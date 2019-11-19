【11.19．理大】宣布撤離後一度再現催淚彈　急救員：救埋呢轉！

理大今（19日）晚仍有示威者留守，逾20名急救員於晚上8時宣布，示威者及物資越來越少，已完全作為義務急救員職責，會撤離理大，保障作為義務急救員的權利及自身安全。惟晚上約9時，他們準備離去期間，再次爆發衝突，警方施放新一輪催淚彈，急救員決定先協助傷者：「救埋呢轉先！」直至晚上約9時40分，急救員正式撤離。

（孔繁栩攝）

晚上8時，逾20名義務急救員在理大「急救室」見記者，代表GiGi表示，理大示威者人數越來越少，物資無法進入，水及食物亦越來越少，他們作為義務急救員，而非示威者，已完成義務急救員的職責，會離開理工大學，保障作為義務急救員的權利及自身安全。

GiGi稱，他們僅代表在理大的逾20名義務急救員，指在衝突爆發時會有很多傷亡，部分義務急救員「企得好前線位置」，為傷者進行急救，能有效令傷勢不再惡化，得以很快痊癒，「真係可以幫到傷者」。他們基於人道立場而進入理大，進行義務急救，原本總人數大概四十至五十人，但近日陸續離開，他們20多名急救員亦決定離開。她強調，急救員幫助傷者離開危險環境，到安全地方進行適合急救，在衝突中很重要，因為現場環境變化好大，如無急救員協助離開，後果不堪設想。

（孔繁栩攝）

（孔繁栩攝）

另一名義務急救員表示，他們處理的個案主要為出血，以眼部及肢體出血較多，需較長時間處理，醫療物資較快短缺，其次為骨折，需要即時處理，途中亦要人手將傷者移離危險地方，需大量人力物力，職責艱巨，「係對香港市民既承擔」。

立法會醫學界議員陳沛然表示，他曾作為街頭及前線做過義務急救員，因為衝突地區有很多人受傷，傷者延誤或不願上救護車，不敢去急症室，均為真實個案，非每個人都得到適時治療，所以現場義務急救員很重要，「差幾分鐘就係救到同救唔到嘅分別」，現場急救員無論是醫生、護士或非醫護人員急救員，「我自己覺得都非常有用，非常敬佩佢哋喺現場出現，因為真係幫緊市民，亦有幫記者、外國人、遊客」，處理傷勢，例如中催淚彈、扭傷等。

立法會醫學界議員陳沛然（孔繁栩攝）

今日示威活動送院人數為354人，包括257男97女，其中2人危殆、3人嚴重、103人穩定、13人未知，其他人已出院。晚上十許，廣華醫院內有多名防暴警察押解數名傷者，當中有兩人頭部受傷，另外多名人士在醫院等候留守理大的友人送院。