【11.17】未來一哥鄧炳強再上陣　下午理大坐鎮　阻示威者出尖咀

理工大學外戰火由昨日起未遏止，至今傍晚仍續，消息指，大熱接棒做新「一哥」的警務處副處長（行動）鄧炳強今午曾在理大附近視察情況，定調不會攻入理大，但會全力阻止核心示威者走出尖沙咀破壞。為應付示威者武力升級，警方出動兩輛水炮車、兩輛銳武裝甲車驅散，並首次使用銳武裝甲車上的「長距離揚聲裝置」，向暴徒發出警告。但示威者至傍晚仍緊守陣地未有散去。不過，隨理大警力不斷增加，陸續有網民號召「各區開花救理大」，開多區戰線以分散警力，旺角有示威者佔路，天水圍、屯門輕鐵服務亦受影響。

下午約4時20分，理大附近有示威者點火當路障。（歐嘉樂攝）

今晨，理工大學外的示威者繼續佔據漆咸道南及柯士甸道一帶，並投擲汽油彈，警方以催淚彈還擊，但未能擊退示威者。消息指，警務處副處長（行動）鄧炳強今午前往理工大學附近視察衝突情況，定調不會攻入理大校園，但要阻止校園內的核心示威者走出尖沙咀破壞。

至下午1時許，警方兩架水炮車及銳武裝甲車同時向暢運道的示威者推進，並時射出藍色水、水柱，示威者向裝甲車掟汽油彈導致車身起火，需要水炮車射水撲救。雙方衝突持續，更有傳媒聯絡隊警察中箭受傷，現場氣氛緊湊，據悉有前線警員曾提出使用真槍MP5應對致命攻擊。時至下午5時，警方夾擊示威者，於紅磡九龍出入口一帶進攻，嘗試驅散在行車天橋及行人天橋上的示威者。惟示威者至傍晚仍未散去。

11月17日下午約4時，早前理大附近的衝突現場，警察一度施放催淚彈及射水。（鄭子峰攝）

同一時間，網上有人號召傍晚6時各區開花以支援理工示威者，企圖以堵路及破壞的方式分散尖沙咀的警力。部分示威者於下午4時起，以路障堵塞旺角彌敦道，警方多次施放催淚彈驅散。而屯門、天水圍亦有示威者向輕鐵路軌範圍投擲磚塊及堵路，影響輕鐵服務。

據了解，警務處副處長（行動）鄧炳強被指是大熱接棒做新「一哥」，除了今日「落場」到前線指揮外，本月2日維園「選民聚會」、遮打花園及愛丁堡廣場等集會演變港島區衝突時，他亦曾帶齊警棍、頭盔、防毒面具等裝備，帶領警員將防線由金鐘開始推進至上環，歷時約兩小時。