【警方記者會】理大拘逾400人包括自稱醫護、記者　警停用音波炮

理大自昨日（17日）遭警方包圍，呼籲示威者投降。警方稱接獲確切情報有示威者裝扮成急救員及記者逃避刑責，昨行動中截查51名自稱自願醫護或記者，當中12名自稱醫護人員及3名自稱記者無相關資格，涉暴動罪被捕，有專業記者查證身分後獲放行。據了解，警方在理工大學共拘捕400多人。 警方表示，昨日使用「長距離揚聲裝置」（俗稱「音波炮」）是為了有效將警告或信息傳給示威者，但似乎沒有人聽從，所以暫時會用其他方法。對音波炮會否造成人體的傷害，警稱「我唔係專家」。

西九龍總區指揮官卓孝業表示，昨日（17日）行動拘捕一批自稱自願醫護人員及自稱記者，他們均穿上相關衣飾。他指，警方行動並非針對個別人士或職業，只是針對校內「暴徒」，警方昨午已清晰表明，逗留或協助理大均被視為參與暴動，警方有確切情報，「暴徒」會換裝變身扮記者或急救員逃避刑責，目前會先拘捕身份有可疑的人，再深入調查。

卓稱，共有51人自稱自願醫護或記者，但當中發現12名自稱醫護人員但無急救資格或從事相行業，3名記者衣飾的人士無法提供記者證明，以涉嫌暴動罪被捕，專業記者經身份核對獲放行。卓孝業指，今次已非首次見到有人穿不同反光衣，他提醒仍逗留理大內的傷者，尖東救護站已設立臨時救護站。

卓孝業又指，警方無法確認誰是急救員及認確個人具急救員資格，但在警方慣例中，只有消防處救護員為具資力急救員，他們會提供最好的治療予有需要人士。

（陳浩然攝）

警方昨日使用「長距離揚聲裝置」，行動部高級警司汪威遜表示，裝置已引入十多年，目的在嘈雜地方將重要信息傳到特定位置，讓一群人聽到指示和警告，昨日有人在理大射箭及彈珠，警方要保持一定距離處理，如要有效將警告或信息傳給遠距離目標，這是其一有效可行裝置。汪表示，當警方給予警告後，但似乎沒有人聽從，所以暫時會用其他方法，如使用揚聲器，不斷給予警告，汪又指出，就裝置對人體傷害，「我唔係專家，但跟從供應商指示使用係安全又有效」。