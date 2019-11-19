【11.18理大】曾鈺成張達明與多位中學校長　護百名學生離開校園

曾鈺成等多名政界及學者，陪同多名學生離開理大。(陳永武攝)

理工大學情況有新發展。立法會前主席曾鈺成、法律學者張達明、立法會議員田北辰等人，與及多名中學校長，深宵進入理大校園範圍，護送約100名學生離開理大校園。

曾鈺成指，他較早前接獲「守護孩子」求助，指有學生在理大內被困，他們受驚及很疲累。曾稱與警方協調後，18歲以下學生，警方會登記資料及拍攝樣貌，可獲放行，但保留法律追究權利；而18歲或以上人士則會即場拘捕。

曾指，會確保被捕人受到法律保障、不被暴力對待。他續透露，帶走的約有一半人士為18歲以下學生，現時只餘下少量人士留低，希望他們能考慮離開：「唔係投降、唔係認罪，只係想保障安全、及正常對待。」他續指，「集體離場」已經完畢，但仍留在理大的人士，只要放低武器和平走出校園，警方保證不會暴力對待。他稱，得悉部份進入理大、而不足18歲的學生，到理大只是為了幫手，例如洗碗等。不過被捕或被放行的人士會否被檢控，則「要睇證據」。

除了曾鈺成，法律學者張達明、立法會議員田北辰等及一批中學校長，由昨晚(18日)至今日凌晨，先後多次帶出該100名學生。部份人有發燒及受傷，要由救護車送院治理。其中，今日(19日)凌晨1時左右，一名男子隨張達明離開理大，被警方記錄資料期間，突然情緒激動疑想嘗試逃跑，最終被勸止；而離開理大的學生，則需由防暴警員逐一檢查行裝。