【11.16中大】直擊校園滿目瘡痍　網民號召清潔　校方籲暫勿回校

經歷本周一起一連五日三罷行動，中文大學於周二激烈衝突過後，成為示威者留守聚集的據點，直至今早（16日）於中大內的示威者終撤離校園，過去被封多日的吐露港公路於今早恢復正常通車。惟於校園內多處環境及設施損毀，遺下大量物資、汽油彈等武器。有網民呼籲師生及校友回校清理，校方指因校內交通及處理危險品問題，呼籲中大成員暫時切勿返回校園。

中大二號橋附近馬路上，遺下滿地雜物包括鮮果、衣物、雨傘等等。（黃偉民攝）

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示威者及學生於今早撤離中大校園後，記者於校園內視察，夏鼎基運動場及健身室等地點遺下遍地物資、食物，激烈衝突點二號橋堆滿雜物，有汽車車胎、跨欄欄杆、紙皮，另外亦有危險物品及武器如汽油彈、白電油、弓箭被棄於路旁。下午有食環署人員及警察於大埔公路崇基門入口位置清理路障，路障旁放置多箱汽油彈。

校友事務處：大批校友前來或難協調

有網民呼籲中大教師、學生及校友於今明（16及17日）回到中大校園，舉行「中大校園清潔日」，於學校各處清理及重整校園。中大校友事務處指，感謝校友關注近日校園情況，指了解有校友希望回校協助清理障礙物及還原校園環境。事務處指大學相關部門員工已正積極清理及評估校園情況，但車輛仍未能通行，呼籲校友們暫時不要回校做任何清理方面的協助，一方面是因安全及潛在危險考慮，另一方面是若大批校友前來，或難以協調及對校内清理工作造成不便。

食環署人員及警員於祟基門外清理路障。（黃桂桂攝）

路旁遺下多箱汽油彈。（黃桂桂攝）

中大：增聘保安駐守 復工安排明天或以前通知

中大由於最近於大學校園發生的嚴重事件，導致大量設施遭受毁壞，滿目瘡痍。校方相關部門今日巡查校園各個區域，評估風險及安排人手清理主要出入口的障礙物，必要時會尋求消防或相關部門協助以處理危險品。大學亦開始增聘保安員駐守校園，及會評估各書院、學系及實驗室的破壞情況及修復安排。大學復工安排將於明天或以前另行通知教職員。

籲成員暫勿回校

校方又指過去一星期，校園內的交通工具亦遭受不同程度的破壞或被非法取用。由於校巴數量龐大，部分損毀嚴重，維修檢查需時，交通處現正評估復修校巴情況並開始聯絡其他校巴服務公司，為員工在復工後提供有限度的校巴穿梭服務。校方又指明白中大各成員心繫校園，但由於內部交通問題以及需要處理危險品，呼籲成員暫時切勿返回校園，讓大學先進行必要且急需的清理及安全評估，稍後將再知會各方以尋求協助。