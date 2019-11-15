【11.15．中大】示威者再堵吐露港　二號橋外引爆汽車　猛烈爆炸

中大示威者今凌晨召緊急記者會，表明會開通吐露港公路南北行各一條線廿四小時，但政府需要回應訴求，包括承諾區議會選舉不會取消或延期、釋放所有被捕人士、以及成立獨立調查委員會。吐露港公路今午成功開放，惟未至期限，示威者不滿政務司司長張建宗在今日稍早的記者會上稱不會答應任何條件，晚上再度堵塞已開通的行車線，並向公路路障投擲汽油彈，更點火焚燒中大二號橋外的一輛車輛，傳出至少二十下爆炸聲。消防員到場撲救。據了解，該輛客貨車屬於中大物業管理處，兩日前被示威者駛至二號橋外停泊，車上噴有「禁煙」字眼，當時有人指車上放有爆炸品及汽油彈。據記者所見，昨日車上及車旁放有汽油罐、汽油彈等物品。警方表示，對於暴徒出爾反爾，特別在下班繁忙時間罔顧民生，予以強烈譴責。

一輛泊在二號橋橋頭對開彎位的客貨車被縱火，傳出多下爆炸聲。（張浩雄攝）

留守中文大學二號橋的示威者，今（15日）凌晨3時及6時，兩度召開記者會，表示今早6時起，會重開吐露港公路南、北行車線各一條，為期24小時，並要求政府答應釋放所有被捕人士、以及成立獨立調查委員會，否則會重新堵路。警方、路政署至今日中午成功在吐露港公路設陣，順利開通南、北行各一行車線。

不滿張建宗未回應訴求 中大示威者再堵路

惟未到24小時的期限，政府在傍晚約6時舉行跨部門記者會，政務司司長張建宗於會上表示，出行權涉及市民福祉，政府不會答應任何條件，強調政府的誠意是希望確保公平公正的環境下進行選舉，又認為24小時死線意義不大，稱示威者合作，問題就不存在，籲示威者在選舉前確保社會平靜。但張建宗亦表示，希望11月24日的區議會選舉如期進行。

中大示威者稱由於政府拒絕答應條件，再次發起堵路行動。在晚上7時許，已開通的南、北行車線再被堵塞。示威者在公路上重設路障，以揚聲器指示車輛「調頭離開」及呼籲在公路上逗留的市民盡快離開。其間曾有車輛企圖衝破路障，示威者在公路扔汽油彈阻擋。

周四當日，記者亦有見到該輛客貨車，車上噴有「禁煙區」、「No smorking」的字眼。(資料圖片/香港01記者攝)

先後有衝鋒車、豬籠車到場視察，向停泊在吐露港公路的車輛照射電筒，並開咪指示車輛離開，其後又以電筒照射二橋上的示威者。其後吐露港公路中文大學一帶現場傳出一聲爆炸聲，並冒出大量濃煙，但防暴警未有理會，並登上警車離開。

二號橋車輛爆炸 據悉放有爆炸品

至晚上9時許，中大二號橋橋頭一輛示威者停泊的車輛被示威者點火，其後傳出至少二十下爆炸聲，火舌有兩層高，冒出大量濃煙。據悉該車上放置了不少爆炸品及汽油彈。有消防員到場撲救。

現場消息指，有關車輛停泊在該處最少兩日。據了解，示威者駕駛該輛屬於中大物業管理處的客貨車，經二號橋至生物科技路停泊，當時有人提醒在場人士切勿在車旁吸煙，因車上放有爆炸品及汽油彈等。而記者周四（14日）所見，車身噴有「禁煙區」、「No smoking」的字眼，而車上、車旁放有汽油罐、汽油彈等物品，數量有十數枝，當時有示威者在車上休息。

吐露港公路再被堵塞。（余睿菁攝）

新亞學生會籲學生撤離 警譴責暴徒出爾反爾

因應中大的混亂情況，新亞學生會向學生發出通知，呼籲在校或宿舍學生撤離大學範圍，以策安全。新亞書院院方已決定於下午9時半前強制關閉新亞所有宿舍。並呼籲學生離開宿舍前將門窗鎖上，帶走個人貴重物品，離開時請注意人身安全。

警方表示，晚上約7時45分，暴徒再次堵塞吐露港公路所有行車線，嚴重影響市民的出行和緊急服務。警方對於暴徒出爾反爾，特別在下班繁忙時間罔顧民生，予以強烈譴責。警方再次呼籲香港中文大學校方應該履行相關承諾，盡快回復社會安寧和交通秩序。

示威者縱火。（余睿菁攝）