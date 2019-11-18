【警方記者會】SDU候命　警暫無意攻入理大　籲支援者小心變人盾

理工大學包圍戰持續，示威者與防暴警互有攻守，僵持不斷。西九龍總區指揮官卓孝業今日在警方例行記者會上表示，經評估校內有大量武器，貿易衝入恐造成傷亡，明言警方暫無計劃「強攻」，盼以和平方式解決，呼籲示威者自首。對於警方動用實彈槍及被指派狙擊手戒備，卓孝業明言，警方狙擊手有專業訓練，如有需要更會出動飛虎隊，又提醒市民切勿響應號召到理大支援，小心會變成人盾。

西九龍總區指揮官卓孝業表示，經評估後認為理大範圍內有大量武器，亦有燃燒或爆炸品，警隊衝入校園相當危險，而且，如要使用武力才能進入校園，可能會引發傷亡，警方一直希望和平解決，「武器喺佢哋手上，如果能夠放低武器離開，我哋可以和平處理，選擇權喺佢哋手，我惟一選擇，係無計劃攻入去，無逼切需要咁做」，呼籲所有留在理大的人停止使用暴力，立即投降。

強調狙擊手一向有專業訓練

警方昨日荷槍實彈在理大外一帶駐守，更有指狙擊手在高處戒備，卓孝業指出，警方會使用適當武力應付示威，強調警隊狙擊手一向有專業訓練，市民仍曾睇到，過往出動飛處隊，明言「我哋從來都有呢個能力，如果有需要係會使用」。卓同時提醒市民，目前理大非常危險，網上不斷有呼籲到場支援，勸籲熱心市民切勿前去，否則有可能成為暴徒的人盾，更不要進入理大校園。

重申港恐襲風險維持中度

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，警方用聯合國反恐怖主義措施條例中，即香港法例575條的定義作基礎，如果作出或恐嚇作出針對人的暴力，或針對財物損失，或公眾人士健康、安全構成危險，或對電子系統嚴重干擾，或嚴重干擾或嚴重擾亂基要服務、設施或系統，是基本恐嚇，而達成對公眾人士、個別公眾人士政治、宗教或思想上的影響。警方評核風險上有兩個元素，包括組織性是否高，有無特定、準確有關恐襲的情報。警方對香港恐襲的風險評估仍然維持中度。

警方記者會文字更新：

【18:00】

被追問到拘捕聲稱救護人員及記者人士，西九龍總區指揮官卓孝業表示，警方無法確認誰是救護人員及如何認確個人具救護人員資格，在警方慣例中，只有消防處救護員為具資格救護人員，他們會提供最好的治療予有需要人士。一些身穿救護人員衣着並聲稱為救護人員人士，發現12人無相關資格或從事相關行業。目前消方處已在尖沙咀設立緊急救護站，任何人在理大內有需要，可以出來。他指，警員在生命受到威脅前，不會使用武器指向人，他呼籲記者與警方合作，警方需要安全距離，記者與警方保持五步距離。



被問到除了投降外，警方是否有其他方法和平地處理理大情況，卓孝業表示，他們干犯嚴重罪行，他們使用武器，作致命攻擊，不只向警方，亦向清理路障的市民，他們不只是暴徒，亦是罪犯，他們要其行負責。出來投行的人，現時沒有其他選擇，警方有責任和平解決，投降者受到公平對待。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，警方公共關係科為擔心安全的記者提供協助，但「暴徒」得知記者出入口後，他們即時作攻擊，警方難以確保記者出入口的安全。20名「暴徒」企圖透過紅磡站路軌逃走，所以警方派員在紅磡至尖東站，成功在截獲多名「暴徒」，港鐵安排列車接走被捕者。

【17:30】梁韋洛表示，初步點算昨日理大僅兩宗緊急救護服務，今日亦有少許，但無法估計校內人士傷勢。

有傳媒指出，校內有人出現低溫症，但下午兩點後才有紅十字會自願急救人員入場，卓孝業表示，警方在理大外封鎖，任何人都可以行出理大，一直呼籲行出來自首，如有醫療需要會作安排，警方不會阻礙得到適切照顧。

