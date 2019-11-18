【11.18．油麻地】受傷女示威者被搶走　警員遇襲開三槍示警

反修例風波持續升級，昨（17日）理工大學一帶的激烈衝突，通宵至今仍未受控，消息指警方今早已攻入理大，但警方澄清絕無其事。昨警方已曾開一發實彈，制止企圖撞向警員的私家車；至今晨近4時，示威者在尖沙咀搶走一名受傷女示威者，兩名警員於救護車暫避期間，全車左搖右擺險被推翻，又被掟汽油彈襲擊，一名警員先後開三槍示警，有女警激動呼叫增援：「openfire呀！」警方嚴厲譴責，現正通緝被搶走的20歲女示威者。

黃浩謙攝

● 女示威者倒地15分鐘

凌晨約3時，一名女示威者在佐敦道與彌敦道交界、佐敦薈對開，被警察按地制服，據悉她一度暈倒及失去知覺，兩名消防員為其即場治理，其後兩名救護員亦因救護車未能抵達，其中一人需先行離開尋找支援。據了解，受傷女示威者至少暈倒在地15分鐘，全程有三位警員看守，惟過程中，警員並無作任何急救措施。

● 示威者搶走女傷者

凌晨3時許，該名女示威者被送往廣東道近佐敦道交界，準備登上A473救護車，據悉，當時有兩名警員看管。此時，大批示威者疑看準警員勢孤力弱，衝上前將頭部包紥、臥擔架床的女示威者搶走，兩名警員寡不敵眾，匿上救護車躲避，示威者則不斷用磚頭等雜物掟入救護車內，有數人更嘗試推倒救護車。

● 救護：「傷者呢？病人都唔見埋喎！」

據《香港01》拍攝片段可見，示威者情緒十分激動，捉着救護員，阻止他們將擔架床抬上救護車，由於群情洶湧，兩名警員登上救護車躲避，其後示威者不斷向車內投擲磚頭等雜物，有人趁亂將傷者抬走，一名救護員驚覺傷者不知所終，急問：「傷者呢？病人都唔見埋喎！」有其他人一度跟救護員稱「唔好意思」，並指「你哋撳唔到喇（示威者）！」

黃浩謙攝

● 女警激動：openfire呀！

其後示威者企圖將救護車推倒，多人從車身兩旁猛推，全車左右搖擺，幾近翻倒之際，車內先傳一下槍聲，示威者雞飛狗走，其後一名速龍小隊警員持槍落車，高呼「Location！Location！呢度係邊到？」有圍觀者回答後，另一名防暴女警亦持槍出現，情緒激動向上鋒求援，連地點亦說不清楚，「彌敦道呀！渡船佐敦呀！openfire openfire呀！」期間一度大力踏地，旁人提醒：「madam，睇住槍口呀！」

● 被掟汽油彈再開槍

兩名警員等候支援期間，有示威者繼續向他們投擲汽油彈，之前已開一槍的警員，其後再開兩槍。至凌晨近4時，大批警員趕抵增援，開槍警員登上另一救護車離開；至於涉事救護車的三名救護員，未有受傷；但該車擋風玻璃及側窗均有爆裂。大批警員仍在現場調查。

● 警通緝受傷女被捕人

凌晨5時半左右，警方在facebook證實事件中一名警員開了三槍，對於暴徒襲擊警員，並搶去被捕人，予以最嚴厲譴責，現時正通緝涉案20歲受傷女被捕人。全文如下：

【警方押解女被捕人求醫期間被暴徒搶犯 警員生命受威脅下開三槍】 警方今日凌晨，於彌敦道及佐敦道交界，因《參與非法集結》拘捕了一名20歲中國藉女子。這名被捕人因為頭部受傷，警方為其安排救護車送院，並由兩名警務人員負責押解。 在清晨約二時四十分，前往接載被捕人的救護車去到佐敦道及渡船街交界，因為交通阻塞，救護員要徒步前往女被捕人的位置。於清晨約三時，當女被捕人、救護員及押解女被捕人的警員返回位於佐敦道及渡船街的救護車時，大批暴徒攻擊救護車，並搶走這名被捕人，而負責押解的警員則被圍困於救護車內。暴徒向警員投擲石頭、磚塊，及淋灑不明液體，一名警員在生命受到嚴重威脅下開了三槍，初步相信沒有擊中人。 警方對於暴徒襲擊警員，並搶去被捕人，予以最嚴厲譴責。 警方現時正通緝這名女被捕人，警方強調《協助罪犯》為嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁十年。警方呼籲市民提供這名逃犯的資料。

警察公共關係科總警司郭嘉銓在周一（18日）警方記者會上表示，今日凌晨，在彌敦道及佐敦道交界，因參與非法集結被捕的一名24歲女子，因頭傷被安排救護車送院，由兩名警員押解，其間大批「暴徒」攻擊救護車、搶走被捕人，而負責警員被圍困車內，被擲磚塊及淋不明液體，一警員開三槍，初步相信無擊中人。

消防處署理副消防總長（總部）梁韋洛指出，凌晨2時43分，旺角救護站的救護車被指派到佐敦道及彌敦道交界處理頭部受傷緊急服務，約3時到佐敦道及廣東道交界，發現前方有路障，救護要徒步到現場，到場後發現女傷者及替她包紥，在將傷者抬上擔架送到救護車時，沿途有警員護送，亦有示威人士尾隨，當到救護車約50米後，示威者情緒激動指罵警員，約3時45分，三名救護員連同兩名警員及女傷者到救護車車尾，為減少正面衝突，救護車主管讓警先上車，有群眾攻擊車內警員，向車內投磚頭，雜物，有人在車兩則推撞，阻止救護員送傷者上車，救護將傷者帶往安全位置時，甚致有人將女傷者扯離抬床，車長圖關車尾門被阻，傷者之後不知所蹤，群眾繼續搖晃救護車，救護員聽到槍聲後群眾離開，三救護並無受傷，救護曾搜索傷者但無果，救護其後確認救護車損毀嚴重，提醒如強行帶走傷者會令傷勢加劇，威脅性命。