【11.18．理大】警方三度伊院對開放催淚彈　覆診孕婦憂影響胎兒

香港理工大學警民衝突持續，在理工大學周邊聚集的群眾不斷試圖經西九龍走廊進入大學，與警方爆發激烈對抗，警方在伊利沙伯醫院一帶施放三次多枚催淚彈。懷孕31週的尼泊爾裔孕婦覆診後，驚見伊利沙伯醫院附近不斷傳出響聲，在院內逗留數小時無法離去。另有途步前往伊利沙伯醫院市民，被催淚煙殃及，不斷咳嗽及雙眼不適。

警方三度伊院對開放催淚彈。（陳康智攝）

理工大學大批示威者聚集，與警方徹夜對抗。今早（18 日）11時半，逾百示威者高呼「救poly（理工大學）」，並向伊利沙伯醫院方向前進。防暴警發放多枚催淚彈，有示威者疑頭部中槍，現場遺下大量彈殻，有往伊利沙伯醫院的病人因吸入催淚煙不適，警方已封鎖現場。

但直到下午1時15分，示威者再召集「一齊去poly」，警方再在伊利沙伯醫院外加士居道行車天橋，發射多發催淚彈，並發射橡膠子彈驅散聚集人群。行動中至少四人被捕帶上貨van，加士居道防暴警察拘捕數名示威者後後退，另一班防暴警察在彌敦道推進。有前往伊利沙伯醫院市民，被催淚煙殃及，不斷咳嗽及雙眼不適。

下午2時45分，大批示威者再次嘗試經伊利沙伯醫院方向進入理工大學，警方再施以催淚彈作出驅散。

懷孕31週的尼泊爾裔孕婦覆診後，驚見伊利沙伯醫院附近不斷傳出響聲，在院內逗留數小時無法離去。她表示下次見醫生時，會查詢催淚彈對胎兒影響，坦言對此感到擔憂，認為警方不應在醫院一帶不斷施放催淚彈。

醫管局表示由於醫院鄰近地區發生特別事故，伊利沙伯醫院緊急呼籲所有院內病人留在室內安全地點，專科門診病人今日不要前往醫院，病人可於稍後致電診所重新安排覆診。

懷孕31週的尼泊爾裔孕婦覆診後，驚見伊利沙伯醫院附近不斷傳出響聲，在院內逗留數小時無法離去。（鄧詠中攝）

伊院：安排空氣清新機送抵醫院

伊利沙伯醫院回覆查詢表示，院方今早（18日）收到同事反映，聞到刺鼻氣味。醫院已加強控制室內空氣質素，包括暫時停止抽取室外受污染空氣；密封窗戶；開啟室內風閘；在室內個別病房已加設流動空氣清新機等。醫院會繼續評估及觀察，並陸續安排空氣清新機送抵醫院，設置在有需要的地方。 院方職員診所亦已增加服務，方便同事就診。



院方又指，今日有少量病人感覺不適，經治療後已無大礙。現時病人服務大致正常，院方正密切監察情況，確保病人及同事安全。因應鄰近地區的突發事故，本院已緊急呼籲所有院內病人留在室內安全地點，專科門診病人今日不要前往醫院，病人可於稍後致電診所重新安排覆診日期。而住院病人方面，院方病房職員會密切監察病人情況。如有需要，會靈活調配醫院服務，目前醫院服務大致正常。