【11.17】中大實驗室被破壞　化學品失蹤　警二號橋檢400支汽油彈

周一三罷行動開始後，中文大學二號橋屢爆衝突，翌日戰火愈演愈烈，汽油彈、催淚彈穿梭不絕。防暴警撤離後，示威者鎮守二號橋，周三接連有人運送物資至中大，包括玻璃樽、汽油等。最終周六示威者全數撤離，遺下大批攻擊性武器。署理新界南總區指揮官陶輝帶隊搜查，在二號橋一帶檢走大量物品，包括約400枝汽油彈、20公升電油、4公升腐蝕性液體。另外，中大的實驗室被破壞，失去大量危險品，包括17.5公斤的濃硫酸、80公斤濃硝酸及2.5公升己烷。中大表示，由於校內大量設施被破壞、校內車輛被損毀及盜用、校園不同地點發現易燃物品，以及有危險物品被盜，學方在今天下午已向警方備案。

周六（16日）清晨，示威者撤出中文大學，二號橋一帶則遺下一批懷疑自製汽油彈、以及投擲器等物品。至上午8時，署理新界南總區指揮官陶輝及三名防暴警到中大二號橋巡視，檢走兩箱懷疑汽油彈及樹鋸。據了解，警方在二號橋一帶檢獲大批攻擊性武器及製作武器的原料，包括約400枝汽油彈、20公升電油、4公升腐蝕性液體。

至今日（17日），警方繼續調查中大內的情況。據了解，新界南總區重案組人員展開深入調查，發現中大的實驗室遭破壞及闖入，大量化學品被偷走，包括17.5公斤的濃硫酸、80公斤濃硝酸及2.5公斤己烷。濃硫酸及濃硝酸為強烈的腐蝕性化學品，可以導致皮膚嚴重燒傷，而吸入或接觸己烷已導致中毒。據了解，中文大學今凌晨已向警方報案。

中大發言人回覆查詢表示，由於中大校園有大量設施被破壞、校內車輛被損毀及盜用、校園不同地點發現易燃物品，以及有危險物品被盜，如不當使用會引致身體嚴重受傷。就此，大學在今天下午已向警方備案。

除了中大化學實驗室遭到破壞，理工大學W座亦有實驗室被破壞，而城市大學的科學及工程學系實驗室惟實驗室則被膠帶封住，間中有保安員巡視。

大量接觸化學品可奪命

事實上，人體接觸濃硫酸及濃硝酸會導致燒傷，若吸入及皮膚接觸己烷，都會引致中毒。翻查資料，高濃度硫酸能對皮肉造成極大傷害，迅速分解生物組織，造成化學性燒傷，嚴重會造成二級火焰性灼傷。高濃度硫酸若接觸到眼睛，視網膜會受到嚴重破壞，最嚴重會引致永久性失明，若體內慎取會破壞器官，更會致命。

而硝酸不論濃度都有氧化性和腐蝕性，濺到皮膚上會引起嚴重燒傷，皮膚接觸硝酸後會慢慢變黃，變黃的表皮會出現脫皮。至於己烷則具有一定的毒性，會通過呼吸道、皮膚等途徑進入人體，長期接觸會出現頭痛、頭暈、乏力、四肢麻木等慢性中毒症狀，嚴重可導致暈倒、神志喪失、甚至死亡。