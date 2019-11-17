【11.17】警察中箭　傳前線要求使用MP5　速龍持槍入博物館

理工大學外戰火不絕，示威者採用的武力不斷升級，除了不斷投擲磚頭及汽油彈外，亦使用投石器、弓箭、鋼珠等攻擊性武器。一名警方傳媒聯絡隊隊員小腿中箭送院，據悉有前線警員立即提出動用裝甲車上的MP5槍械，以應對致命攻擊。下午4時，一批速龍小隊警員持槍登上香港歷史博物館，於高層窗口戒備，網相可見，他們攜帶的槍械包括連發的防暴槍，可發射催淚彈。而有片段顯示他們撤離博物館及登上裝甲車，部分警員手持低殺傷力的橙色槍托長槍，亦有警員裝備的長槍全槍深色。

傳媒聯絡隊警員中箭。

警方表示，下午2時許，在漆咸道南和柯士甸路交界，近九龍玫瑰堂位置，距離理工大學近30米處，有警察被箭射中小腿，清醒送院治理。受傷警察當時正進行傳媒聯絡的工作。警方嚴厲譴責暴徒有關暴力行動，現正進行驅散及拘捕行動。由於局勢急劇惡化，警方再次呼籲市民不要前往理工大學一帶。

據了解，當傳媒聯絡隊隊員中箭後，有前線警員認為應提升武力應對致命攻擊，以制服持具殺傷力武器的示威者，並向上鋒提出使用槍械，包括MP5及AR15等。網上流傳的照片中，下午4時，有疑似速龍小隊警員登上香港歷史博物館高層，在窗口視察街道衝突情況，並使用手機通訊。其中一名速龍身旁地上放有一枝長槍，疑似是連發的防暴槍，可以連續發射催淚彈，但槍械尚未安裝彈盤。

另一段影片中，可見一批疑似速龍小隊警員逐一離開香港歷史博物館，並登上裝甲車。片中可見，部分警員手上持有長槍，包括低殺傷力的橙色槍托長槍，以及全槍深色、槍托不是橙色的長槍。