至於為何不進入校園，卓稱評估理大範圍內有大量武器，不少會燃燒或爆炸，衝入去對警員相當危險，而且，如要使用武力才能內傷，可能會引發傷亡，警隊希望和平解決，「武器喺佢哋手上，如果能夠放低武器，離開範圍，我哋可以和平處理，選擇權喺佢哋手，我惟一選擇，係無計劃攻入去，無逼切需要咁做」。

就警員被發現使用實彈槍、或狙擊手等戒備，卓稱相關武器是警隊制式常規武器，他同意香港現時處於混亂，市面差，有些地方有人目無法紀，警方會使用適當武力對付。卓又稱狙擊手有專業練訓，過往都曾有飛處隊出勤，如有需要會使用，目前理大評估非常危險，有人不斷網上呼籲到場支援，勸籲市民切勿前去，有市民懷熱誠前往或會被扣住成人盾，勸籲不要進入理大校園。

郭嘉銓補充，警方使用武力是要阻止暴力行為，保障警員以及記者人生安全，過去半年，暴徒初用磚頭、之後用鐵枝鐵棍，再用汽油彈或弓箭等致命武力，否則警方毋須提升武力戒備，籲港人向武力說不，如縱容只會滋生更多暴力，暴徒的暴力已無法無天，如市民再拒向暴力說不，香港社會會滿目瘡痍，大家都不想見到。

【17﹕20】問及蒙面法有無幫助警方執法，而被判違憲後警方有何回應。李桂華表示，發現裁決中，法庭提及第三章所有提及的公眾活動，法庭認為此事項與達到正常社會目的有關鏈性，即是有需要。法庭亦有特別指出，而3(1A)條中，身處非法集結時使用蒙面物品沒有超出合理需要性，即符合相秤式的標準的要求。但法庭對法規有想法，故身為主要執法者，警方會作穩妥做法，由現時起暫停有關蒙面法的執法，會待有進一步發展再作決定。而身為執法單位，認為蒙面法幫助，令人們不能在面罩下為所欲為，而在不同文獻可以見到，真面目示人時，令人們罔意犯法的決心會較低。警方由十月起，涉及蒙面法規干犯條款的只有三單，只有其中一宗被落案，此人未到審訊階段，並會在較後時間與律政司商討如何處理有關人士，亦會一併處理其他案件。

【17﹕00】就理大包圍行動，卓孝業表示，昨日有市民清理道路，黑衣人出來襲擊，因而展開長時間對峙，黑衣人一直找機會衝出理大作廣泛破壞，警方成功圍堵他們在理大內，勸籲校內人士自首。

卓又指，今次已非首次見到有人穿不同反光衣，當中有12名自稱救護員沒有任何急救資歷或服務任何機構，提醒仍逗留理大內的傷者，尖東救護站已設立臨時救護站；警方亦發現3人無法提供任何證明屬任何傳媒機構，以涉嫌暴動拘捕。

就11月16日，旺角有警方涉用海綿彈射商台記者，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，當時旺角有人堵路，用磚襲警，警在彌敦道射催淚彈驅散，準備擴展到砵蘭街時，遇到部分記者，個別記者與警方有爭執，亦拒絕聽從警指示，過程中有身體碰撞和接觸，相關人士轉身離開時，警方會調查射海綿彈目的，是要驅散、警告還是製造安全距離？案件交西九龍總區會深入調查，相關警員現正休假。

警方昨日使用「長距離揚聲裝置」，行動部高級警司汪威遜表示，裝置已引入十多年，目的在嘈雜地方將重要信息傳到特定位置，讓一群人聽到指示和警告，昨日有人在理大射箭及彈珠，警方要保持一定距離處理，如要有效將警告或信息傳給遠距離目標，這是其一有效可行裝置。汪表示，當警方給予警告後，但似乎沒有人聽從，所以暫時會用其他方法，如使用揚聲器，不斷給予警告，汪又指出，就裝置對人體傷害，「我唔係專家，但跟從供應商指示使用係安全又有效」。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華。(陳浩然攝)

