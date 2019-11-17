【11.17．新界全日總覽】天水圍逾百示威者堵路　防暴催淚彈驅散

理工大學今日（17日）繼續爆發激烈警民衝突，示威者不斷向警方投擲汽油彈，一名警方傳媒聯絡隊人員被箭射中小腿；警方亦施放催淚彈驅散，並出動水炮車及「銳武」裝甲車鎮壓。網上有人號召全港「十八區開花」，聲援理工大學示威者，時至傍晚，本港各區陸續有示威者聚集。

【23:44】天水圍：防暴警推進至天耀邨停場車場，並清理路障，示威者四散。

【23:34】天水圍：天耀邨對開防暴警舉黑旗及橙旗，其後發射兩至三枚催淚彈。

【23:10】天水圍：天耀邨停車場對開，一名白衣男疑與示威者發生衝突，被數名黑衣人圍毆「私了」，頭破血流倒地，有急救員為其治理，其兩名同行男子嘗試制止時亦反被追打。現場消息指，該名男子在上址曾經持刀。