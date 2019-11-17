【11.17】拆局　千人佔理大　消息：警不強攻　驅散參考中大模式

近月反修例示威未有降溫，戰線由屋苑、商場，蔓延至各間大學。在中大二號橋清場過後，理工大學衝突未遏止，今晚戰火亦由漆咸道南轉移至尖東橋。據了解，未來一哥鄧炳強11月17日午到理大附近坐鎮，指令盡量不攻入校園，但要阻止核心示威者衝出尖沙咀。而警方亦參考中大一役的策略，先由校方發聲明疏散校內師生，令激進示威者產生退意，再作下一步部署。據悉，警方估計留守理大校園內的示威者人數達1,000人。記者現場視察，估計理大內外示威者約有800人。 及至凌晨，情況急轉直下。11月18日凌晨近4時，示威者在尖沙咀搶走一名受傷女示威者，一名警員先後開三槍示警。加上理工大學內聚集的示威者於校園內大肆縱火破壞，防暴警警清晨5時半左右入理大作出拘捕行動。惟警方發稿重申並無「攻入」理工大學校園。

下午約6時半，較早前理大附近有示威者扔汽油彈。（羅國輝攝）

反修例示威活動持續五個多月，雙方的攻防戰略亦隨地點轉變、武力升級而有所改變。過去一個月，戰場由屋苑、商場，變成大學校園。10月28日，屯門異味事件引發示威者包圍大興行動基地，防暴警入屋苑截查可疑人士，示威者及住戶被要求面壁蹲下搜查；11月3日七區集會，示威者商場集結及破壞，防暴警一日內闖入全港多個商場驅散，同日科大生在將軍澳尚德停車場墮樓，觸發各大院校聲援周梓樂，令警民矛盾持續升溫；至11月11日，網民發起三罷的「黎明行動」，清晨示威者在中大二號橋擲物堵塞橋下吐露港公路，翌晨再用同一手法，觸發防暴警進攻二橋圖驅散及拘捕示威者，戰火蔓延至各大院校，浸大、城大、港大及理大淪為戰場，而理大至11月17日晚上仍戰火不絕。

下午約4時，早前理大附近的衝突現場，警察一度施放催淚彈及射水。（鄭子峰攝）

中大校長發信籲師生撤離 示威者逐一離開

其中，中大校園被示威者佔據四日，至本周五（15日）校長段崇智發出公開信，指中大已被蒙面示威者佔領，情況完全失控及不可接受，要求所有外來人士即時離開中大，否則會尋求相關政府部門協助，但校方補充並無要求警方清場。而學生會亦呼籲校內、宿舍學生盡快撤離。隨著中大校園變為空城，前線示威者亦逐一撤離，最終11月16日全面清場，警方亦派員檢走二號橋上危險品，政府更在凌晨使用巨型石墩封閉中大二號橋，防止再有示威者佔橋堵路。

而昨日，浸大、城大、港大等院校亦已清場，但理工大學的示威者未有退卻，戰火延續。未來一哥鄧炳強今午到理大附近坐鎮，指令不主動攻入校園，但要阻止核心示威者衝出尖沙咀。

紅隧收費亭對上行人天橋大火。(余睿菁攝)

消息﹕警方應對理大驅散策略 參考中大模式

據了解，警方評估在理大校園內聚集的示威者約有1,000人。為驅散理大內外的激進示威者，據悉警方參考處理中大衝突的策略，先由校方發出緊急聲明撤走校園內的師生，當人數銳減後，激進示威者失去後援，便不攻自破，四散而去。

理大校方發信後 警方警告有下一步行動

11月17日下午約6時半，理大向全校師生發出緊急通告，敦促所有人士，包括學生及教職員，從速離開校園。校方嚴正譴責佔領校園人士的所有違法和暴力行為，並要求他們立即離開理大校園。校方希望學院院長、學系主任、老師、同學的親友等，通過不同的途徑勸說同學立刻停止任何激進行為和盡快離開現時的校園。時至晚上9時半，警方發出警告，再次呼籲校園內所有人，立即循北面李兆基樓（Y座）出口離開，並聽從警方指示。警方指正部署下一步的行動。

下午約5時，有示威者在理大附近築傘陣。（歐嘉樂攝）

校園內外近千人 示威者輪流接替前線

記者晚上在理大校園內巡視，發現戰線已由漆咸道南及暢達路交界，轉移至紅隧附近的尖東橋。連同前線及校園內聚集的示威者，人數約800人，若連同傳媒及義務急救員約有千人。現場所見，漆咸道南的戰線仍有少量示威者駐守布防，但前線示威者主力在尖東橋與警方防線對峙，並設置傘陣、障礙物堵住連接理大的行人天橋出入口。而校園內聚集的人士，難以分辨是示威學生抑或外來的示威者，他們在不同地點聚集，部分人席地而坐休息或吃飯，搬運物資、觀看直播，亦有示威者不斷輪替前線。

理大戰火由昨日延續至今日。(鄭子峰攝)

及至凌晨，情況急轉直下。11月18日凌晨近4時，示威者在尖沙咀搶走一名受傷女示威者，一名警員先後開三槍示警。加上理工大學內聚集的示威者於校園內大肆縱火破壞，防暴警警清晨5時半左右入理大作出拘捕行動。惟警方發稿重申並無「攻入」理工大學校園。

警方澄清絕無「攻入」香港理工大學，指自凌晨起，大批「暴徒」於暢運道聚集，向警方投擲多枚汽油彈，並不斷縱火，現場曾傳出多響爆炸聲。警方亦一直派員驅散，並出動人群管理特別用途車及使用催淚煙。清晨約5時30分，警方繼續於暢運道進行拘捕及驅散行動。同時，理工大學內聚集的「暴徒」，於校園內大肆縱火破壞。



警方重申，並無「攻入」理工大學校園。校園內多處起火，亦有大量爆炸品、易燃物品及危險品，極為危險。警方呼籲於理工大學校園內所有人立刻離開。