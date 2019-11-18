【11.18．尖沙咀】理大被包圍　示威者尖沙咀、佐敦聚集圍魏救趙

理工大學警民攻防戰未完，數百名留守理工校園內的示威者無法離開，因校園外被防暴重重包圍，為支援理大示威者，有網民發起各區堵路以分散警力圍魏救趙。今(18日)早，尖沙咀及佐敦一帶出現大批黑衣人，他們返路障、堵路，防暴警到場發放催淚彈驅散。

今早9時許，大批警車由彌敦道往尖東方向行駛，一批示威者在尖沙咀金馬倫道設路障，暴警到場與示威者對峙，警方一度舉起橙旗，惟示威者未有散去，至早上10時許，警方舉藍旗，將示威者推進，原本在金馬倫道的示威者，退至彌敦道清真寺外，防暴警察到場後，示威者退到栢麗大道。

同時，另一批示威者在彌敦道點火做路障，以防警方推進，示威者退回金巴利道，其後防暴警趕至，示威者再轉入柯士甸路，警方此時發放多枚催淚彈，示威者撐傘抵抗，並一路向後退。至早上11時，示威者於彌敦道清真寺對開以竹設路障，完成後往佐敦方向前進。

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除了尖沙咀，佐敦一帶亦出現黑衣人堵路情況，早上約9時半，近70人在佐敦柯士甸道聚集，並以鐵馬等雜物築起路障堵路，20名防暴警到場，警方以揚聲器宣布在場人士正在參與非法集結，呼籲全部人離開，示威者一度四散。惟至9時45分左右，數十名示威者聚集在佐敦彌敦道，再次以磚頭等築起路障，有商店被破壞。至10時許，有人用磚頭投擲停泊在佐敦道的數輛警車，有防暴警下車視察，其後全部警車駛離現場。

至早上11時半，逾百示威者高呼「救poly」，並向伊利沙伯醫院方向前進，防暴警發放多枚催淚彈，有示威者疑頭部中槍，現場遺下大量彈殻，有往伊利沙伯醫院的病人因吸入催淚煙不適，現時警方已已封鎖現場。