【16﹕49】記者問及警方在理大策略，如果校內人士沒有用武器及和平離開，警方會否用催淚煙，是否以涉嫌暴動拘捕他們。另外，現時示威者仍用汽油彈衝防線，會否演變為港版六四。卓表示，希望事件可和平解決，呼籲所有人放下武器，慢慢有秩序走出來，讓警方處理，所有出來的人涉嫌暴動被捕。如果他們不嘗試衝擊警方防線，警方不會使用任何武力。今早有人有秩序走出來，包括使用索腸脅將他們控制，及集合他們安排至安全地方再作拘捕過程。過程顯示警方克制，希望事件可以和平方式解決，故他再一次呼籲佔據理大的暴徒放下武器，和平有序地出來。

記者問及有警員中箭，會否加強武力，以及會否提升恐襲的風險評估。江永祥表示，對於有警員受傷，感到相當擔心，而他更是傳媒聯絡隊的同事。受傷警員的工作是協助不同傳媒機構記者的採訪工作，而昨晚、今早有傳媒機構擔心員工的人生安全，傳媒聯絡隊亦協助、安排他們離開危險地方，並協助記者交更、物資上的安排，但暗箭難防，被弓箭引致嚴重受傷。過去五個月，警員的保護裝備因應暴徒的暴力情況作改善及增加，警方會找適當的保護裝備予警員。武力使用上，警方是「反應性」，如果暴徒不用暴力，警方不需要用任何暴力，今次不幸見到暴徒的暴力倍增、增長得很快，警方在武力使用上會作出相應的反應。他警告，暴徒放下武器及暴力，盡快出來投降，再用致命武力的話，警方必然會使用相應最低武力將其制服，不要嘗試挑釁警方。

李桂華表示，警方用聯合國反恐怖主義措施條例中，即香港法例575條的定義作基礎，如果作出或恐嚇作出針對人的暴力，或針對財物損失，或公眾人士健康、安全構成危險，或對電子系統嚴重干擾，或嚴重干擾或嚴重擾亂基要服務、設施或系統，是基本恐嚇，而達成對公眾人士、個別公眾人士政治、宗教或思想上的影響。警方評核風險上有兩個元素，包括組織性是否高，有無特定、準確有關恐襲的情報。警方對香港恐襲的風險評估仍然維持中度。

【16﹕45】警察公共關係科總警司郭嘉銓總結時指，「暴徒」掟磚、射鋼珠、用腐液、出動汽油彈初時掟地，後燒舖稱「裝修」，警方均譴責暴力，直至昨日他們以弓箭射警察，「究竟我哋仲可以容忍暴力提升到咩程度呢？」

消防處署理副消防總長（總部）梁韋洛。(陳浩然攝)

【16﹕20】消防處署理副消防總長（總部）梁韋洛表示，本港各區持續有示威活動，有人用磚塊雜物阻塞道路，令消防及救護車未能及時到場，其中尖東消防局、尖東救護站及九龍塘消防局暨救護站最受影響，上周五至本周日，共38宗火警召喚未能達服務承諾，即6分鐘內到場；另有530宗救護服務未達標，即12分鐘內未能到場。

與聚眾活動有關的數字，過去周五，有47宗火警，緊急救護有14宗；周六有24宗火警，8宗緊急救護；周日有56宗火警及16宗緊急救護。而昨日理工連接紅磡站天橋被縱火，有多次爆炸，亦有人在校內外放火及掟汽彈。

有指大學校園有化學品被盜，當中包括易燃、具腐蝕性及有毒物品，梁稱不適當使用會有嚴重傷害，強烈呼籲要顧及安全，切勿使用危險性化學物品，如接觸到需棄置沾染衣物，並用大量清水沖洗身體，如聞到刺激性氣味應到戶外或求助。

梁續稱，凌晨2時43分，旺角救護站的救護車被指派到佐敦道及彌敦道交界處理頭部受傷緊急服務，約3時到佐敦道及廣東道交界，發現前方有路障，救護要徒步到現場，到場後發現女傷者及替她包紥，在將傷者抬上擔架送到救護車時，沿途有警員護送，亦有示威人士尾隨，當到救護車約50米後，示威者情緒激動指罵警員，約3時45分，三名救護員連同兩名警員及女傷者到救護車車尾，為減少正面衝突，救護車主管讓警先上車，有群眾攻擊車內警員，向車內投磚頭，雜物，有人在車兩則推撞，阻止救護員送傷者上車，救護將傷者帶往安全位置時，甚致有人將女傷者扯離抬床，車長圖關車尾門被阻，傷者之後不知所蹤，群眾繼續搖晃救護車，救護員聽到槍聲後群眾離開，三救護並無受傷，救護曾搜索傷者但無果，救護其後確認救護車損毀嚴重，提醒如強行帶走傷者會令傷勢加劇，威脅性命。

