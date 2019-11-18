【11.18．理大】校園乾糧近耗盡　尚有青菜豬扒　示威者散落各處

理大圍城，警重重包圍校園，堵塞所有出入口，呼籲示威者和平離開投降。為營救被困示威者，油尖一帶戰火不絕，高叫「救學生」的口號。而被圍封的理大校園，對比校外的槍林彈海顯得平靜。由於有400多人已被捕，理大內示威者人數銳減，散落不同角落，偶有「勇武」示威者巡邏及練箭。而理大食堂的乾糧已近耗盡，難以找到食水，但仍有人煮食，提供青菜、豬扒及伊麵，但亦所剩無幾。

據了解，警方已拘捕400多名理大示威者，估計尚有數百人在校園內逗留。記者在校園內巡視，發現示威者主要聚集在空地位置，人數近二百，不時低聲討論下一步行動。其餘人散落在食堂、休息室等地方，席地而坐休息，部分人看直播追查校外情況。偶有「勇武」示威者在校園內巡查及練箭，記者所見，有花槽擺放不少危險品，例如卡式石油氣罐，而地上放有不少已開蓋的化學品樽，寫有「電油」、「火魔」等字眼。

警方圍堵理大將近一日，理大猶如與世隔絕，物資鏈斷裂，食物消耗甚大。記者在食堂視察，發現乾糧已九成清空，包括杯麵、能量棒、蛋糕等，熟食仍有供應，包括青菜、豬扒、伊麵，但似乎已所餘無幾，記者亦難找到清水。各個洗手間亦如同打仗過後，一片凌亂，不少示威者在洗手間內沐浴更衣，洗手盤擺滿雜物。