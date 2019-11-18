【警方記者會】PPRB總警司郭嘉銓接棒　首度出席記招表現拘謹

反修例示威逾五個月，自8月5日起警方舉行多次四點鐘記者會回應局勢及傳媒提問，不過，隨著警務處處長盧偉聰退休離任，警隊內部人事亦「大執位」，包括警察公共關係科。今日警方記者會上，講台中央的不再是總警司謝振中，而是由曾駐守人事部的總警司郭嘉銓接棒。郭嘉銓的發言次數不多，主要是開場發言及總結，而傳媒問答環節中他只有補充其他警隊高層的言論，表現拘謹。

警察公共關係科總警司郭嘉銓在今日的四點鐘記者會上發言，提及「作為一個土生土長的香港人，實在好痛心見到香港變得民不聊生『暴徒』行徑顛覆香港秩序。」他亦批評「暴徒」的武器演變成致命武器，使用弓箭令警員中箭，箭有15厘米，插入小腿，「試想支箭唔係插喺小腿，而係插喺身體心臟位置，後果係幾咁嚴重！」更形容「如果唔係佢中箭，可能係記者中箭，呢個係企圖謀殺！」他又提到，有裝甲車起火，有記者被汽油彈波及受傷，「唔通呢啲就係『暴徒』口中的自由？」。他亦交代警員開槍事件、整個行動的拘捕數字及過去周末的使用彈藥數字。

歷時逾個半小時的記者會上，郭嘉銓除了「分工」，安排回答記者提問的高層人員外，他只發言四次，包括開場白、前段發言、總結，以及傳媒問答環節中補充西九龍總區指揮官卓孝業的回應。整個過程他表現拘謹，沒有太多表現動作。

作為謝振中的接任人，總警司郭嘉銓本來駐守人事部，平調至警察公共關係科。郭身高逾六呎，與謝振中年紀相若，郭1998年畢業於香港中文大學政治及行政學系，曾任前一哥鄧竟成副官及機場警區指揮官，對預防恐襲風險經驗豐富，並曾借調往澳洲出任教官一年，2010年獲提拔任警司，其後曾任尖沙咀分區指揮官。郭善於溝通，據悉與傳媒關係良好，一度被視為「隔代一哥」的黑馬人選。