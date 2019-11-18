【11.18．理大拆局】警只圍不攻　離開即拘參與暴動　兩類人除外

理工大學內的警民攻防戰經過一日一夜後，至今未完，現時理大已被警方重重包圍，警方呼籲校園內的示威者離開，消息指，離開校園的人士，都會被警方以参與暴動罪名拘捕，只有記者和能證明是在校內有教務或工作的理大師生除外。粗略估計，目前約仍有近700人留守校園內，若警方對離開者必採取拘捕行動，會否令示威者更加不願離去？有刑偵人員指出，若示威者仍是自願離開，將會被紀錄在案，一旦進入司法程序，日後也可成為求情，或量刑較輕的理由。

今(18日)早，留守的示威者向記者透露，現時校園內約有700名示威者，他們今早兩度欲離開校園失敗。今晨約5時半，一批示威者在暢運道與漆咸道南聚集，警方突發射多枚催淚彈，有速龍一度攻入校園內，制服多名示威者，示威者只可返回校園。至早上7時許，示威者欲離開理大之際，警再發射催淚彈，示威者只可折返校園內。

據悉，由昨日至今早11時許，於紅磡區被捕的人數已接近600人，而其他地區被捕人數的總數約800人。

一日一夜的理大攻防戰未完，至今紅磡區已拘捕575人。（資料圖片／余睿菁攝）

今早，警方呼籲於理大校園內的人立刻放下武器或危險品，並除下防毒面具，和平有序地循暢運道南橋的馬路橋面離開，過程中必須聽從警方指示分批進行，切勿衝擊警方防線。

據了解，所有留守的示威者均會被捕，縱使他應警方呼籲自願離開校園。消息指，所有自願離開校園的人士，除了記者、證明是在校內有教務或工作的理大師生外，均會涉「參與暴動罪」被捕。惟有熟悉刑偵的人士稱，自願離開校園的被捕者會記錄在案，一旦被控，因是自願離開，也可成為求情及判刑較輕的理由。

現時理大已被警方重重包圍，留守的示威者無法離開。（蔡正邦攝）

警方昨日於理大附近密集式發放催淚彈，出動水炮車及裝甲車等，示威者為免警方攻入校園，以磚頭、汽油彈等還擊防守。昨晚警方將大學多個出入口封鎖，令校園內的示威者無法離開，警方一度呼籲示威者可從Y Core出口離開理大，惟當一批人士離開時，立即被守在門口的防暴警拘捕，當中包括急救員、醫護及記者等。