【11.18．理大】示威者兩闖暢運路大逃亡　警放水炮射催淚彈迫退

警方中午發稿呼籲佔據香港理工大學校園的示威者離開，與此同時派出水炮車到暢運路向理大校園噴透明水，多發催淚彈射入理大校園平台。理大示威者在校內流竄，打算經暢運路突圍而出，惟水炮車攻勢下無功而還，再次撤回校園。有兩人從理大向康達徑跑離，到尖東救護站外被捕。

理大示威者在校內流竄，打算經暢運路突圍而出，惟水炮車攻勢下無功而還，再次撤回校園。（蔡正邦攝）

11月18日正午，警方發稿呼籲所有人循暢運道南橋的馬路橋面，和平有序地離開理大校園。與此同時，百多名理大示威者從暢運路校門步出，部分人在橋上扔雜物掩護，惟警方於漆咸道及柯士甸道交界出動水炮車，在水炮車及催淚彈攻勢下未能成功突圍。示威者再沿漆咸道南方向離開，經鐵絲網洞重返理工大學。

理大學生會會長廖建鈞、理大學生校董李傲然召開記者會交代示威者受傷人數和狀況，回應警方呼籲和平散去指過去示威者離開時，警方以武力拘捕多位社工，包括大學教授。他們希望全港市民救援，以及希望國際社會關注並伸出援手。

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警方表示早上約八時，大批佔據香港理工大學校園的蒙面「暴徒」突然衝向警方防線，部分人手持汽油彈，警方警告無效後，使用最低所需武力驅散「暴徒」，包括施放催淚煙。警方警告「暴徒」必須停止違法行為。為確保現場人士安全，警方再次呼籲於香港理工大學校園內的人立刻放下武器或危險品，並除下防毒面具，和平有序地循暢運道南橋的馬路橋面離開，過程中必須聽從警方指示分批進行，切勿衝擊警方防線。