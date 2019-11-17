【11.17】理大實驗室被擅闖搜掠　記者直擊一地化學品

理工大學衝突延至深夜未止，理大校方今傍晚發出緊急通告，指校園連日被示威者佔據，破壞多個實驗室並取去危險化學品。記者巡視理工大學的實驗室，發現有實驗室門的玻璃被破壞，有人闖入大肆搜掠，多個櫃門被打開，裝有化學品的玻璃樽放在地上。

理大今日（17日）傍晚發出緊急通告，指校園連日被示威者佔據，設施和設備被大規模嚴重破壞，激進人士於校園及鄰近地區的違法活動及暴力行為愈演激烈，包括破壞多個實驗室並取去危險化學品，學校被迫停課和停止所有運作。

記者在理工大學內視察，發現W座7樓多個實驗室被闖入，包括化學生物學及藥物研發的國家重點實驗室。該實驗室門上貼有「只准認可人士進入」的標誌，但其大門玻璃被破壞，有人用垃圾堆頂住大門以防其關上，相信曾有人擅自闖入。實驗室內有被搜掠的痕跡。一些貼有危險標誌「易燃」的櫃被打開，懷疑有人取走櫃內的化學品。亦有櫃門被打開後，櫃內的化學品被放滿一地。

城大、中大實驗室同被偷化學品

除了理工大學外，城市大學及中文大學亦有實驗室被闖入，有化學品被盜去。中文大學表示，校園有有危險物品被盜，如不當使用會引致身體嚴重受傷。就此，大學在今天下午已向警方備案。據悉，被偷走化學品包括17.5公斤的濃硫酸、80公斤濃硝酸及2.5公斤己烷，濃硫酸及濃硝酸為強烈的腐蝕性化學品，可以導致皮膚嚴重燒傷，而吸入或接觸己烷已導致中毒。

而城市大學則在周四（14日）晚發出公告，指學生宿舍內發現大量化學易燃物品，已通報相關政府部門。警方接報指有人於城大校內破壞及盗竊校內物品，案件列作求警調查。