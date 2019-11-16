【中大汽油彈】電單車「抽油」　黑衣人校園製作「進化版」汽油彈

過去數天網民發起三罷行動，多間大學成為示威衝突現場，示威者連日於校園聚集，有人以汽油、電油等製造汽油彈，玻璃樽、電油罐等原材料放滿一地，又將汽油彈及小型石油氣罐（Gas罐）綑成「進化版」汽油彈。消防處指製造汽油彈的過程中會釋放可燃氣體，氣體亦有可能會積聚引致火警及爆炸，呼籲示威者停止使用。

有駕駛電單車人士，用油泵將車內的汽油泵入樽內帶到校園。(網上圖片) 自周一（11月11日）「和平紀念日」網民發起的三罷行動，多區爆發示威衝突，警方進入多間大學校園，發射催淚彈驅散，周二於中文大學昨日衝突情況激烈，警方與示威者於二號橋上，汽油彈及催淚彈、橡膠子彈不斷往還，多人受傷。示威者佔據二號橋後，連日於中大校園內聚集，有示威者於校園內製造汽油彈，示威者戴上口罩、防毒面具等，將包括汽油、電油等原材料倒入玻璃樽。另外有駕駛電單車人士，用油泵將車內的汽油泵入樽內帶到校園。校園內亦有示威者將汽油彈「升級」，例如以三個汽油彈與小型石油氣罐（Gas罐）綑綁，另外亦有汽油彈內混入其他物料。中大的示威者今日早上全部退出校園，校園內遺下大量汽油彈及電油。

消防處呼籲示威者停止使用汽油彈

消防處發言人表示，對於有網上圖片顯示，懷疑有示威者於大學校園內製造大量汽油彈，處方指製造汽油彈的過程中會釋放可燃氣體，吸入氣體對人體有害，而可燃氣體亦有可能會積聚引致火警，甚至會造成爆炸。處方又指投擲汽油彈會對附近市民生命財產構成嚴重威脅，火警波及附近樓宇後果不堪設想。

消防處嚴正呼籲示威者停止使用汽油彈，如罔顧後果會造成嚴重人命傷亡。發言人又指處方從大學發出的公告得知，部分大學的實驗室曾被破壞，一些使用中的化學物品被盜去，消防處提醒有關負責人要妥善貯存化學物品及加強保安。

早前警方於例行記者會中指「暴徒」將大學變成武器庫、兵工廠，收藏及製造武器、物資，警察公共關係科總警司謝振中指，其行為與恐怖主義又走近一步，認為大學有責任管理好校園，確保校園、學生及教職員有安全環境。