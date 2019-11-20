【11.20．理大】校園內剩下不足百人　留守者：冇完全把握走到

理工大學連日來被警方重重包圍，在教育界、議員協助下，不少人離開校園，亦有人因身體不適等自首，留守的人由逾千減至不足100人，校園內一片冷清。

與前日校園四處是人的情況相比，今日甚少有人走出建築物，校園內非常安靜。16歲的暴龍(化名)受訪時稱，理大內最後一批full gear的示威者約有40人，年齡介乎12至20多歲，他們形成小隊，打算等理大內所有人安全離開後才會撤退，而每個想走或用自己方式離開的人。

暴龍指，連日來他連同有裝備示威者不斷在理大內巡邏，徹夜難眠令他精神狀態差。暴龍稱，未有十足的把握可以離開校園，他稱今次可能是自己的「end game」，但不代表整場運動完結。

16歲的暴龍稱，連日來他連同有裝備示威者不斷在示大內巡邏，徹夜難眠令他精神狀態差。（鄧栢良攝）

近日不少示威者聚集在油尖旺一帶設路障，希望能分散警力，營救理大內的被困人士，警方出動水炮車、銳武裝甲水、催淚彈等對付示威者，令不少示威者被捕。暴龍稱，知道外面的示威者想拯救被困的人，「好多謝佢哋，雖然唔成功，但都好多謝佢哋支持。」

留守者感謝家人照顧

被困在校園多日無法歸家，未來甚至會有被捕的風險，暴龍稱，他日前被速龍追捕時，電話跌壞了，又擔心校內電話會被警方追蹤到，現時無法聯絡家人，他想對家人說，「多謝佢哋照顧我，自己都知道自己未成熟晒，但係都好得謝佢哋嘅照顧。」惟暴龍表示，不需要寫遺書，因相信自己有機會成功離開。