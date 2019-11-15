【警方記者會】警稱二噁英源頭是燒膠　警用催淚彈阻止非製造污染

一名《立場新聞》男記者經醫生證實長了氯痤瘡，是人體積存高濃度二噁英的表徵，公眾質疑是否涉及催淚彈成份。行動部高級警司汪威遜今（15日）再度回應事件，指再翻查文獻，看到二噁英釋放源頭有很多，最主要是燃燒雜物及塑膠，並暗示是示威者經常燃燒塑膠。對於燒催淚彈亦有機會釋放二噁英，他直指焚燒塑膠造成更大傷害，而警方不是每天都發射催淚彈，但「暴徒」每天都到處燒膠，警方使用催淚彈是阻止「暴徒」，目的不是製造污染。

汪威遜表示，「暴徒」每天都到處燒膠，在他角度燒膠才是二噁英來源。（資料圖片）

今日的警方記者會上，記者追問催淚彈是否有機會釋放二噁英。行動部高級警司汪威遜指，根據不同文獻及公開資料，看到二噁英釋放源頭有很多，最主要是燃燒雜物及塑膠，大家看到過去數月誰是經常燃燒塑膠，稱是「暴徒」每天用垃圾、水馬設路障再燃燒，絕對同意釋放出來的二噁英是傷害市民的健康，至於燒催淚彈亦有機會釋放二噁英，汪威遜指若可用催淚彈阻止「暴徒」聚集、焚燒塑膠，造成更大傷害，「點解我哋唔做呢？」汪威遜又指，警方不是每天都發射催淚彈，但「暴徒」每天都到處燒膠，在他角度燒膠才是二噁英來源，警方使用催淚彈是阻止「暴徒」，目的不是製造污染。他亦強調，警方一向使用所需的最低武力，呼籲「暴徒」不要再燒雜物，因短時間可能有即時人命傷亡，長遠破壞地球及香港。

被問到警方會否有任何措施防止警員或市民吸入二噁英，汪威遜指二噁英源頭有很多，不可全指是催淚彈的問題，但警員亦會進入有CS的環境，亦會感到不適，因此警員訓練時亦會體驗、感受催淚彈，亦會學習清除有害物質，而警員每天都會換上新的制服。汪威遜強調，警方會提供裝備及教導警員如何保障自己健康，但無可能有完全的保護，因完全的保護需要公眾配合，若沒有暴動就不用警方處理。

至於警方會否量度催淚彈中的二噁英含量，汪威遜指由源頭量度並不準確及不科學，事後量度或會較好，汪威遜強調自己不是科學家，或待科學家或政府有關部門之後量度香港空氣中二噁英的含量。

行動部高級警司汪威遜。（陳浩然攝）

被CS感染的人會感灼熱 大量流眼淚

CS是在1928年由兩名科學家Ben Corson和Roger Stoughton發明，兩人姓氏的首個字母便成為該物質的名字簡稱，美軍於越戰中曾大量使用，目前國際上的大型鎮壓行動中，亦常見CS身影。被CS感染的人被有灼熱的感覺，眼部會大量流眼淚，亦可能出現作嘔、頭痛、頭暈等徵狀。