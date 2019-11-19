【11.18油麻地】烽煙烈火彌敦道　防暴警跌AR15彈匣

有防暴警員手持AR15步槍在彌敦道戒備。(香港01記者攝)

再有警員跌實彈彈匣事件發生，今次更為近月示威中，首度現身的AR15步槍。

示威衝突不斷，自日前有警員被箭射中小腿受傷後，警方立即亮出發射實彈的AR15步槍予以「回應」。昨日(18日)下午，有市民更於九龍彌敦道一帶衝突地點，發現除了防暴警持低致命彈藥的防暴槍外，更有警員手持發射實彈的SIG 516突擊步槍、及HK MP5衝鋒槍，高調巡邏。

及至昨日深夜11時半左右，油麻地彌敦道一帶，再次發生警民衝突，警方不斷向示威者發射催淚彈，而示威者亦投擲汽油彈還擊，催淚煙及烈火濃罩彌敦道。雙方且進且退，期間，有記者突然發現地面有一個金屬子彈匣。該彈匣為一個20發「STANAG彈匣」，為香港警察的AR15步槍標準配置，並可見裝有實彈。多名記者及在場人士，見狀均上前拍攝。大約2分鐘後，一名警員迅速急步走到上址，取回彈匣並將之插在步槍內。

自今年6月反修例風波以來，已發生不止一次警員跌彈匣事件，其中7月「光復上水」遊行，一名便衣警員的SIG P250佩槍，在混亂間突然跌出彈匣，其後有一名便衣警員將之撿回‧而10月5日元朗一名便衣警，疑被圍毆下開槍，一名14歲少年中槍。有示威者向其擲汽油彈，警員走避時佩槍一度跌在地上、彈匣飛脫。警方當時指，該名警員遺失彈匣，呼籲市民拾獲後交還，否則會觸犯「無牌藏有彈藥」。