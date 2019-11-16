【葵涌開槍】士巴拿襲警　偷車男踩油圖撞警突圍　警開三槍兩命中

今（16日）凌晨4時49分，有便衣警員於葵涌葵和路一帶進行反爆竊行動，有警員目擊兩名賊人在盜取車牌，期間開三槍制服一男，男子身中兩槍被捕。新界南重案組總區總督察陳志昌指，由於疑犯作出激烈反抗，並圖撞向警員，警員開槍合法合情合理。

新界南重案組總區總督察陳志昌指，今晨4時許，青衣分區特遣隊的便裝人員於葵德街一帶進行一項反爆竊行動，其間有警員開三槍。（陳康智攝） 新界南重案組總區總督察陳志昌指，今晨4時許，青衣分區特遣隊的便裝人員於葵德街一帶進行一項反爆竊行動。其間，一輛白色私家車突然逆線駛入葵德街，其後於一輛黑色私家車旁停下，車上兩男下車，遂偷取黑色車的車牌。警員上前表露身份，並嘗試作出拘捕，惟兩男作出激烈反抗，並以士巴拿及螺絲批作出攻擊。之後警員成功制服一名43歲男子。 陳志昌表示，當時另一名27歲的男子隨即跑上私家車，於葵德街前後高速移動，並企圖撞向警員。警員大聲警告無果先開一槍，惟賊人仍打算逃走，警員再開一槍，私家車剷上行人路，警員欲上前拘捕時，賊人再嘗試開車，警員發射第三發子彈，終拘一人。賊人左手臂及右邊肋骨中槍，清醒送院治理。

賊人自炒上行人路。（陳康智攝）

賊車疑與日前兩宗偷車案有關

警員在搜車時發現，車內有兩把約兩尺長的開山刀，一枝高爾夫球棍、為數不少可作爆竊用途的工具、兩塊不屬於該車的車牌及少量毒品。警方在調查後發現，該車的車牌號與行車證上的不符，而賊車並與今晨二時半於大埔另一宗偷車案件及周二（12日）的偷車案件有關。案件暫列作車輛盜竊、拒捕襲警及瘋狂駕駛。

陳續指，二人為中國籍男子，均持有香港身份證，兩個疑犯都有大量案底。陳強調，由暫時所得的CCTV片段看到，開槍警員表現非常英勇，而且合法合情合理。

據了解，兩名疑犯案底纍纍，中槍男子曾涉危險駕駛、藏毒、偷車、刑事毀壞、拒捕及高空擲物；43歲疑犯曾涉偷竊、車內盜竊、勒索、打劫、傷人、打架、爆竊及襲警。