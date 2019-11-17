【11.17】警傳媒聯絡隊理大對開小腿中箭　兩記者受傷

示威者連日在理工大學附近集結堵路，今早（17日）再與警方爆發衝突，汽油彈、催淚彈橫飛，警方出動水炮車驅散。期間，一名負責傳媒聯絡的警長下午二時許在柯士甸道漆咸道南工作，左小腿中箭，送往廣華醫院治理。另外一名路透社記者被路障的釘刺傷前左腳腳掌，《立場新聞》攝影記者被汽油彈燒傷腳部。

警方在社交網站表示，示威者佔領理工大學對出一帶路面，並在今早10時許持續以致命武器，包括磚頭、汽油彈及弓箭等，攻擊警方防線。一名警察傳媒聯絡隊隊員，在中午約二時，在漆咸道南和柯士甸路交界，近九龍玫瑰堂位置，距離理工大學近30米處，被箭射中小腿，目前清醒，現已送院治理。警方指受傷警員當時正進行傳媒聯絡的工作，附近有大批傳媒正在採訪，此等攻擊行為對在場所有人構成嚴重生命威脅。

警方嚴厲譴責暴徒有關暴力行動，現正進行驅散及拘捕行動。由於局勢急劇惡化，警方再次呼籲市民不要前往理工大學一帶。

傳媒聯絡隊警長在理大對開小腿中箭，被送往廣華醫院治理，大批防暴警員在外戒備。（鄧詠中攝］

傳媒聯絡隊警長在理大對開小腿中箭，被送往廣華醫院治理。（鄧詠中攝）

受傷警傳媒聯絡隊人員負傷送往廣華醫院，傷者家屬趕赴醫院探病，病房外有多名防暴警駐守，警察公共關係科總警司謝振中仍有到醫院探望，謝稱受傷警員正在休息中，有消息會向外界通知。傷者其後由病房推往手術室，其間大批防暴協助開路。