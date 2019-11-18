【11.18．理大】逾200名家長校友靜坐　「和理非」形式救救孩子

理大經過一日一夜的激烈警民衝突後，校園外已被警方多重包圍，逾700名示威者無法離開。昨日(17日)警方出動水炮車、裝甲車、更一度有人影到警手持可射實彈AR15槍械的畫面，面對警方高武力戒備，今早一班示威者於尖沙咀及佐敦一帶設路障，試圖分散警力圍魏救趙；至下午放工時份，逾200名家長及聲援人士於尖沙咀靜坐，以和理非形式支援被困人士。 一名被困的16歲中學生母親阿Wing哭指，兒子昨日進入理大被困，她感到很無助，「我企係呢到(，係因為我覺得同佢哋最接近，我唔知點樣去幫佢，因為我唔覺得政府會幫我哋，係裡邊嘅小朋友嘅家長，我哋好孤立，好無助，唔知點算。」

至傍晚6時許，現場有逾200人靜坐。（陳康智攝）

今早9時許，黑衣人於佐敦及尖沙咀設路障，以遍地開花的形式分散警力，希望圍魏救趙，警方多次發放催淚彈驅散示威者。

至下午放工時份，一眾被困人士的父母、理大校友及其中香港人，於市政局百週年紀念花園外靜坐，希望以「和理非」方式支援被困人士，他們手持「救救孩子」的標語。至傍晚6時許，現場有逾200名人士前來靜坐，包括立法會議員毛孟靜，一名姓彭牧師上前與一名防暴警說，不少小朋友被困在理大，家長很擔心，牧師希望指揮官可和平解決事情，「啲家長擔心一入夜之後唔知發生咩事」，惟該名防暴警稱，目前未能答應牧師的要求。

一名被困的16歲中學生母親阿Wing哭指，兒子昨日進入理大被困，她感到很無助。（陳康智攝）

阿Wing稱，兒子是一個16歲中學生，平日性格開朗，惟被困理大後，電話中兒子的聲音很無助，「佢平時講嘢好大聲，今日同佢聯絡，佢把聲係好無力量咁樣。」作為母親，當今日網上有消息稱，警方會借用東鐵列車運送被捕人士，阿Wing立即感到恐懼，「好擔心我哋小朋友唔知送去邊。」

阿Wing表示，兒子是一個很負責的人，雖然作為支援角色，如收拾及煮東西、處理物資等，他堅持要到理大支援，「因為佢係好有責任，但佢係電話裡邊變得好沉寂。」她表示，兒子只是一個小朋友，惟政府用很多恐怖的武器去對付他們，又欺騙他們。如昨晚，警方稱，理大內的示威者可從Y Core出口離開，「佢話呃人嘅，佢都出唔到，佢話嗰到好多催淚彈，同埋好多警察，佢係出唔到，所有人返轉頭，其實佢哋好唔信任政府。」

16歲被困中學生母親斥政府不負責任

阿Wing指，政府高官做錯事，永遠只會叫大眾給予機會他們，承諾會做得更好，惟小朋友為公義出來表示訴求，政府卻完全不聆聽，「佢真係一個小朋友，政府將咁大個罪名放係佢哋身上，好唔負責任，其實香港政府有冇諗過自己做錯咩呢，令到小朋友，或者年輕人咁樣行出嚟。」

聽著電話中傳來兒子恐慌、無助、疲累的聲音，阿Wing哭道「佢哋好似係一個孤島，淨係得佢哋。我哋家長咪只有驚，坐係電視前面，我哋嚟到現場又畀人隔住咗，我哋都冇辦法，啲警員根本係連未行埋去都叫你走啦，根本唔會有人理我哋，無人會關心我哋心情。」

吳小姐昨晚8時許於新聞上見到就讀中六的兒子被困在理大內，兒子一直失聯，至晚上10點許才與他聯絡止。（陳康智攝）

18歲兒子被困理大 致電母親稱不會自殺

吳小姐昨晚8時許於新聞上見到就讀中六的兒子被困在理大內，兒子一直失聯，至晚上10點許才與他聯絡止，「當時佢好驚，但仲未諗到會出唔到嚟，我都唔知點做，係知道依家呢個警暴係超過人性嘅底線，當我知道佢被困係入邊，我最擔心佢遭受到暴力不人道對待。」吳小姐稱，目前兒子有傳道人陪伴在身邊，表示自己不會自殺，會平安出來，惟他仍感到害怕，「我都唔知噚晚咁漫漫長嘅夜佢點過。」

吳小姐稱，現時最重要是兒子安全，至於警方稱會以暴動罪拘捕被捕人士，吳小姐稱會交由律師處理，「如果佢只係煮下飯，做好後勤，呢啲就唔應該係暴動罪。」最後，吳小姐表示，「希望每一個仔仔女女都可以平安出嚟，唔希望中間有唔開心嘅事發生。」

立法會議員毛孟靜亦到場。（陳康智攝）

畢業8年理大校友聲援被困人士

放工前來靜坐的彭先生於理工大學畢業了8年，他稱昨日看新聞後，心感到很不舒服，雖不是被困人士的父母，惟作為校友，亦感到不開心。面對警方要求理大內的人士自首，彭先生認為，與其自首，倒不如靜靜坐在課室內。他稱，前來靜坐，是希望可以有辦法進入理大校園，陪伴被困的示威者，「希望入咗去救人，我哋入咗去，咁咪全部坐係到任拉，唔係話入到去就救到佢哋出嚟，入去我哋都唔走，希望小朋友靜靜啲坐係到，唔好衝出嚟，都衝咗幾次。」彭先生稱，目前最希望是被困人士不會再受傷，「冇得求人，淨返香港人可以救到佢哋。」。