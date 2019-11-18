【11.18．理大】直擊校園成孤島　示威者受傷　急救用品短缺

反修例風波持續，，昨日（17日）理工大學持續發生激烈衝突，警方多次發放催淚彈及出動水炮車，至今早（18日）理工大學對峙情況繼續。 經過多日的衝突，理工大學內部份大樓玻璃被破壞，雜物四散各處，有便利商店玻璃被打破，示威者進入取用物資。另外，理工大學內亦設有示威者飯堂，今早有多人排隊於飯堂取食物；一名受傷的示威者表示昨日被速龍以警棍扑傷，頭上仍有傷口，惟義務急救員指現場急救針線不足，無法為其縫合。

校內玻璃碎裂 便利店被打破

理工大學內有部份示威者散落在校園各處休息；李嘉誠大樓大部份玻璃均已碎裂，有汽水機被打破，斜倒在地上，部份飲品被取走；校園牆壁上滿佈塗鴉，雜物四散，包括手套、頭盔等，各處亦貼有告示寫上「請切弄污，保持清潔」的字眼。另外，邵逸夫體育館內，有便利商店被打破玻璃，示威者內進入店內取用物品，門口亦有張貼「切勿破壞設施」的告示。

「抗爭飯堂」多人排隊待取餐

理工大學內亦設有「抗爭飯堂」，多人在飯堂內休息，亦有人在飯堂排隊等候取用食物，飯堂內亦設有規矩，包括「嚴禁帶火魔法」，即不准帶汽油彈、「堂食餐具碗碟不得帶離食堂」、「珍惜食物份量」等等。

校內玻璃碎裂。（蔡正邦攝）

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