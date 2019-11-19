【11.18】佐敦道報檔中催淚彈焚毀　老闆娘失50萬：想警方賠！

理大圍城，百方欲救援。高叫「救學生」口號，大批示威者昨晚（19日）在油尖一帶不斷進逼警方防線，希望衝入理大救人。佐敦道為其中一戰線，惟位處戰火中央的報檔卻飛來橫禍，陷入火海，損失慘重。老闆娘目擊催淚彈直射其報檔，火勢迅速蔓延，她欲取走現金亦被警方阻擋。最終，報檔燒通頂，貨物、現金盡化灰，她估計損失近50萬。她希望警方會賠償損失「梗係想佢哋賠返畀我啦！」但現時她亦無從入手。

食環署派出清潔人員義務為報檔清走已焚毀的雜物。（楊婉婷攝）

昨晚10時許，防暴警與示威者在佐敦道的衝突持續，槍林彈雨之下，位於白加士街的報檔位在戰火中央，結果飛來橫禍。姓吳老闆娘透露，當時示威者在防暴警的猛烈攻勢下，已退至上海街一帶，她目擊近彌敦道的防暴警施放的催淚彈，正中其報檔，「因為差人射個啲催淚煙囉，中咗，初初細火，之後大火，因為太犀利我哋行開咗。」她指直擊催淚彈落入其報檔，否認是汽油彈導致火警，「唔係汽油彈，啲黑衫人去晒上海街，好遠啦！」

老闆娘指昨日才剛購入香煙，詎料全數變灰燼。（楊婉婷攝）

其後防暴警向他們指報檔起火，吳女士立即折返，欲救回報檔內的現金，但被警方阻止，「扯開我哋，燒到通晒頂，消防嚟到先救得熄。」消防耗時約半小時才救熄，他們即打開櫃桶查看現金情況，發現已經燒至熏黑，她將拿到銀行了解是否可以換鈔。

書籍、雜誌全部焚毀。（楊婉婷攝）

她估計整個報檔損失45至50萬，她指火勢蔓延，未及取走任何物件，而周一更剛剛購入一批香煙。她無奈稱沒有買保險，但不知道如何向警方索償，「我梗係想佢哋賠返啲畀我啦！我真係真金白銀買返嚟啲貨嚟架嘛！」她不知道下一步該怎麼辦，只有食環署主動聯絡她，叫她回報檔協助清潔，「佢哋係義務幫我，我自己要落手腳去做。」