示已與家屬聯絡，並協助社會福利署跟進。食物及衞生局發稿指局長陳肇始對一名街道潔淨服務承辦商員工日前在北區懷疑被「暴徒」投擲硬物擊中頭部受傷而死亡的事件，深表沉痛及憤慨。陳肇始表示對事件感到十分悲痛，並向死者家屬致以深切慰問。食環署已要求承辦商盡快處理勞工保險及補償事宜，並指示署方繼續與死者家屬保持聯絡，在可行情況下提供一切適切的支援及協助。在得到死者家屬同意下，食環署已將個案轉介社會福利署跟進。



陳肇始又表示，對該名年長清潔工被「暴徒」投擲硬物而受傷死亡深感憤慨，現時警方已將案件列為謀殺案，深信警方必定全力追查，務求盡早將暴徒繩之於法。她再次呼籲市民保持冷靜和理性，切勿參與任何暴力和違法行為。

社署回應指，署方社工已接觸死者家屬，並會按他們的福利需要提供適切的支援及協助。