【11.20理大】警方登記300名未成年人士　稱安排父母入校行不通

香港理工大學自周日（17日）起多次爆發衝突，及後警方包圍理大將示威者圍困，周一（18日）大批市民前往理大聲援示威者，警方於油麻地、尖東作出驅散行動，港大法律學院首席講師張達明、前立法會主席曾鈺成以及多名中學校長，到理大陪同示威者離開校園，連日多人陸續由校內離開。 警方指於理大一帶拘捕及登記約1000人，其中300人為未成年人士，又指有見今日局勢相對緩和，警方於凌晨起協調路政署及食環署清理理大一帶路障，及紅隧收費亭一帶雜物及路障，警方稍後會進入紅隧附近行人天橋，希望於適當時間重開紅隧。

油尖警區指揮官何潤勝。（余睿菁攝）

油尖警區指揮官何潤勝指，警方明白理工大學內現時環境危險，校內有不少18歲以下年輕人，部分人受傷，指警方高度關注事件，警方強調兩個原則處理，包括以最和平方式處理衝突，及靈活彈性處理事件。何潤勝指警方過去兩日包括安排救護車、醫療團隊入內為受傷人士治療，現時大部分醫護已撤走。警方又安排18歲以下人士，如他們放下武器和平離開，警方影相及登記後會安排他們離開，但保留追究權利。警方至今於理大事件拘捕及登記約1000名人士，約300人為18歲以下，於警方登記後離開。

凌晨起清理附近路障

何潤勝稱警方與校方保持緊密聯繫，及協調社會人士進行勸說，希望可解決問題，為事件降溫。何指有見今日局勢相對緩和，警方於凌晨起協調路政署及食環署清理理大一帶路障，及紅隧收費亭一帶雜物及路障，警方稍後會進入紅隧附近行人天橋，希望於適當時間重開紅隧。

何潤勝表示警方今早10時於理大外暢運道橋底，發現三男一女揭開路面一渠蓋及拋下一條繩，兩名男子於渠內爬出，6人被捕涉嫌暴動及協助罪犯。另外日前警方見到有人於理大行人天橋游繩到地面試圖該走，被警方截獲拘捕37人，不論渠底及天橋都是危險行為，一有不慎就有機會受嚴重傷害，有指警方封鎖線已覆蓋以上範圍。何潤勝n又指如有家長、監護人懷疑小朋友於理大內，呼籲他們盡量用電話聯絡他們，勸籲他們離開或聯絡警署。

指安排父母入內行不通

何潤勝又表示，警方一直進行風險評估，暫時未有計劃進入理大。被問警方會否安排學生父母入內勸服子女，何潤勝指做法行不通，因現時校內仍有人留守，亦不清楚環境是否安全，讓太多人進入是不太負責任，又指「我相信用電話都可以做到呢個效果（勸服）」，稱如父母進內，「百幾人變幾百人，咁個情況咪仲難處理」。被問到有清潔工於清潔催淚彈殘骸期間不斷咳嗽，何潤勝指會了解情況，有需要會與適當部門聯絡及提供適合裝備。

未定撤離死線

何潤勝又指警方暫未定下示威者撤離的死線，警方會繼續以兩大原則處理，而被問警方會否縮小封鎖範圍，何潤勝指警方有示威者嘗試爬渠及游繩離開，如縮小封鎖範圍等於沒有封鎖。被問到是否有18歲以下離開人士，事後被警方拘捕及搜屋，何潤勝指暫未掌握有關資料。