警察公共關係科總警司郭嘉銓。（陳浩然攝）

【16﹕15】警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，在過去一周「暴徒」在全港肆意堵路，掘起磚頭、割斷燈柱作路障，「暴徒」在中大二號橋向道路使用者擲汽油彈及硬物，惡意癱瘓新界主要幹道，有「暴徒」在理大天橋多次惡意破壞及堵塞紅隧設施， 行為背離他們所講的公義，只是為了破壞而破壞，為了所謂的政治訴求威脅全港七百萬市民，行為自私、卑劣。過去一周，市民無法忍受暴力行為，自發在多區清理路障，為香港恢復秩序，但「暴徒」襲擊普通市民，在高處擲燃燒彈，向他們行私刑，行為極度冷血及可恥。「作為一個土生土長的香港人，實在好痛心見到香港變得民不聊生，「暴徒」行徑顛覆香港秩序」，市民除擔心堵路，亦擔心被他們襲擊。另外，全港幾百種交通燈被破壞，不同公共交通設施，包括港鐵站被破壞，市民出行嚴重受阻，有病人因堵路而無法到醫院應診，病人的食物及樣本緊急運送受到嚴重影響。

郭稱，同時，「暴徒」的武器演變成致命武器，包括綁有鐵釘的石油汽罐、過千汽油彈、訊號彈、弓箭、腐液，有警員中箭，箭有15厘米，插入小腿，「試想支箭唔係插喺小腿，而係插喺身體心臟位置，後果係幾咁嚴重！」而被刺傷的警員非進行防暴工作，無着防暴裝備，而是進行傳媒聯絡工作，企喺記者中間，「如果唔係佢中箭，可能係記者中箭，呢個係企圖謀殺！」有裝甲車起火，有記者被汽油彈波及受傷，「唔通呢啲就係『暴徒』口中的自由？」

郭稱，到目前有三所大學，包括中大、理大、城大都向警方報案，指有「暴徒」在校園藏有大量汽油彈，指有「暴徒」在校內實驗室偷走大量易燃易爆的化學品。警方必要嚴肅跟進、調查，保障市民安全。

他又指，在十七日晚上十時，警方在紅磡柯士甸道設防線，在漆咸道南推進時，有「暴徒」駕駛白色私家車，蓄意從後撞向警方，警方發現後，由於生命受威脅，所以向私家車一槍，私家車掉頭向尖東方向逃去，「警方嚴厲譴責冷血暴徒仿效恐怖主義的行為。」另外在今日凌晨，在彌敦道及佐敦道交界，因參與非法集結被捕的一名24歲女子，因頭傷被安排救護車送院，由兩名警員押解，其間大批「暴徒」攻擊救護車、搶走被捕人，而負責警員被圍困車內，被擲磚塊及淋不明液體，一警員開三槍，初步相信無攻中人。

郭稱，調整後的總拘捕人數為4491人，包括3395及1095女，11至83歲，主要涉暴動、藏有攻擊性武器、縱火、襲擊等。在過去周末，警行動拘154人，103男51女，13至54歲，主涉非法、暴動、縱火。警方在上周五用催淚彈88發、橡膠子彈19發、海棉彈4發；上周六催淚彈54發、海棉彈33發、海棉彈4發；周日使用的彈藥仍點算中。至今日凌晨，有七名警員受傷，而六月至今，共454名警員在行動中受傷。

【16﹕10】新任警察公共關係科總警司郭嘉銓開場表示，暴徒示威活動令全港交通幾近癱瘓，亦有大學成為「兵工廠」，情況令人非常痛心。

西九龍總區指揮官卓孝業表示，暴徒自上周一佔據理大，紅隧自周三起停用，暴徒在校園內大肆破壞縱火，聯群練習如何投汽油彈及使用弓箭，形容理大已經成為「兵工廠」，校內除有汽油彈，更有壓縮燃料製造的炸彈。

