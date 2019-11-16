【區議會選舉】鳳翠候選人蔣旻正遇襲　稱遭恐嚇：選到就打X死你

今日（16日）傍晚6時23分，上水鳳翠區區議會候選人蔣旻正派傳單期間，突然遭3人拳打，蔣旻正的頭、手擦傷，被送往北區醫院治理。警方於附近截查後未有發現。案件列作襲擊導致有人受傷處理。

蔣旻正的專頁表示，蔣旻正於翠麗花園車場大閘出入口開設街站宣傳期間，兩名兇徒戴著口罩，伏擊蔣旻正及街站女義工。蔣旻正被襲擊，倒地後遭拳打腳踢，頭部受傷。兇徒施襲後警告蔣旻正﹕「選到就打X死你」，然後乘黑色私家車迅速離開。蔣旻正就此事已報警處理，現在北區醫院接受進一步檢查。蔣旻正強烈譴責兇徒，並稱會堅持選舉工程，無懼任何打壓。

蔣旻正為上水鳳翠區區議會候選人，同區另一候選人為廖興洪。

選管會主席今呼籲停止暴力或威嚇行爲

選舉管理委員會主席馮驊今日（16日）出席港台節目《香港家書》時表示，近月有不同政見的區議會候選人受到襲擊、議員辦事處被毀壞， 對此感到擔憂。選管會會竭盡所能，力求整個選舉可以順利進行。他又呼籲，市民應包容不同政見人士的選舉活動，停止一切暴力或威嚇行爲，避免選舉被暴力破壞，令全港選民的投票權受到暴力或任何不當行為所干擾。

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