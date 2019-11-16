【11.16】多間大學遺下物資　城大現自製刺釘、汽油彈「靶場」　

經歷本周一起一連五日三罷行動，多間大學成為示威衝突的戰場。除中文大學示威者及學生於今早（16日）全面撤離，另外多間大學包括城市大學、浸會大學等，早前亦有示威者於校園聚集留守。記者於多間校園視察，多處仍遺下大量物資及雜物未及清理，其中於城大物資站旁出現自製刺釘，校園內亦疑曾被掟汽油彈。

城大連接歌和老街行人天橋遺下大量雜物。（陳浩然攝）

大量物資散落一地

於城市大學連接歌和老街往石硤尾公園的行人天橋上空無一人，橋上剩下大量雨傘、床槈及長桌等，於「城大入境」附近物資站仍有大量膠紙、頭盔、索帶、毛巾等，有在場學生不斷勸喻仍在留守的學生盡快離開。而於天橋通往近城大學生宿舍的範圍，大量物資散落一地，包括原箱未拆的剪刀、頭盔、眼罩、旅行箱等。在物資站旁有一張手寫告示寫有「物資唔使執喇，城大物資組會搬走」，現場間中有人出現將部分物資包括頭盔等執走，有宿生正拖篋準備離開。

城大物資站遺用膠喉及螺絲製成的刺釘。（陳浩然攝）

宿舍外一處空地疑被用作投擲汽油彈，地上大量玻璃碎及燒焦痕跡。（陳浩然攝）

現場遺疑自製刺釘 空地被擲汽油彈

另外於城大物資站亦出現疑有人將膠喉剪成多段，再以螺絲穿成的自製刺釘。於陳瑞球堂及李兆基堂之間一個空地，懷疑被用作投擲汽油彈「靶場」，現場殘留天拿水氣味，地上滿佈玻璃碎片及火燒痕跡，旁邊一塊圍板寫有「唔好再玩」及「No火魔」的字眼，地上亦放滿多個玻璃樽。

而於理工大學校園內，仍有大量物資包括藥物、繃帶、生理鹽水，還有設置不同類型的充電線的充電站。現場可見，物資站將不同物資分類，如「普通物資」及「FA（急救）物資」等。校園內仍有大量黑衣人留守，未見有撤去跡象，有黑衣人表示，目前物資充足，不過仍會接收物資。