卓指出，昨早十時許，有熱心市民到理大範圍清理雜物，按其理解，是香港市民容忍度已到極點，期間有人竟不斷掟硬物、汽油彈，更曾拉弓威嚇市民，有警員被彈珠及弓箭射中，其中一人仍留院。

過去一周，警方只在校外圍設防線，但昨日示暴徒在漆咸道南近歷史博物近館進發，更向任何人進行攻擊。在十一時半，警方已從不同渠道呼籲市民切勿再到理大範圍，由下午十二時起，警方最少四次在社交媒體及新聞發布應立即離開理大，晚上再呼籲校內人士從北面李兆基樓離開，之後才進行搜捕行動。

卓續指，過去一周，暴徒可自行進出理大，物資亦源源不絕，警方已給予充足時間離開，但仍有暴徒堅持留在理大，昨日行動拘捕一批自稱自願醫護人員，及自稱記者，他們均穿上相關衣飾，但警方行動並非針對個別人士或職業，只是針對校內暴徒，警方昨午己清晰表明，逗留或協助理大均被視為參與暴動，警方有確切情報，暴徒會換裝變身扮記者或急救員逃避刑責，目前會先拘捕身份有可疑的人，再深入調查。卓稱，有51人自稱自願醫護或記者，但當中發現12名自稱醫護人員但無急救資格，部分記者衣飾的人無法提供記者證明，經身份核對，有專業記者獲放行。

卓又澄清，警方從無主動攻入或進入理工範圍，只是凌晨起暴徒在暢運道聚集及掟汽油彈，警方要驅散及拘捕，追捕中可能有入過理大範圍主要近出入口位置，當完成拘捕已立即撤離，強調警方主動攻入理大說法不正確。

有指警方呼籲理大內的人從Y座離開，但同時向Y座射催淚煙，卓稱事實上，濃煙是入面的人在Y座 縱火，令人不能離開。

有指警方早上向理大射催淚彈，不准內裏的人離開，卓指今早八時，暴徒突然從理大衝出來，衝擊警方防線，多人持汽油彈，警方才作出驅散，暴徒在投汽油彈後走返入理大，可能令人無法和平離開。

有傳警方用火車送走被捕人，卓予以否認，又指昨日南北橋着火時，濃煙攻入紅磡站，人流一度疏散。

卓重申，現時理大風險相當高，呼籲所有留在理大的人停止使用暴力，立即投降。就九龍尖沙咀及佐敦仍有群眾活動，警方呼籲應盡快離開，和平散去。

西九龍總區指揮官卓孝業。（陳浩然攝）

理工大學內的警民攻防戰未完，現時理大已被警方重重包圍，校園內約有700名示威者，他們三度嘗試離開校園均告失敗。下午2時許，再有示威者從理大正門衝入欲突圍，惟他們一出現，警方立即發射催淚彈及水炮車，多名示威者被防暴及速龍制服。有消息指，校園內的人士即使自願離開，亦會被涉嫌「參與暴動罪」被捕，惟有機會可獲減刑。

今(18日)早，尖沙咀、佐敦一帶出現大批示威支援理大示威者，他們於彌敦道一帶設路障，防暴警推進至佐敦伊利沙伯醫院對開一帶密集式發放催淚彈，醫院外的位置有陣陣催淚煙，有孕婦擔心對貽兒有影響。醫院呼籲病人留在安全位置，其他應診病人不要前往醫院。

另外，今晨近4時，示威者在尖沙咀搶走一名受傷女示威者，兩名警員於救護車暫避期間，示威者用汽油彈襲擊，一名警員先後開三槍示警。

西九龍總區指揮官卓孝業、警察公共關係科總警司郭嘉銓、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華及行動部高級警司汪威遜今日下午見記者。另外，消防處署理副消防總長（總部）梁韋洛亦會一同出席。

警方記者會。（陳浩然攝）

警方在伊利沙伯醫院對開一帶密集式發放催淚彈。（陳康智攝）