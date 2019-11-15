【警方記者會】百名「特務警察」今日宣誓　穿懲教署制服執勤

近百名懲教人員，昨獲警務處處長委任為「特務警察」，將會負責守衞警務處處長所指定的政府處所，職責包括防暴、處理突發事件等方面的工作。警察公共關係科總警司謝振中表示，相關人員今日已作宣誓，未來數天會為他們提供基本訓練及實地工作。他們執勤時，會身穿懲教署人員制服，肩膊上會有中英文清晰顯示的「特務警察」肩章。

警方記者會上，記者問及近100名來自懲教署的「特務警察」是否已經開始工作。謝振中指，今早相關人員已作宣誓，未來數天會為他們提供基本訓練及實地工作。對於未來數天會否於公開場合見到他們，謝指未能透露他們工作地點，但如見到他們時，他們會身穿懲教署人員的本來制服，但其肩膊上會有中英文清晰顯示是特務警察的肩章，以供公眾識別。

昨日獲委任 今日宣誓

政府發言人昨（14日）表示，警務處處長已根據《公安條例》（第245章）第40條，委任一批懲教署人員為特務警察，以增加警方的人手和力量。警務處會先以試行形式，安排委任不多於100名懲教人員為特別任務警察，主要負責守衞警務處處長所指定的政府處所，職責包括防暴、處理突發事件等方面的工作。

相關懲教人員獲委任為特別任務警察期間，將暫時由懲教署以非全職形式借調至警務處，執行特別任務警察的職務。就此，懲教署會通過靈活調配工作，配合有關安排。

視乎警務處的人手需要及社會活動的發展，政府不排除日後再委任其他香港的紀律部隊人員為特別任務警察，以分擔警隊的壓力。