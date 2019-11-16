【11.16．新界直擊】中大示威者全退場　水炮車粉嶺PTU基地駛出

反修例風波持續逾五個月，過去五日接連發起的「黎明」、「破曉」、「晨曦」、「曙光」及「旭日」三罷行動，各區烽煙四起。其中四日前（12日）中大衝突最具爭議，事後示威者一直留守，昨一度重開部分吐露港公路，要求政府24小時內，答應如期進行區選、釋放所有被捕人士及成立獨立調查委員會，其後示威者不滿當局不肯回應訴求，重新堵塞公路。昨晚二號橋更有車輛被焚爆炸。 【13：50】有網民目擊水炮車從粉嶺PTU基地駛出。 【11：30】上水：一眾北區街坊因警方連續五天在上水發射催淚彈而召開記者會，街坊輪流發言指擔心催淚彈殘餘物質的禍害及要求警方交代。

【18﹕40】警方表示，自11月11日起，全港多區主要幹道被暴徒惡意堵塞，包括新界區吐露港公路、大埔公路、九龍區聯合道和港島區薄扶林道等等，嚴重影響各區交通秩序。其中，在大埔公路上亦發現大量危險品，包括汽油彈、竹枝和玻璃碎等。為保障市民和道路使用者的行車安全，警方與其他政府部門亦積極合作清理路面雜物及油漬。現時吐露港公路南北行全線通車、大埔公路南北行全線通車、聯合道恢復通車、薄扶林道和般咸道的清理工作大致完成，即將逐步恢復通車、將軍澳唐明街和唐俊街恢復通車、大埔太和路恢復通車、上水雞嶺迴旋處恢復通車。

警方表示，會繼續積極與其他政府部門合作，盡最大努力恢復全港各區交通秩序。警方呼籲任何人不要投擲任何硬物或作出威脅道路安全的違法行為，並提醒道路使用者駛經有關道路時仍須多加留意路面情況，小心駕駛。

【17﹕36】沙田﹕沙田大涌橋路沿路有不少交通燈損壞失靈，大涌橋路小瀝源路十字路口(近第一城)，未見有擠塞，但也有人車爭路的情況。而沙田路大涌橋路十字路口的交通燈亦是全部損毀，該處車流不算太多，部分車輛到達路口時亦會減慢車，但仍不免有車輛爭先駛過路口的混亂情況。

【16﹕36】沙田﹕沙田源禾路鄉事會路的十字路口全部交通燈均見損壞，記者現場所見，交通情況十分混亂，不同方向的車輛各不相讓，僵持並擠塞在路口不能前進。有市民稱，目擊有巴士近十五分鐘都未能駛前，到有司機落車協助指揮，車輛才回復秩序。記者在場期間，有九巴職員在行人路上視察，他表示因知悉交通情況混亂來到現場，但不會走出路面指揮，「我唔會出啦，行出去就車死我啦。」他表示，剛已報警，希望有交通警會到場指揮。好運中心二樓有市民觀看交通情況。市民過路期間，與車輛距離甚近，險象環生。

中大副校長吳基培到場了解。(黃偉民攝)

【11：45】吐露港公路往沙田方向全線通車。

【11：24】吐露港公路往沙田方向完成清理路面，待開通。

【10：58】吐露港公路往新界方向全線通車。

【10：42】中大：中大副校長吳基培到場了解，其間沒有回答記者提問。

【09：44】 中大：五輛工程車到場清理中大二號橋底的路障。

【09：32】中大：十多名交通警察到吐露港公路往新界方向近中大二號橋底，清走部分路障後離開。有直升機在中大校園上空盤旋。

【08：00】 中大：新界南總區副指揮官陶輝及三名防暴警到中大二號橋巡視，檢走兩箱懷疑汽油彈及樹鋸，沒有回應記者提問後離開。

【0540】中大：有示威者在二號橋對開，向附近東鐵路軌投擲汽油彈。

【0500】中大：現場只剩下少量人士在回收物資，當中部分人身穿救護衣；二號橋一帶則遺下一批懷疑自製汽油彈、以及投擲器等物品，路面亦滿布磚塊。