【11.19．理大直撃】包玉剛圖書館成澤國　警大光燈掃射阻逃走

警方自周日（17日）起包圍理工大學，至今日已踏入第4日，18日晚有校內人士經登記身分後獲離開校園，部分人則被捕，至今仍有人於理大內留守。記者走訪理大校園，發現包玉剛圖書館變成一片頹垣敗瓦，館內遺留被困人士的生活痕跡，亦發現館內懷疑有人曾嘗試逃離的痕跡。

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進入圖書館後，各層都傳來陣陣嘔吐味，不少通道的假天花不斷滴水，猶如水簾洞，館內各層都沒有冷氣，燈光昏暗。由於昨晚天氣開始變涼，相信不少人進入圖書館休息，圖書館多個角落亦有人生活過痕跡，有人在軟梳化上遺下衣服、水、藥物包裝等，地上遺下食物包裝、紗布、藥水等，圖書館大堂及三樓相信是主要休息區，地上鋪滿大膠袋，毛氈，亦有人將椅子湊拼成床。

有警方由紅館方向用大光燈掃射理大。（孔繁栩攝）

圖書館大堂則有弓箭、箭靶，各處有人貼上珍惜圖書等字句，書架上的書本大致完好，只有少量散落一地。至於圖書館低層一樓，圖書館遺下未被點燃汽油彈，有影印機被淋濕。望向紅隧方向的窗户被打破，窗户架上膠凳，地上全是玻璃碎，相信有人曾計劃循此離開。從窗口探頭出外，清晰可見不時有警方由紅館方向用大光燈掃射理大。三樓自修室及多媒體中心都被水淹，儼如水池，所有閉路電視都被人拆毁，不少通道都被雜物堵塞，但整體所有設施完好。